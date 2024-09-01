Изменение ядерной доктрины РФ, украинская школа в Венгрии, список целей ATACMS: все за выходные

Генсек НАТО вперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщині, а розвідка Британії констатує прискорене просування російських окупантів до Покровська.

Міністр оборони Естонії на конференції GLOBSEC у Празі, де працював наш кореспондент, закликав Захід націлитися саме на перемогу України у війні. Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен також наполягає, що Україна має саме перемогти у війні.

Нідерланди передають Україні 28 гусеничних всюдиходів, а Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 31 серпня та 1 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Окупанти просуваються до Покровська

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщині: ця операція відповідає праву України на самооборону.

Столтенберг визнав, що операція ЗСУ на Курщині пов'язана з ризиками, "але саме Україні вирішувати, як захищатися".

Тим часом російські загарбники прискорили просування до Покровська, повідомляє розвідка Британії.

У розвідці припускають, що окупаційна армія РФ перебуває в межах 10 кілометрів від околиць міста.

"Швидкість просування, ймовірно, сповільниться в міру того, як російські сухопутні війська увійдуть у житлову забудову Покровська", – йдеться в огляді.

У розвідці наголошують, що Покровськ слугує ключовим логістичним вузлом для Донецької області, і якщо його буде захоплено, це, ймовірно, подовжить і змінить наявні українські лінії постачання.

На всіх інших лініях фронту на сході та півдні України оперативний темп бойових дій залишається низьким, без суттєвих змін у територіальному контролі, йдеться в огляді.

Невизначеність щодо України

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський закликає встановити межі для російських танків, бо "наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на західному кордоні" України.

Про це він заявив у виступі на конференції GLOBSEC у Празі, де працював наш кореспондент.

А міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликає Захід ухвалити політичне рішення про допомогу Україні задля перемоги у війні.

Він вважає, що із визначенням перемоги України як мети Заходу стане можливо ухвалити стратегію перемоги. Естонія, яка офіційно прагне саме перемоги України, ці кроки зробила, нагадав він.

"Проблема – не у нібито відсутності стратегії в Україні: Україна знає, що робити. Проблема у відсутності грошей і відсутності зброї. І також є ідіотські обмеження, які не розумію", – додав він.

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен наполягає, що Україна має перемогти у війні.

"Немає альтернативи тому, щоби Україна перемогла у війні. Бо якщо перемагає Росія – поразки зазнає не тільки Україна, а й усі ми", – заявила вона під час конференції GLOBSEC.

Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що говорив із американськими посадовцями у Вашингтоні про зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для нанесення ударів вглиб території Росії.

Він сказав, що американській стороні надали список цілей, які Київ хоче уражати ракетами ATACMS – такий крок кількома днями раніше анонсували американські ЗМІ.

Катастрофа F-16

Неназвані американські посадовці повідомили виданню New York Times, що версія збиття переданого Україні винищувача F-16 дружнім вогнем з комплексу Patriot є малоймовірною.

До речі, газета The Wall Street Journal пише, що США відмовились відправляти підрядників в Україну для обслуговування F-16.

Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен на конференції GLOBSEC у Празі, де працює наш кореспондент, підтвердила, що Данія не обмежує використання винищувачів F-16, які Данія передала Україні.

"Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення чи ні", – заявила вона.

Всюдиходи з Нідерландів

Нідерланди передають Україні 28 гусеничних всюдиходів.

Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування.

Зміна ядерної доктрини РФ

В РФ анонсували зміну своєї ядерної доктрини на основі дій Заходу.

Міністр оборони Естонії припустив, що за вибухами на військовому заводі Diehl стоїть ФСБ.

Вибори на сході Німеччини

У неділю, 1 вересня, виборці східнонімецьких земель Саксонії та Тюрінгії проголосували на виборах до земельних парламентів.

Дільниці закрилися о 19:00 за Києвом.

У столиці Тюрингії мітингували проти ультраправих перед регіональними виборами.

На виборах в обох землях великі шанси на перемогу мають ультраправі та популістські сили.

Опитування громадської думки показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) лідирує в Тюрингії і йде на другому місці в Саксонії.

Також прогнозують високий результат для новоствореного лівого Альянсу Сари Вагенкнехт (BSW).

Напередодні кілька сотень людей взяли участь в акції протесту проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у місті Ерфурті – столиці федеральної землі Тюрингія.

Різне щодо України і українців

Іран образився на Україну через підозру генералу, який навчав росіян запускати "Шахеди".

У Будапешті запрацювала перша українська школа.

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Щодо Вірменії

Вірменія подала Азербайджану нову пропозицію для укладання мирної угоди. В Баку підтвердили прогрес у досягненні мирної угоди з Єреваном.

А ще прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що його країна заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях".

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