Теракты против стран ЕС в Закарпатье, российские шпионы в НАТО и другое: главное за 6 октября

Середа 6 жовтня виявилася просто переповнена міжнародними подіями.

Захід відреагував на напад на журналістів "Радіо Свобода"; очільник МЗС Туреччини приїде до Львова; у Вроцлаві відкриють українське генконсульство; у Євросоюзі закликали розслідувати підвищення цін на газ; НАТО висилає співробітників місії РФ; в Австрії провели обшуки в офісі канцлера, а генпрокурор Молдови затриманий на 72 години.

А надвечір СБУ повідомила, що російський агент готував теракт проти дипломатів Угорщини чи Словаччини на Закарпатті.

Про попереджений теракт

Служба безпеки України заявила, що запобігла вчиненню терористичних актів у прикордонному районі Закарпатської області, організатор яких переховується в РФ.

За даними слідства, зловмисники планували здійснити підпал генконсульства сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча. Країна, дипмісія якої мала постраждати, у повідомленні не зазначається. Втім, на Закарпатті розташовані два генконсульства - угорське та словацьке. Також діє консульство Угорщини у Берегові. Однак відомо, що найчастіше агенти РФ намагаються розсварити Україну саме з Угорщиною - ми нагадали про частину таких історій.

Про реакцію на напад на журналістів "Схем"

Повідомлення про напад у державному "Укрексімбанку" 4 жовтня на журналістів проєкту "Радіо Свобода" "Схеми" набуло значного резонансу після оприлюднення відновленого відео, яке стерли з камер журналістів співробітники банку.

Наступного дня після оприлюднення відео у Європейському Союзі заявили про занепокоєння у зв’язку з нападом. Речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано дав коментар щодо цього Європейській правді.

Стурбованість ситуацією з нападом на журналістів "Схем" висловили посольство США в Україні, а також посол Великої Британії в Україні.

Про дипломатію в регіонах

До кінця року у польському Вроцлаві відкриють українське генконсульство.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже визначені генеральний консул і команда, а у приміщенні висихає фарба.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 7-8 жовтня здійснить робочий візит до Львова на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби.

У Львові глави української та турецької дипломатії проведуть Дев’яте засідання Спільної групи стратегічного планування. Переговори спрямовані на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України і Туреччини на початку 2022 року в Києві.

Глави зовнішньополітичних відомств обговорять подальшу взаємодію двох країн в рамках Кримської платформи, а також стан виконання домовленостей, досягнутих на найвищому політичному рівні та перспективи українсько-турецької співпраці на ключових напрямах.

Про ціни на газ в Європі

Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії закликали провести розслідування на ринку газу, а також заявили, що блок повинен координувати закупівлі, щоб "збільшити нашу переговорну силу". Також, на думку міністрів, Євросоюзу слід переглянути ринки електроенергії.

Європейські уряди намагаються відреагувати на різкий стрибок цін на газ, який загрожує занурити громадян у енергетичну бідність, стимулювати інфляцію та підірвати пост-пандемічне відновлення.

Тим часом, президент РФ Владімір Путін та прем’єр Угорщини Віктор Орбан звинуватили Єврокомісію за стрибок цін на газ.

Путін заявив, що ціна на газ в Європі побила всі історичні рекорди через "різкі необдумані дії" і помилки влади Європейського Союзу.

Він назвав помилкою ухвалене Єврокомісією рішення про згортання довгострокових контрактів на поставки газу і переорієнтацію на біржову торгівлю паливом.

Орбан, у свою чергу, вважає, що ЄС має переглянути свою політику цін на енергоносії. За його словами, на Угорщину наразі не вплине підвищення цін, враховуючи поточний режим обмеження цін.

27 вересня, в Будапешті заступник генерального директора "Газпром експорту" Дмитрій Аверкін і головний виконавчий директор угорської енергокомпанії MVM Group Дьордь Ковор підписали новий газовий контракт терміном на 15 років. За новою угодою блакитне паливо йтиме до Угорщини в обхід України.

Детальніше у статті "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ.

6 жовтня газ на головному європейському хабі TTF злетів на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Про висилку дипломатів

Північноатлантичний альянс вирішив вислати вісім співробітників місії РФ в Брюсселі через проведення Москвою ворожої діяльності.

У заяві вказується, що країни НАТО ухвалили рішення про відкликання акредитацій восьми 8 членів російського представництва при НАТО, "які були неоголошеними офіцерами російської розвідки".

Також повідомляється, що скорочено до 10 кількість посад, які Російська Федерація може акредитувати при НАТО.

А у Сенаті США закликали Байдена вислати 300 російських дипломатів, якщо уряд Росії не піде на поступки щодо збільшення штату посольства США в Москві.

За підрахунками сенаторів, в даний час на території США знаходяться понад 400 російських дипломатів, в той час як в Росії несуть службу лише близько 100 американських.

Інше: українець з кокаїном та обшуки в офісі канцлера

Суд Праги відхилив апеляцію чеха, засудженого до 20 років тюрми за участь у боях на Донбасі.

На борту вантажного судна з кокаїном, яке перехопила французька митниця, був один громадянин України. В МЗС відреагували на його затримання.

Генпрокурор Молдови відсторонений від посади і затриманий на 72 години.

Захворюваність на COVID-19 в Польщі за тиждень виросла на 70%.

У Німеччині три партії домовились про старт коаліційних переговорів.

В Австрії обшуки в офісі канцлера і в штаб-квартирі його партії через підозри у корупції.

Це лише частина цікавих новин 6 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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