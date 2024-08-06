Харрис выбрала заместителя, судебная проблема Трампа, 4,2 млрд евро от ЕС: новости дня

Тілько-но Україна отримала бюджетну допомогу від США, як сьогодні стало відомо, що Рада ЄС також схвалила виділення нам макрофінансової допомоги.

Камала Гарріс нарештів визначилась із кандидатом у віцепрезиденти. Про нього не знає більшість американців, але у цьому рішенні є певна логіка.

А ще – про фейки РФ і спроби дестабілізації західних країн, наступника Пенні Пріцкер і ажіотаж на курсах операторів дронів у Литві.

У Польщі сплюндрували пам'ятник цивільним, закатованим під час Варшавського повстання, а у Парижі чоловік у футболці за "вільну Україну" намагався зірвати забіг на Олімпіаді.

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Про все важливе і цікаве за вівторок, 6 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Гроші для України

Рада Євросоюзу у вівторок схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

"Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", – сказано у повідомленні головування Угорщини у Раді ЄС.

У пресслужбі Ради ЄС зазначили, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ (Ukraine Plan), для отримання коштів.

Ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.

Рада ЄС також підкреслила важливість якнайшвидшого виділення коштів, зважаючи на складну фінансову ситуацію в Україні.

Україна у понеділок, 5 серпня, отримала перший транш фінансової підтримки від Сполучених Штатів у вигляді гранту з пакета допомоги на 60 млрд доларів США, затвердженого ще навесні.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, обсяг траншу – $3,9 млрд.

"Саме безповоротна форма підтримки є надзвичайно важливою для нас, оскільки не збільшує боргове навантаження. За рахунок цих коштів будуть відшкодовані видатки соціальної та гуманітарної сфери: зарплати вчителів, рятувальників (ДСНС) та загалом бюджетної сфери, а також виплати для ВПО, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю", – заявив міністр.

Камала Гарріс обрала заступника

Віцепрезидентка США Камала Гарріс набрала 99% голосів делегатів з'їзду Демократичної партії під час голосування за висунення її кандидатури на президентських виборах у США.

Про це заявило керівництво партії після завершення п'ятиденного онлайн-голосування.

Вона визначила своїм кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза.

Більшість американців ніколи не чули про нього.

Волз заявив, що приєднання до кампанії Гарріс для нього є "честю всього життя".

"Я повністю за. Віцепрезидентка Гарріс є для нас свідченням політики можливого. Це трохи нагадує мені перший день у школі. Тож зробімо це, друзі!" – додав він, закликавши долучитись до кампанії демократів.

60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.

Вважається, що Тім допоможе кампанії Гарріс апелювати до так званих синіх комірців – робітничого класу, зокрема в сільській місцевості, на який робить наголос її конкурент, республіканець Дональд Трамп.

Трампівський кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс викликає Тіма Волза на дебати.

Тим часом, Верховний суд США відмовився відкласти вирок Трампу у справі про відкуп.

Фейки РФ і заворушення у Британії

У Міністерстві оборони Румунії спростували фейк про підпал українськими біженцями складу з паливом, що днями поширився пов’язаними з РФ акаунтами в Telegram, VK, YouTube та Reddit.

Вони стверджували, нібито на складі зберігалося пальне для Збройних сил України і що склад нібито підпалила група українських біженців, незадоволених зменшенням європейської підтримки України.

У румунському оборонному відомстві наголосили, що вся інформація про "інцидент", що поширюється цими каналами, є абсолютно неправдивою.

Росія, у свою чергу, завдяки фейкам намагається дестабілізувати ситуацію і в інших країнах.

У Британії впродовж тижня тривали заворушення після вбивства трьох дівчат.

У суботу під час заворушень у Ліверпулі серйозно постраждала нещодавно відкрита після модернізації бібліотека Spellow Lane Library Hub.

За лічені дні британці зібрали понад 100 тисяч фунтів на її відновлення.

У Британії оголосили перший вирок за розпалювання расової ворожнечі онлайн під час заворушень.

Уряд країни створює понад 500 додаткових місць у в'язницях у відповідь на заворушення, які останніми днями охопили країну.

Власник X (Twitter) Ілон Маск у своїй соцмережі раніше написав, що в Британії "неминуча громадянська війна", а реакція поліції на протести була "однобокою".

У Палаті громад Великої Британії хочуть викликати американського мільярдера.

Депутати-лейбористи Чхі Онвура і Дон Батлер повідомили Politico, що вимагатимуть від Маска та інших керівників ІТ-компаній дати свідчення про роль соціальних мереж на тлі заворушень у Британії.

"Насправді важливими моментами тут є те, як алгоритми платформ просувають і посилюють дезінформацію та поширення расової ненависті, і як бізнес-моделі платформ покладаються на це", – сказала Онвура.

Одразу після нападу в британських соцмережах почали ширити ім’я нібито нападника – Алі Аль-Шакаті, який "прибув до Британії на човні минулого року" і перебував під наглядом спецслужб.

Хоча затриманим є Аксель Рудакубана, який народився в Кардіффі (центр Уельсу), батьки – вихідці з Руанди (більшість населення якої є християнами).

Звідки почалось поширення історії про "Алі Аль-Шакаті", встановити важко. Серед перших джерел цієї дезінформації – твіттер-акаунт на ім’я Bernie Spofforth, який раніше помічали в поширенні теорії змов про зміни клімату та коронавірус.

Саме той пост підхопили інші популярні користувачі X (Twitter).

Свою, хоч і не таку помітну роль, зіграв сумнівний сайт під назвою Channel3 Now. Саме на його (нині видалену) новину з твердженнями про нападника в Саутпорті посилались у соцмережах.

Історія Channel3 Now починається у далекому 2012 році. Тоді це був YouTube-канал, який публікував відео про автомобільні перегони з… російського Іжевська.

"Згадані у відео водії пов’язані з оборонною та ІТ-галузями в Росії. Серед них – чоловік, який, імовірно, раніше був оперативником КДБ, а після того працював у російському парламенті", – пише The Daily Mail.

Youtube-канал змінив декілька назв поки не став називатися Channel3 Now. А з червня 2023 року доповнив її сайт із доменним іменем, зареєстрованим у Литві, й нібито керований з Пакистану та США. Причому сайт також час від часу змінював ім’я.

Показово, що на статтю Channel3 Now про "Алі Аль-Шакаті" майже одразу ж послався флагман російської держпропаганди, канал RT.

Про те, як трагедія в невеликому місті перетворилась на найбільший виклик для нового британського уряду та яку роль тут зіграла дезінформація, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.

Протидія впливу РФ

Німецький міністр закликає не їздити в Росію, а посол України просить Рим та Римську оперу не допустити виступ Нетребко.

Естонія судитиме за держзраду росіянку з естонським громадянством, яка просувала пропаганду РФ, а ЄС до 16-ї річниці агресії РФ проти Грузії засудив триваючу окупацію.

Слід також додати, що після видворення Молдовою співробітника російського посольства за несумісну з дипломатичним статусом діяльність Росія оголосила про відповідь.

Різне щодо України

Держсекретар США розкрив, хто перейме повноваження від спецпредставниці з відбудови України.

У Парижі чоловік у футболці за "вільну Україну" намагався зірвати забіг на Олімпіаді.

У Чехії засудили до ув'язнення ексвійськового за мародерство в Україні.

Решта новин

У Литві повідомляють про ажіотаж на курсах операторів дронів.

Урядовця з Північної Македонії арештували за масовий випуск фальшивих монет у 2 євро.

В аеропорту Франкфурта через гризуна на кілька годин зникала електрика.

Понад 40 музеїв Франції стали жертвами кібератаки з вимогою викупу.

Таллінн розірвав договори зі 165 вихователями дитсадків, які недостатньо знали естонську.

У Словаччині порушили справу проти чоловіка, який цілився в міністра з фальшивого пістолета.

У Польщі сплюндрували пам'ятник цивільним, закатованим під час Варшавського повстання.

У Німеччині винесли вирок за пропалестинське гасло "Від річки до моря".