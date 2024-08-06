Гарріс обрала заступника, судова проблема Трампа, 4,2 млрд євро від ЄС: новини дня

Тілько-но Україна отримала бюджетну допомогу від США, як сьогодні стало відомо, що Рада ЄС також схвалила виділення нам макрофінансової допомоги.

Камала Гарріс нарештів визначилась із кандидатом у віцепрезиденти. Про нього не знає більшість американців, але у цьому рішенні є певна логіка.

А ще – про фейки РФ і спроби дестабілізації західних країн, наступника Пенні Пріцкер і ажіотаж на курсах операторів дронів.

У Польщі сплюндрували пам'ятник цивільним, закатованим під час Варшавського повстання, а у Парижі чоловік у футболці за "вільну Україну" намагався зірвати забіг на Олімпіаді.

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Про все важливе і цікаве за вівторок, 6 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Гроші для України

Рада Євросоюзу у вівторок схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

"Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", – сказано у повідомленні головування Угорщини у Раді ЄС.

У пресслужбі Ради ЄС зазначили, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ (Ukraine Plan), для отримання коштів.

Ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.

Рада ЄС також підкреслила важливість якнайшвидшого виділення коштів, зважаючи на складну фінансову ситуацію в Україні.

Україна у понеділок, 5 серпня, отримала перший транш фінансової підтримки від Сполучених Штатів у вигляді гранту з пакета допомоги на 60 млрд доларів США, затвердженого ще навесні.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, обсяг траншу – $3,9 млрд.

"Саме безповоротна форма підтримки є надзвичайно важливою для нас, оскільки не збільшує боргове навантаження. За рахунок цих коштів будуть відшкодовані видатки соціальної та гуманітарної сфери: зарплати вчителів, рятувальників (ДСНС) та загалом бюджетної сфери, а також виплати для ВПО, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю", – заявив міністр.

Камала Гарріс обрала заступника

Віцепрезидентка США Камала Гарріс набрала 99% голосів делегатів з'їзду Демократичної партії під час голосування за висунення її кандидатури на президентських виборах у США.

Про це заявило керівництво партії після завершення п'ятиденного онлайн-голосування.

Вона визначила своїм кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза.

Більшість американців ніколи не чули про нього.

Волз заявив, що приєднання до кампанії Гарріс для нього є "честю всього життя".

"Я повністю за. Віцепрезидентка Гарріс є для нас свідченням політики можливого. Це трохи нагадує мені перший день у школі. Тож зробімо це, друзі!" – додав він, закликавши долучитись до кампанії демократів.

60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.

Вважається, що Тім допоможе кампанії Гарріс апелювати до так званих синіх комірців – робітничого класу, зокрема в сільській місцевості, на який робить наголос її конкурент, республіканець Дональд Трамп.

Фейки РФ і заворушення у Британії

У Міністерстві оборони Румунії спростували фейк про підпал українськими біженцями складу з паливом, що днями поширився пов’язаними з РФ акаунтами в Telegram, VK, YouTube та Reddit.

Вони стверджували, нібито на складі зберігалося пальне для Збройних сил України і що склад нібито підпалила група українських біженців, незадоволених зменшенням європейської підтримки України.

У румунському оборонному відомстві наголосили, що вся інформація про "інцидент", що поширюється цими каналами, є абсолютно неправдивою.

Росія, у свою чергу, завдяки фейкам намагається дестабілізувати ситуацію і в інших країнах.

У Британії впродовж тижня тривали заворушення після вбивства трьох дівчат.

У суботу під час заворушень у Ліверпулі серйозно постраждала нещодавно відкрита після модернізації бібліотека Spellow Lane Library Hub.

За лічені дні британці зібрали понад 100 тисяч фунтів на її відновлення.

Уряд Великої Британії створює понад 500 додаткових місць у в'язницях у відповідь на заворушення, які останніми днями охопили країну.

Власник X (Twitter) Ілон Маск у своїй соцмережі раніше написав, що в Британії "неминуча громадянська війна", а реакція поліції на протести була "однобокою".

У Палаті громад Великої Британії хочуть викликати американського мільярдера.

Депутати-лейбористи Чхі Онвура і Дон Батлер повідомили Politico, що вимагатимуть від Маска та інших керівників ІТ-компаній дати свідчення про роль соціальних мереж на тлі заворушень у Британії.

"Насправді важливими моментами тут є те, як алгоритми платформ просувають і посилюють дезінформацію та поширення расової ненависті, і як бізнес-моделі платформ покладаються на це", – сказала Онвура.

Одразу після нападу в британських соцмережах почали ширити ім’я нібито нападника – Алі Аль-Шакаті, який "прибув до Британії на човні минулого року" і перебував під наглядом спецслужб.

Хоча затриманим є Аксель Рудакубана, який народився в Кардіффі (центр Уельсу), батьки – вихідці з Руанди (більшість населення якої є християнами).

Звідки почалось поширення історії про "Алі Аль-Шакаті", встановити важко. Серед перших джерел цієї дезінформації – твіттер-акаунт на ім’я Bernie Spofforth, який раніше помічали в поширенні теорії змов про зміни клімату та коронавірус.

Саме той пост підхопили інші популярні користувачі X (Twitter).

Свою, хоч і не таку помітну роль, зіграв сумнівний сайт під назвою Channel3 Now. Саме на його (нині видалену) новину з твердженнями про нападника в Саутпорті посилались у соцмережах.

Історія Channel3 Now починається у далекому 2012 році. Тоді це був YouTube-канал, який публікував відео про автомобільні перегони з… російського Іжевська.

"Згадані у відео водії пов’язані з оборонною та ІТ-галузями в Росії. Серед них – чоловік, який, імовірно, раніше був оперативником КДБ, а після того працював у російському парламенті", – пише The Daily Mail.

Youtube-канал змінив декілька назв поки не став називатися Channel3 Now. А з червня 2023 року доповнив її сайт із доменним іменем, зареєстрованим у Литві, й нібито керований з Пакистану та США. Причому сайт також час від часу змінював ім’я.

Показово, що на статтю Channel3 Now про "Алі Аль-Шакаті" майже одразу ж послався флагман російської держпропаганди, канал RT.

Про те, як трагедія в невеликому місті перетворилась на найбільший виклик для нового британського уряду та яку роль тут зіграла дезінформація, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.

Протидія впливу РФ

Німецький міністр закликає не їздити в Росію, а посол України просить Рим та Римську оперу не допустити виступ Нетребко.

Естонія судитиме за держзраду росіянку з естонським громадянством, яка просувала пропаганду РФ, а ЄС до 16-ї річниці агресії РФ проти Грузії засудив триваючу окупацію.

Слід також додати, що після видворення Молдовою співробітника російського посольства за несумісну з дипломатичним статусом діяльність Росія оголосила про відповідь.

Різне щодо України

Держсекретар США розкрив, хто перейме повноваження від спецпредставниці з відбудови України.

У Парижі чоловік у футболці за "вільну Україну" намагався зірвати забіг на Олімпіаді.

У Чехії засудили до ув'язнення ексвійськового за мародерство в Україні.

Решта новин

У Литві повідомляють про ажіотаж на курсах операторів дронів.

Урядовця з Північної Македонії арештували за масовий випуск фальшивих монет у 2 євро.

В аеропорту Франкфурта через гризуна на кілька годин зникала електрика.

Понад 40 музеїв Франції стали жертвами кібератаки з вимогою викупу.

Таллінн розірвав договори зі 165 вихователями дитсадків, які недостатньо знали естонську.

У Словаччині порушили справу проти чоловіка, який цілився в міністра з фальшивого пістолета.

У Польщі сплюндрували пам'ятник цивільним, закатованим під час Варшавського повстання.

У Німеччині винесли вирок за пропалестинське гасло "Від річки до моря".