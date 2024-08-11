Лукашенко угрожает Киеву, угроза войны для Германии, Сербию охватили протесты: все за выходные

Самопроголошений президент Білорусі активізувався на тлі бойових дій на Курщині, а німецький командувач попередив, що уся Німеччина повинна бути готовою до війни за 5 років.

Камала Гарріс, яка випереджає Трампа у трьох ключових штатах, засудила загибель мирних жителів в результаті ізраїльського авіаудару по школі в Газі.

Сполучені Штати нададуть Ізраїлю допомогу обсягом 3,5 млрд доларів для закупівлі американської зброї на тлі очікуваних атак на країну.

Хорватія планує надати додаткову допомогу для енергосистеми України.

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Про все важливе і цікаве за вихідні, 10 та 11 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Лукашенко погрожує Києву

США продовжують спілкування з українською владою, щоб зрозуміти, які цілі має ймовірна операція ЗСУ у Курській області Росії.

Офіційно українська сторона не коментувала причетність Збройних сил України до ймовірних операцій у Курську.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що саме українська сторона має говорити про свої дії.

На тлі проблем Росії на Курщині активізувався самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко.

Він заявив про знищення "повітряних цілей з України" над територією Білорусі. Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" з'ясував, що 9 серпня під час вильотів білоруської авіації не було виявлено жодних дронів, незважаючи на заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

До білоруського МЗС викликали представницю України.

Білорусь почала відправку військової техніки на кордон з Україною.

Президентська гонка в США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у трьох найважливіших штатах, які є ключовими для перемоги на виборах 2024 року.

Тим часом, кампанія Трампа заявила, що хакери зламали її переписку.

За словами речника кампанії Трампа Стівена Чонга, видання Politico незаконно отримало з анонімного акаунта документи з передвиборчої кампанії республіканця.

"Ці документи були отримані незаконно з іноземних джерел, ворожих Сполученим Штатам, з метою втрутитися у вибори 2024 року і посіяти хаос у нашому демократичному процесі", – заявив Чонг телеканалу CNN.

Речник нагадав, що у п'ятницю в новому звіті Microsoft виявили, що іранські хакери зламали обліковий запис топ-посадовця президентської кампанії США в червні 2024 року, що збігається в часі з вибором президентом Трампом кандидата на посаду віцепрезидента.

"Це сталося після нещодавніх повідомлень про іранську змову з метою вбивства президента Трампа приблизно в той самий час, коли сталася трагедія в Батлері, штат Пенсильванія", – сказав Чонг, маючи на увазі спробу вбивства Трампа на мітингу.

Напруга на Близькому Сході

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка буде кандидаткою Демпартії на виборах президента, засудила загибель мирних жителів в результаті ізраїльського авіаудару по будівлі школи в секторі Гази в суботу.

Гарріс сказала, що "знову загинуло занадто багато" мирних жителів, і повторила заклики до звільнення заручників і припинення вогню, перегукуючись із коментарями Білого дому.

Агентство Reuters повідомляє, що Сполучені Штати нададуть Ізраїлю допомогу обсягом 3,5 млрд доларів для закупівлі американської зброї.

Йдеться про кошти із затвердженого Конгресом у квітні великого пакета фінансування, у якому затверджували і допомогу для України. Для Ізраїлю у ньому передбачали 14 млрд доларів.

Оголошення відбулося на тлі посиленої напруги на Близькому Сході і очікуваної атаки Ірану та його проксі-сил на території Лівану проти Ізраїлю у відповідь на вбивство ракетним ударом одного з лідерів ХАМАС, коли той перебував в Ірані.

За неофіційною інформацією, у Білому домі вважають, що бойове угруповання "Хезболла" планує завдати удару по Ізраїлю найближчими днями незалежно від того, що зробить Іран.

Також Reuters повідомляє, що військові США зазнали поранень внаслідок атаки дрона в Сирії.

Загроза війни для Німеччини

Німецький командувач попередив, що уся Німеччина повинна бути готовою до війни за 5 років.

Командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту Міхаель Гісс заявив, що вся Німеччина має бути підготовлена до потенційного військового конфлікту через 5 років.

"Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури – і, зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО", – пояснив Гісс.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Бундесвер у березні наступного року розпочав розробку "Оперативного плану "Німеччина". Перша версія секретного документа обсягом близько 1 000 сторінок стала доступна з березня 2024 року.

Під час розробки плану відправною точкою є ідея про те, що Росія матиме військову спроможність атакувати країни-члени НАТО через п’ять років.

На вихідних ВПС Швеції та Німеччини піднімались на перехоплення російського літака над Балтією.

Військові судна Китаю вперше за кілька років пройшли через води Британії на шляху до РФ, а США виявили військовий корабель Росії біля островів Аляски.

Різне щодо України

Більше половини фінів підтримують майбутнє членство України у ЄС.

Хорватія планує надати додаткову допомогу для енергосистеми України.

МЗС України закликало скасувати виступ у Римі російської оперної співачки Нетребко.

Сербію охопили протести

Десятки тисяч людей протестували в суботу в центрі Белграда проти великого літієвого проєкту. Серед іншого, вони блокували залізничні станції в Белграді.

Президент Александар Вучич назвав масові антилітієві протести частиною гібридної війни.

"Це частина гібридного підходу, спрямованого на повалення уряду", – сказав Вучич журналістам.

Інавгурація нового президента Каталонії

Розшукуваний владою Іспанії екслідер Каталонії Карлес Пучдемон каже, що вже перебуває в Бельгії.

У четвер він з'явився на заході в Барселоні, організованому партією Junts і виголосив коротку промову, але згодом зник. Поліція провела операцію з його пошуків, яка не увінчалась успіхом.

Пучдемон розповів, що хотів ще й "увійти до парламенту", щоб бути присутнім на засіданні та затвердженні кандидатури нового президента Каталонії Сальвадора Ільї і "мати можливість реалізувати своє право на виступ і право голосу".

Але присутність поліції не дозволила йому зробити це, продовжив він.

Новий президент Каталонії Сальвадор Ілья у суботу офіційно склав присягу.

Ілья закликав іспанську судову владу застосувати закон про амністію щодо каталонських сепаратистів, включаючи Пучдемона, "швидко, оперативно і без виправдань".

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