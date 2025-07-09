Історична перемога в ЄСПЛ, Трамп обіцяв "бомбити Москву", ЄС дає Києву 100 млрд: новини дня

Європейський суд з прав людини визнав провину Росії у великій міждержавній справі "Україна і Нідерланди проти Росії". У Києві називають рішення історичним, у Нідерландах – кроком до справедливості, у Москві очікувана реакція…

Сьогодні Зеленський прибув до Риму, де провів низку зустріч. Розмову з Келлогом назвав "змістовною". Завтра-післязавтра в італійській столиці – Міжнародна конференція з відбудови України.

У Туреччині заблокували ШІ-бота Grok за ймовірні образи Ердогана. Блокування роботи X, Крім того, і у Польщі допустили, що можуть заблокувати роботу Х через публікації чат-бот Grok.

Все важливе і цікаве за середу, 9 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Дипломатичні засоби" вичерпані

Вночі 9 липня Росія атакувала дронами та ракетами Луцьк і Житомир. Міський голова Луцька назвав удар наймасштабнішим для міста за увесь час. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування, інформації про загиблих наразі немає.

На тлі атаки Польща підіймала для патрулювання винищувачі.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс закликав посилити тиск на Росію на тлі наймасштабнішої дронової атаки по території України.

"Україна хоче вести переговори про мир, Росія хоче продовжувати боротьбу за імперіалізм", – нагадав нідерландський міністр.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі масштабного російського удару по Україні закликав прийняти 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Сьогодні стало відомо, що Словаччина так і не зняла вето з 18-го пакета санкції. Наступна спроба ухвалення – 11 липня. Нагадаємо, Угорщина також блокує новий пакет обмежень проти РФ.

У середу Європарламент ухвалив резолюцію, у якій звернувся до урядів Угорщини та Словаччини з вимогою припинити блокування санкційного тиску на Росію з боку ЄС, та не ставити під загрозу досягнення спільних цілей Євросоюзу.

Крім того, Європарламент закликав ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для оборони і відбудови України.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що "дипломатичні засоби" щодо врегулювання російсько-української війни вичерпані та пообіцяв подальшу допомогу Україні.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп різко розкритикував господаря Кремля Владіміра Путіна, заявивши, що той говорить "багато нісенітниць".

До речі, сьогодні вранці стало відомо, що журналісти CNN отримали аудіозапис, у якому Дональд Трамп під час минулорічної зустрічі з донорами виборчої кампанії розповідає, як нібито пригрозив максимально жорсткою відповіддю лідерам РФ і Китаю, якби ті наважились на вторгнення в Україну і на Тайвань.

"Путіну я сказав: "Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору", – цитують Трампа.

Речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков висловив сумніви щодо автентичності аудіо, яке опублікував телеканал.

"Я не можу ні підтвердити, ні спростувати це, навіть якби хотів... Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Останнім часом багато фейкових новин", – сказав він.

Історична перемога в ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав провину Росії у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти РФ стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

У Мін’юсті наводять скорочений перелік порушень прав людини, визнаних ЄСПЛ за результатом розгляду – викрадення, незаконні арешти, утримання в полоні цивільних, жорстоке поводження і катування цивільних полонених та українських військовополонених; політика вивезення українського населення з окупованих територій, зокрема українських дітей; системне перешкоджання використанню української мови; порушення прав родичів загиблих у збитому МН17.

Український суддя Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Микола Гнатовський назвав рішення суду історичним та зазначив, що це, ймовірно, найбільша і найважливіша справа за всю історію Суду.

За його словами, Суд наголосив на тому, що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи, та що характер і масштаб насильства, а також зловісні заяви російського керівництва становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі та спрямовані на підрив основ демократії, на яких заснована Рада Європи.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав історичні рішення ЄСПЛ.

"Суд як завжди чіткий: російські окупанти вчинили жахливі злочини під час цієї війни, включаючи позасудові страти, тортури, депортацію дітей, зґвалтування, утиски та порушення свободи слова, релігійних свобод та інших фундаментальних прав людини", – підкреслив він.

За його словами, належне та повне покарання за російську агресію проти України має стати новою моральною основою для всієї Європи.

У Нідерландах назвали рішення ЄСПЛ важливим кроком до справедливості, зокрема для родин жертв авіакатастрофи рейсу MH17.

"Страждання родичів загиблих пасажирів рейсу MH-17 є величезними, що посилюється запереченням Росії…Це важливий крок на шляху до справедливості. Сподіваюся, що це допоможе пережити горе", – підкреслив Брекельманс.

У Кремлі очікувано вважають "нікчемними" рішення ЄСПЛ за великою справою проти Росії.

Переговори у Римі

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Рима.

Візит Зеленського до Італії відбувається в межах участі глави держави у Міжнародній конференції з відбудови України.

Програму перебування в італійській столиці президент розпочав з аудієнції у Папи Римського Лева XIV.

Як зазначається у повідомленні пресслужби Святого Престолу, вони обговорили війну Росії проти України та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру.

Після цього український президент вирушив до офіційної резиденції президента Італії – Квіринальського палацу.

Зустрічаючи Зеленського, Серджо Маттарелла заявив, що хоче "підтвердити велику дружбу та повну підтримку Італії незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

"Наша позиція є і залишається абсолютно твердою, і я хотів би висловити наше захоплення українським народом, що зміцнює нашу переконаність у повній підтримці вашої країни", – додав Маттарелла.

Італійський президент також наголосив, безпека України невіддільна від безпеки Європи.

Пізніше Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Президент України назвав розмову "змістовною".

"Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні", – повідомив глава держави.

За його словами, детально сфокусувалися і на санкційному тиску.

Як відомо, 10 і 11 липня в Італії проходитиме Конференція з відновлення України.

Напередодні конференції стало відомо, щоЛитва виділила мільйон євро на програму з відновлення України EU4Reconstruction.

ЄС готує Києву 100 млрд

За даними Bloomberg, Європейський Союз розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України в межах семирічного бюджету на 2028-2034 роки.

Водночас, як зазначає агентство, це не єдиний варіант довготривалої підтримки України, який обговорюється в Європейському Союзі, і не відомо, чи буде він схвалений.

Чехія підготує вісьмох українських пілотів F-16 до кінця 2026 року, а Литва продовжує звільнення українців від мовних вимог.

Литва і Фінляндія хочуть виробляти протипіхотні міни для себе та України, а у Польщі анонсували будівництво трьох заводів з виробництва боєприпасів.

Румунія закрилася для мера Кишинева

Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що "з міркувань національної безпеки" заборонило вʼїзд на свою територію меру Кишинева Іону Чебану.

Іон Чебан є лідером партії "Рух національної альтернативи" (MAN), створеної у 2021 році. У 2019-му він переміг на виборах мера Кишинева завдяки підтримці проросійських соціалістів, але потім вийшов з партії.

До обрання мером Кишинева Іон Чебан виступав проти євроінтеграції Молдови, та під час другого мандата різко змінив риторику і став висловлюватися на підтримку європейської інтеграції.

За даними видання Deschide, Румунія також заборонила в’їзд на свою територію журналістці Наталії Морарь і колишньому прем'єр-міністру Молдови Василю Тарлеву.

Тарлев наразі очолює проросійську партію "Майбутнє Молдови".

У короткій заяві мер Кишинева Іон Чебан зазначив, що тиск на нього не спрацює.

"Найбрудніша парламентська кампанія тільки починається. Ви мене на коліна не поставите, незалежно від того, які рішення ви випрошуєте, щоб вам пробачили борги. Зі мною люди, і я продовжу працювати", – сказав він.

Щодо Молдови слід додати, що президент США Дональд Трамп написав Маї Санду листа, в якому повідомив про нові тарифи.

"З 1 серпня 2025 року ми будемо стягувати з Молдови мито в розмірі лише 25% на всі молдовські товари, що ввозяться до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит", – ідеться в листі.

Також він наголосив, що тарифи можуть бути змінені, "залежно від наших відносин з вашою країною".

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