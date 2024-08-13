"Блискучі" дії ЗСУ на Курщині, Захід хоче зупинити Іран, повернення Трампа на Х: новини дня

Світ продовжує слідкувати за воєнними діями на сході Росії, і ця операція ЗСУ має фактично одностайну підтримку та схвалення з боку Заходу. Але є нюанс – зброю для цього дають не всі.

В Німеччині розкрили вбивство українця, яке вчинив також українець.

А на Близькому Сході готуються до великої війни – Іран ближчим часом може атакувати Ізраїль.

Тим часом деякі країни Європи стрімко озброюються, розуміючи небезпеку нової війни.

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Про ці та інші ключові новини за вівторок, 13 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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ВБИВСТВО УКРАЇНЦЯ У НІМЕЧЧИНІ

Спершу коротко про трагічне. У німецькому місті Росток знайшли 46-річного українського біженця, якого вбили просто у центрі для біженців.

Невдовзі виявилося, що підозрюваний у вбивстві – також громадянин України. Поліція його затримала і повідомляє, що це – 26-річний українець.

ВІЙНА ПІД КУРСЬКОМ

Напередодні Україна офіційно визнала те, про що усі здогадувалися: наступ у Курській та Бєлгородській областях здійснюють регулярні підрозділи ЗСУ. На початку операції у Києві стереглися, що це вибісить деяких "миротворців" серед наших партнерів, але цього не сталося. Київ отримав усебічну підтримку.

Навіть Білий дім лише потролив Путіна, порадивши йому "дуже просте вирішення" проблем Росії на Курщині.

Ще відвертішими виявилися сенатори США, які відвідали Київ. Члени двопартійної делегації назвали "блискучою" та "історичною" операцію ЗСУ у Курській області.

Також добрі новини надійшли з Данії, де усі урядові партії підтвердили: наступ України на Курщині є "абсолютно нормальним".

Але є і ложка дьогтю.

Її приготувала нова влада Британії.

Володимир Зеленський зараз чинить тиск на Лондон вибиваючи дозвіл завдавати удари вглиб Росії, однак британці проти, і також не дозволяють Україні використовувати Storm Shadow під час наступу на Курщині.

ІРАН

Інша зона неябиякої напруженості – це близький Схід, де всі чекають зіткнення між Іраном та Ізраїлем. До речі, подивіться відео про готовність ядерної зброї в Ірану.

Отже, Білий дім каже, що Іран може здійснити атаку на Ізраїль цього тижня

Зараз усі намагаються домовитися про деескалацію.

Прем’єр Британії у розмові з президентом Ірану закликав відмовитись від атаки на Ізраїль. В США діють інакше – там просять Туреччину та інших союзників, які мають зв'язки з Іраном, переконати його в необхідності деескалації напруженості на Близькому Сході.

Ще одна новина з регіону: одночасно США працюють над зближенням із союзниками. Вашингтон підтвердив, що знімає заборону на продаж ударної зброї Саудівській Аравії.

ЄВРОПА ОЗБРОЮЄТЬСЯ

Одна з головних новин для європейців – це злиті в пресу дані спецслужб про те, що Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувалася завдати удари по об'єктах у глибині Європи ракетами з ядерними боєголовками.

Тим часом у Німеччині тривають дискусії про розміщення американських "Томагавків". Керівництво партії Шольца виступає за розміщення американських ракет дальнього радіуса дії на німецькій території.

А Польща готується до великої модернізації своїх Збройних сил: уряд підписав контракт з американською компанією Boeing, за яким Польща купує 96 гелікоптерів Apache за $10 млрд.

Литва також інвестує у свою обороноздатність. Уряд додатково виділить 130 млн євро на закупівлю озброєнь до кінця 2024 року, завдяки чому витрати на оборону збільшаться до 3,2% від ВВП.

ІНШІ НОВИНИ

Ви бачили новини про тимчасову заборону Instagram у Туреччині? А тепер – дуже несподіваний розвиток. Влада арештувала жінку, яка критикувала блокування Instagram. Її звинуватили у розпалюванні ненависті та образі президента.

У Франції повернулися до створення уряду після паузи на час проведення Олімпіади.

Очільник уряду Франції Габріель Атталь, що скоро піде з посади, пропонує створити коаліцію без ультраправих та ультралівих.

А от Австрія посилить боротьбу з тероризмом після інциденту з концертом Тейлор Свіфт. Канцлер Негаммер анонсував додаткові кроки для посилення боротьби з терористичними загрозами в країні того, як минулого тижня влада запобігла ймовірному теракту на концерті.

Між тим, у Австрії кажуть про "величезний ризик" припинення поставок газу з Росії через Україну. Австрія все ще залежна від блакитного палива з Росії.

Новини з США: Дональд Трамп хоче відсудити у ФБР та в Мін’юсту США $115 млн за "зловмисне політичне переслідування" у справі про неналежне зберігання секретних документів, яку він нещодавно виграв.

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