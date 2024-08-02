Туреччина заборонила Instagram, ЄС готується до Трампа, ремонт на кордоні з Польщею: новини дня

Обмін ув’язненими з Росією зазнає критики.

Камала Гарріс – за крок до офіційного висунення кандидаткою в президенти США від Демпартії.

ЄС зажадав пояснень від Угорщини щодо спрощення в’їзду росіян. А поки у Фінляндії не бачать передумов для відкриття кордону з РФ

Франція закликала співвітчизників терміново покинути Іран, а Lufthansa i LOT скасували рейси до Ізраїлю та Лівану на найближчі дні.

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Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 2 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Обмін ув’язненими: більше бонусів для РФ

1 серпня Росія і країни Заходу провели великий обмін ув'язненими, який став наймасштабнішим з часів Радянського Союзу. Переговори про нього тривали понад два роки.

Найбільше критики зазнало рішення про звільнення Вадима Красікова, який у Берліні вбив чеченця грузинського походження Зелімхана Хангошвілі.

У Кремлі визнали, що Красіков – агент ФСБ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що рішення про звільнення вбивці не було легким.

"Нікому не було легко прийняти рішення про депортацію вбивці, засудженого до довічного ув'язнення після кількох років в’язниці", – сказав Шольц.

Складне рішення щодо Красікова ухвалила коаліція спільно після ретельного обговорення та обмірковування.

Після зустрічі зі звільненими Шольц назвав обмін правильним: "І якщо у вас були якісь сумніви, ви втратите їх після розмови з тими, хто зараз на волі".

Представник зовнішньополітичного напрямку соціал-демократів Міхаель Рот прокоментував, що іноді доводиться "укладати угоду з дияволом заради людяності".

А голова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен вважає, що обмін ув'язненими з РФ показав, що переговори можливі навіть з агресором.

Польський уряд зазнав критики після обміну ув'язнених.

Маріуш Камінський заявив, що коли очолював міністерство внутрішніх справ Польщі, вимагав повернення Анджея Почобута, засудженого в Білорусі до восьми років ув'язнення, і росіянина В., який має карту поляка, засудженого до 12 років таборів за співпрацю з польськими службами.

Команда Туска передала росіянам їх найціннішого агента, не отримавши нічого натомість. Ганьба!" – заявив Камінський.

Про те, чому Кремль загалом отримав в історії з обміном більше бонусів, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.

Трамп і Гарріс про обмін

Не зміг не покритикувати результати обміну і кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп.

На думку Трампа, обмін ув’язнених став "перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу".

"З нами (тобто за Трампа при владі. – Ред.) цього б не сталося. Ми б його (репортера The Wall Street Journal Гершковича. – Ред.) повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте", – додав Трамп.

Імовірно, він мав на увазі Вадіма Красікова – агента російського ФСБ, засудженого в Німеччині у 2019 році за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Втім, обмін став дипломатичною перемогою Джо Байдена, а заодно новим козирем у рамках виборчої кампанії Камали Гарріс, яка також зустрічала літак зі звільненими американцями.

До речі, як пише The Financial Times, в Єврокомісії створили підрозділ для підготовки до можливої перемоги Трампа. А WP дізнався про таємне розслідування можливого підкупу Трампа з боку Єгипту.

Скористалася подією і Камала Гарріс, яку Демократична партія США формально вже обрала кандидаткою у президенти.

Вона разом з Джо Байденом зустрічала літак зі звільненими американцями.

Гарріс похвалила Байдена перед журналістами, назвавши цей обмін "надзвичайним свідченням того, як важливо мати президента, який розуміє силу дипломатії".

Кампанія Гарріс за липень зібрала удвічі більше, ніж Трампа.

За даними Axios, найбільш імовірною кандидатурою Демократичної партії США у віцепрезиденти є губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.

Читайте більше про те, як Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти.

Протидія впливу РФ

Прем’єр Фінляндії не бачить передумов для відкриття кордону з РФ, а от Угорщина, навпаки, нагадаємо, помякшила візовий режим для громадян Росії та Білорусі.

У четвер, 1 серпня, ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта підвищує ризик шпигунства в блоці.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон повідомила, що надіслала Будапешту лист з проханням відповісти на низку запитань до 19 серпня.

"Росія – це загроза безпеці. Нам потрібна більша, а не менша пильність. Надання потенційним російським шпигунам і диверсантам легкого доступу до ЄС підірве безпеку всіх нас", – написала Йоганссон у соцмережі X.

Крім того, Угорщина "полюбляє" російську нафту. Нещодавно Україна припинила транзит продуктів "Лукойлу" через нафтопровід "Дружба".

ЄС запропонував Угорщині отримувати нафту через Хорватію, але угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто каже, що Хорватія – ненадійна країна для транзиту.

У Литві звільнили посадовицю, що приховала громадянство РФ, і забрали у неї паспорт, а у Молдові заарештували на 30 діб співробітника парламенту, якому інкримінують держзраду на користь РФ.

Туреччина: заборона Instagram і угода про ЗВТ

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, підписану ще на початку 2022 року.

Президент країни Реджеп Таїп Ердоган затвердив угоду з додатками 1 серпня.

У п’ятницю 2 серпня повідомлення про ратифікацію угоди Туреччиною з’явилося в офіційному віснику.

Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів.

Після перехідних періодів (три-сім років) Туреччина також скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

А ще Туреччина без пояснень заблокувала доступ до Instagram.

У середу керівник пресслужби адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун жорстко критикував компанію Meta за те, що в Instagram "перешкоджають людям публікувати слова співчуття" з приводу вбивства в Ірані одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ганії, який був близьким союзником президента Туреччини Ердогана, і назвав це "явною спробою цензуру".

Різне щодо України і українців

У Румунії спростували черговий фейк про F-16 і навчання українців.

У Польщі попередили про труднощі на КПП з Україною: ремонт до 14 листопада.

Понад 70% українців сподіваються, що Україна до 2030 року буде у ЄС і НАТО.

Франція закликала покинути Іран

Франція закликала співвітчизників терміново покинути Іран через підвищений ризик військової ескалації між Ізраїлем і Тегераном.

Lufthansa i LOT скасували рейси до Ізраїлю та Лівану на найближчі дні.

Як пише NYT, США перекинуть бойові літаки на Близький Схід через ескалацію між Іраном та Ізраїлем.

Слід додати, що у Мюнхені підпалили наметовий табір пропалестинських протестувальників.

Решта новин

В аеропорту Північної Македонії стався скандал з президенткою Косова.

Естонія витратить кошти ЄС на проведення фестивалю сауни та метання сокир.

У Москві визначили свого офіційного кандидата на виборах президента Молдови.