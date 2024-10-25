Ратифікація статуту МКС, НАТО про резерви Росії, Грузія чекає протестів: новини дня

У НАТО попереджають, що Росія ще має небезпечні сили, а також готують відповіді на відправку КНДР військових до РФ для участі у війні проти України.

У Німеччині відзвітували про надання Україні 20 БМП Marder, а між Угорщиною та Хорватією спалахнула дипломатична суперечка через Україну.

Молдова протидіє впливу РФ, а іранські хакери домоглись публікації частини листування кампанії Трампа.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 25 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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НАТО про резерви Росії

Розвідка Великої Британії повідомила, що російські війська просунулися до центру Селидового.

Селидове знаходиться по дорозі до важливого логістичного вузла у Покровську.

У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії заявили, що жовтень стане для Росії місяцем з одним з найбільших рівнів військових втрат в ході війни проти України.

"Втрати Росії досить високі. І цей місяць, схоже, є одним з найбільших за рівнем втрат для Росії. За нашими оцінками, протягом місяця ворог втратить близько 40 тисяч військовослужбовців, як пораненими, так і вбитими", – сказав заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельманн.

За його словами, основний фокус російських атак зосереджений навколо населених пунктів Зелене та Курахове на Покровському напрямку Донецької області.

Командувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволі попереджає, що, попри значні втрати в Україні, Росія досі має "небезпечні бойові сили", які майже не постраждали від війни.

Американський генерал наголосив, що Москва зробила помітні кроки для відновлення своїх сухопутних сил.

За його словами, російська армія фактично зросла за період з початку повномасштабного вторгнення.

Каволі додав, що наразі є певні проблеми з якістю, і деяке обладнання може бути не найновішим, однак Росії має план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх на кордонах НАТО, а до цього Альянсу слід поставитися дуже серйозно.

У НАТО готують два варіанти відповіді КНДР

Потенційні відповіді держав НАТО на відправку КНДР військових до Росії для участі у війні проти України є обмеженими, але можуть включати щонайменше два варіанти.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

"Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України і розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні", – вважають співрозмовники видання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дуже стурбований інформацією про можливе залучення північнокорейських військ у війну РФ проти України.

Європейський Союз напередодні заявив, що координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, зокрема стосовно реагування на дії КНДР.

Реакція на візити до Путіна

У Литві розкритикували генсека ООН Антоніу Гутерреша, який на саміті БРІКС у Казані потиснув руку главі Кремлі Владіміру Путіну і обійняв білоруського лідера Александра Лукашенка.

Відреагували, зокрема, прем’єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, а також спікерка Сейму Литви.

До речі, навіть президент Сербії Александар Вучич не поїхав до Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн похвалила сербського президента, який зустрівся з нею та іншими європейськими лідерами.

Вучич відправив на саміт до РФ делегацію високого рівня, але сказав, що сам не зможе бути присутнім, оскільки у нього заплановані зустрічі з фон дер Ляєн, а також з лідерами Польщі та Греції.

БМП з Німеччини

Німецька компанія Rheinmetall відзвітувала, що передала Україні 20 бойових машин піхоти Marder, а Словаччина направила українським медикам 18 карет швидкої допомоги.

А між Угорщиною та Хорватією спалахнула дипломатична суперечка через Україну.

Трамп і Гарріс йдуть нарівні

Кандидатка в американські президенти від Демократичної партії Камала Гарріс та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп зрівнялися за рівнем підтримки у сімох ключових штатах.

Про це стало відомо із соцопитування Bloomberg News/Morning Consult.

Вони, зокрема, йдуть нарівні – з 49% підтримки на кожного у штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин.

Статистична похибка опитування – 1%.

Як пише Bloomberg, приблизно 50% американців у ключових штатах більше довіряють Трампу в економічних питаннях, тоді як Гарріс – 45%.

Модель порталу The Hill прогнозує трохи вищі шанси на перемогу на президентських виборах у США республіканцю Дональду Трампу, ніж демократці Камалі Гарріс.

А останнє опитування The New York Times та Сієнського коледжу показало, що рейтинги кандидатів у президенти США Камали Гарріс та Дональда Трампа за менш як два тижні до виборів фактично зрівнялись.

Рейтинг кандидатів від демократів і республіканців на президентських виборах США, згідно з опитуванням, становить по 48%. В опитуванні два тижні тому в Гарріс було 49% проти 46% у Трампа.

Як пише NYT, ці результати "не є обнадійливим для Гарріс", оскільки на останніх виборах кандидат від демократів випереджав конкурента в загальнонаціональних опитуваннях навіть тоді, коли зрештою програвав вибори.

Випади Трампа проти прокурора і ЄС

Адвокати Трампа намагаються завернути справу щодо його спроб вплинути на вибори.

Вони подали клопотання щодо припинення розгляду справи про його спроби змінити результат виборів 2020 року, посилаючись на нібито неконституційне призначення спецпрокурора.

На їхню думку, спецпрокурора Джека Сміта нібито призначили з порушенням закону, тому що його не затверджували у Сенаті.

У четвер Трамп двічі за день накинувся на спецпрокурора.

Він сказав, що Джека "Сміта варто вважати прихічно ненормальним і його варто викинути з країни".

Крім того, республіканець назвав Європейський Союз "міні-Китаєм" у контексті торговельних відносин.

Трамп зазначив, що в ЄС "не беруть наші машини, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію"

"Нічого не беруть. У вас дефіцит у 312 млрд доларів з ЄС. Знаєте, ЄС – це міні... хоча не такий він і малий – це міні-Китай", – сказав кандидат в президенти США від Республіканської партії.

Як пише Reuters, європейські дипломати готуються змінити режим санкцій проти Росії, оскільки можливе повернення 45-го президента США від Республіканської партії Дональда Трампа може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції Москви.

Агентство зазначає, що будь-яке пом'якшення з боку Вашингтона поставить Європу у складне становище, оскільки саме США, які мають широкі повноваження щодо покарання за порушення санкцій у всьому світі, насамперед забезпечують дотримання правил.

До речі, американський мільярдер Ілон Маск, який став ключовим прихильником виборчої кампанії Дональда Трампа, регулярно контактує з очільником Кремля Владіміром Путіним із кінця 2022 року.

Про їхні контакти дізналася газета The Wall Street Journal.

Агентство Reuters пише, що Маск пожертвував вже близько $119 млн на підтримку Трампа.

Також Reuters повідомило, що іранські хакери домоглись публікації частини листування кампанії Трампа.

Слід також додати, що кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що колишній голова апарату Білого дому "вигадав" історію про те, що Трамп схвально висловлювався про Гітлера.

Грузія чекає протестів

Уже завтра, 26 жовтня, у Грузії відбудуться парламентські вибори. І від цих виборів може залежати доля країни на багато років.

В країні включили Центральну виборчу комісію до стратоб’єктів, блокування яких карається в’язницею.

Про те, чому парламентські вибори у Грузії можуть завершитися протестами, читайте в статті засновника Грузинсько-Українського центру Амірана Хевцуріані і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Грузія за крок до революції: як Росія та її агенти готують країну до небачених фальсифікацій.

Основний у світі експортер нестабільності зацікавлений, щоб вибори завершилися конфліктом, а їхні результати були не визнані Заходом.

Це – саме той сценарій, який зробить сповзання Грузії в орбіту РФ безальтернативним. І в Кремлі явно не хочуть втратити цю можливість.

А прем'єр Грузії перед виборами божиться, що Росія не має впливу в країні.

Молдова протидіє впливу РФ

У Молдові затримали лідера злочинної групи, підозрюваного у підкупі виборців.

Крім того, невідомий, який представився співробітником правоохоронних органів, розіслав ЗМІ Молдови список, що містить імена кількох тисяч громадян, нібито пов'язаних із мережею проросійського олігарха-втікача Ілона Шора.

А ще у Молдові оштрафували п'ять телеканалів за приховану агітацію.

Другий тур президентських виборів в країні запланований на 3 листопада.

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