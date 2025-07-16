100 млрд від ЄС, антирейтинг Трампа, вирок супернику Ердогана: новини дня

Російський дрон пошкодив польське підприємство у Вінниці, а у Києві декілька днів фіксують зменшення інтенсивності обстрілів, що співпадає з перебуванням у столиці посланця президента США Кіта Келлога.

А мер одного з латвійських міст, який в Україну привіз допомогу, потрапив під обстріл у Слов’янську.

Франція і Італія не приєднаються до пропозиції Трампа щодо оплати зброї США для України, а експрем’єр Чехії заявив, що якщо повернеться до влади, то скасує снарядну ініціативу для України.

У ЄС узгодили проєкт семирічного бюджету на 2028-2034 роки, в якому передбачили 100 млрд євро для України.

Все важливе і цікаве за середу, 16 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Удар по польському підприємству

Протягом вчорашнього вечора й ночі під російськими ударами опинились Вінниця, Харків, Кривий Ріг та прифронтовий Краматорськ. У всіх містах є руйнування.

У Вінниці пошкоджена фабрика польської групи Barlinek, там є постраждалі.

"Керівник заводу щойно повідомив мені, що це була умисна атака з трьох напрямків. Є постраждалі, у тому числі двоє з тяжкими опіками. На місці працюють українські служби, присутні також представники нашого консульства. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", – написав в X очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

У румунських селах та містечках на Дунаї в ніч проти 16 липня бачили і чули чергову атаку російських БПЛА, спрямовану по Ізмаїльському району України.

Мешканці Тульчі, що навпроти Ізмаїла, зафільмували трасери, спалахи і пожежу на українському березі Дунаю під час ударів РФ по Ізмаїльському району.

Водночас президент України Володимир Зеленський відзначив, що після прибуття спецпосланника президента США Кіта Келлога у Києві "дві ночі поспіль не було масових бомбардувань".

"Це дуже цікавий приклад: цієї ночі і минулої ночі не було важких атак. Навіть люди вже жартують про це: мовляв, що ми повинні дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, а американці повинні частіше приїжджати до нас, бо тоді Росія менше бомбитиме", – сказав він.

На думку глави держави, це означає одне: Путін боїться Америки.

Сьогодні Келлог вшанував у Києві загиблих під час війни дітей.

До речі, мер латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення в Україні під час чергової волонтерської поїздки з допомогою. Він, зокрема, отримав поранення внаслідок обстрілу Росією Слов'янська.

Щодо закупівлі зброї в США

За даними Politico, Франція не братиме участі у схемі закупівлі Європою зброї США для України.

La Stampa пише, що Італія також не приєднається до купівлі у США зброї для України.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Натомість уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважає, що купівля американської зброї є одним з єдиних способів швидко забезпечити Україну необхідним озброєнням.

До речі, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" наздоганяє у рейтингу керівний блок ХДС-ХСС.

В Овальному кабінеті генсек НАТО Марк Рютте назвав чотири країни Північної Європи на додаток до Великої Британії та Нідерландів, які підтримують план постачання американської зброї в Україну.

А експрем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що у разі повернення до влади хоче скасувати снарядну ініціативу для України: "Нам потрібні гроші для наших людей". В уряді Чехії критикують цю погрозу. А премʼєр країни наголосив, що заяви про скасування снарядної ініціативи для України небезпечні.

100 млрд для України на сім років

За даними Bloomberg, в Євросоюзі узгодили проєкт наступного семирічного бюджету – на 2028-2034 роки.

Він передбачає видатки у 1,98 трильйона євро – значно більше, ніж 1,2 трильйона євро під час останнього бюджетного циклу, з 2021 по 2027 рік.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у проєкті семирічного бюджету на підтримку України передбачили 100 млрд євро.

Після оприлюднення проєкту бюджету Єврокомісією свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.

Багаторічний бюджет на 2028-2034 роки має бути затверджений до кінця 2027 року.

Крім того, фон дер Ляєн пояснила, що якщо Україна вступить до ЄС до 2034 року, то бюджет на 2028-2034 роки буде переглянутий.

Угорщина крокує до виборів

Угорщина в середу запропонувала Європейському Союзу накласти санкції на трьох українських посадовців у звʼязку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті.

Напередодні із закликом до санкцій проти України до Європейського Союзу звернувся премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

Нагадаємо, навесні наступного року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. На тлі виборів Орбан будує для себе імідж захисника угорців України, а Україні створює імідж "держави-ворога угорської нації".

Головним конкурентом для партії прем’єра Угорщини стала опозиційна партія "Тиса".

Її лідер Петер Мадяр розпочав передвиборчу кампанію на каное, заявивши, що його партія може самостійно перемогти Орбана на виборах 2026 року.

Щодо мігрантів

Мігранти кинули коктейль Молотова у польських прикордонників на кордоні з Білоруссю, а Литва збила безпілотний апарат, який залетів з Білорусі і який, зазвичай, використовують контрабандисти.

Парламент Португалії проголосував за посилення міграційної політики.

Різне щодо України

Глави МЗС Люблінського трикутника підтримали ідею зустрічі трьох президентів у Києві.

Президент Литви нагородив українських військових, які евакуювали тіло литовського добровольця.

"Мінера" чеських і словацьких шкіл знайшли у Дніпрі.

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