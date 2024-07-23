Яркий старт кампании Харрис, венгерский ультиматум по нефти, нападение на украинцев: новости дня

Камала Гарріс яскраво увірвалась у виборчу кампанію в США. І хоча вона офіційно ще не є кандидаткою в президенти від демократів, схоже, що партійці об’єдналися довкола неї.

Угорщина і Словаччина хочуть обговорити в Єврокомісії припинення транзиту роснафти через Україну.

Туреччина допомагатиме Україні з відновленням енергосистеми, а онкоцентр у Нідерландах прийме на лікування дітей з "Охматдиту".

Крім того, Україна обговорює з Молдовою повернення чоловіків призовного віку, які втекли туди.

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Про все важливе і цікаве за вівторок, 23 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Яскравий старт кампанії Гарріс

За добу після оголошення Джо Байдена про зняття кандидатури на кампанію Камали Гарріс пожертвували понад 81 млн доларів. Цю суму називають найбільшим добовим результатом у кампанії 2024 року.

Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Їй надіслали гроші понад 888 тисяч американців, при цьому з них понад 500 тисяч зробили в той день свою першу пожертву на цьогорічних президентських виборах. Тобто жертвувати на кампанію Байдена (з тією ж Гарріс як віцепрезиденткою) вони не бачили сенсу навіть до провальних дебатів.

Отже, оголошення Байдена моментально об’єднало Демократичну партію навколо кандидатури Камали Гарріс. Виборці, активісти, політики та еліти Демократичної партії вийшли з летаргічного сну останніх тижнів.

Слід нагадати, що офіційно вона поки не є кандидаткою в президенти США від демократів. Проте, Гарріс зібрала достатньо підтримки для номінування кандидатом у президенти. Лідери демократів у Конгресі підтримали її висунення у президенти.

Перспективи Демпартії на президентських виборах, хоч і досі дуже непевні, тепер є суттєво кращими, ніж тиждень тому.

Докладніше про це – в статті студента Єльського університету, заступника головного редактора Yale Daily News Юрія Стасюка Інтрига повертається: як перші дні кампанії Гарріс додали драйву американським виборам.

У свіжому опитуванні Камала Гарріс показала кращі за Байдена результати проти Трампа.

Згідно з опитуванням агенції Morning Consult, віцепрезидентка США відстає від Трампа на два відсоткових пункти (47% до 45%), що перебуває в межах статистичної похибки.

Водночас це відставання є меншим, ніж у Трампа від Байдена, коли ще той був кандидатом.

А свіже опитування Reuters/Ipsos взагалі показало перевагу Гарріс над Трампом: 44% проти 42%. Водночас різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відстокові пункти.

Угорський ультиматум щодо нафти

Угорщина і Словаччина ініціювали скликання комітету з питань торговельної політики у Єврокомісії, щоб обговорити зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Речник Єврокомісії Олоф Гілл підтвердив, що віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс отримав спільний лист від міністрів закордонних справ Угорщини і Словаччини щодо впливу зупинки постачання нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба".

Гілл розповів, що наразі немає безпосереднього впливу на безпеку постачання нафти до ЄС через зупинку транзиту нафти через Україну, однак Єврокомісія постійно стежить за ситуацією, а також перебуває в тісному контакті з угорською та словацькою владами.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що блокуватиме 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї Україні, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Голова угорського МЗС укотре пообурювався складнощами в транзиті російської нафти через Україну до Угорщини та Словаччини, енергопостачання яких "опинилося під загрозою через дії українців".

Сійярто вважає, що Європейська комісія "повинна натиснути на Україну", щоб дозволити "Лукойлу" відновити постачання нафти через українську територію.

Слід зазначити, що кошти із Європейського фонду миру блокуються вже майже рік через позицію Угорщини.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що варто задуматися про перебування Угорщини в ЄС, якщо цінності країни настільки відрізняються від цінностей Євросоюзу.

Допомога Україні

Новий уряд Естонії склав присягу. Володимир Зеленський поговорив з новим прем’єром Естонії в перший день його роботи. Крістен Міхал пообіцяв, що Естонія підтримуватиме Україну до перемоги.

Туреччина допомагатиме Україні з відновленням енергосистеми, а онкоцентр у Нідерландах прийме на лікування дітей з "Охматдиту".

Крім того, Україна обговорює з Молдовою повернення чоловіків призовного віку, які втекли туди.

Доходи РФ на зброю Україні

У Кремлі обіцяють помсту за рішення ЄС спрямувати доходи від активів РФ на зброю для України.

Очікується, що перші 1,4 млрд євро з доходів від російських активів надійдуть на початку серпня, та ще 1 млрд – до кінця 2024 року.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав це "крадіжкою" та пообіцяв відповідь.

"Безперечно, так чи інакше якась відповідь буде. Подібні крадійські дії не можуть залишатися без кроків у відповідь", – заявив речник Кремля.

Тим часом, РФ оголосила про нові санкції проти представників ВПК, експертів і ЗМІ Британії.

У заяві МЗС Росії йдеться про те, що санкції запроваджено проти осіб, "залучених до підготовки українських військовослужбовців", тих, які "постачають продукцію й надають послуги" Києву, а також проти експертів і журналістів, які "виступають з антиросійських позицій з оборонної проблематики та на тему" загарбницької війни Росії проти України.

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