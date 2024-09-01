Зміна ядерної доктрини РФ, українська школа в Угорщині, список цілей ATACMS: все за вихідні
Новини — Неділя, 1 вересня 2024, 19:00 —
Генсек НАТО вперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщині, а розвідка Британії констатує прискорене просування російських окупантів до Покровська.
Міністр оборони Естонії на конференції GLOBSEC у Празі, де працював наш кореспондент, закликав Захід націлитися саме на перемогу України у війні. Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен також наполягає, що Україна має саме перемогти у війні.
Нідерланди передають Україні 28 гусеничних всюдиходів, а Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування.
Про все важливе і цікаве за вихідні, 31 серпня та 1 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".
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Окупанти просуваються до Покровська
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщині: ця операція відповідає праву України на самооборону.
Столтенберг визнав, що операція ЗСУ на Курщині пов'язана з ризиками, "але саме Україні вирішувати, як захищатися".
Тим часом російські загарбники прискорили просування до Покровська, повідомляє розвідка Британії.
У розвідці припускають, що окупаційна армія РФ перебуває в межах 10 кілометрів від околиць міста.
"Швидкість просування, ймовірно, сповільниться в міру того, як російські сухопутні війська увійдуть у житлову забудову Покровська", – йдеться в огляді.
У розвідці наголошують, що Покровськ слугує ключовим логістичним вузлом для Донецької області, і якщо його буде захоплено, це, ймовірно, подовжить і змінить наявні українські лінії постачання.
На всіх інших лініях фронту на сході та півдні України оперативний темп бойових дій залишається низьким, без суттєвих змін у територіальному контролі, йдеться в огляді.
Невизначеність щодо України
Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський закликає встановити межі для російських танків, бо "наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на західному кордоні" України.
Про це він заявив у виступі на конференції GLOBSEC у Празі, де працював наш кореспондент.
А міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликає Захід ухвалити політичне рішення про допомогу Україні задля перемоги у війні.
Він вважає, що із визначенням перемоги України як мети Заходу стане можливо ухвалити стратегію перемоги. Естонія, яка офіційно прагне саме перемоги України, ці кроки зробила, нагадав він.
"Проблема – не у нібито відсутності стратегії в Україні: Україна знає, що робити. Проблема у відсутності грошей і відсутності зброї. І також є ідіотські обмеження, які не розумію", – додав він.
Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен наполягає, що Україна має перемогти у війні.
"Немає альтернативи тому, щоби Україна перемогла у війні. Бо якщо перемагає Росія – поразки зазнає не тільки Україна, а й усі ми", – заявила вона під час конференції GLOBSEC.
Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.
Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що говорив із американськими посадовцями у Вашингтоні про зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для нанесення ударів вглиб території Росії.
Він сказав, що американській стороні надали список цілей, які Київ хоче уражати ракетами ATACMS – такий крок кількома днями раніше анонсували американські ЗМІ.
Катастрофа F-16
Неназвані американські посадовці повідомили виданню New York Times, що версія збиття переданого Україні винищувача F-16 дружнім вогнем з комплексу Patriot є малоймовірною.
До речі, газета The Wall Street Journal пише, що США відмовились відправляти підрядників в Україну для обслуговування F-16.
Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен на конференції GLOBSEC у Празі, де працює наш кореспондент, підтвердила, що Данія не обмежує використання винищувачів F-16, які Данія передала Україні.
"Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення чи ні", – заявила вона.
Всюдиходи з Нідерландів
Нідерланди передають Україні 28 гусеничних всюдиходів.
Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування.
Зміна ядерної доктрини РФ
В РФ анонсували зміну своєї ядерної доктрини на основі дій Заходу.
Міністр оборони Естонії припустив, що за вибухами на військовому заводі Diehl стоїть ФСБ.
Вибори на сході Німеччини
У неділю, 1 вересня, виборці східнонімецьких земель Саксонії та Тюрінгії проголосували на виборах до земельних парламентів.
Дільниці закрилися о 19:00 за Києвом.
У столиці Тюрингії мітингували проти ультраправих перед регіональними виборами.
На виборах в обох землях великі шанси на перемогу мають ультраправі та популістські сили.
Опитування громадської думки показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) лідирує в Тюрингії і йде на другому місці в Саксонії.
Також прогнозують високий результат для новоствореного лівого Альянсу Сари Вагенкнехт (BSW).
Напередодні кілька сотень людей взяли участь в акції протесту проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у місті Ерфурті – столиці федеральної землі Тюрингія.
Різне щодо України і українців
Іран образився на Україну через підозру генералу, який навчав росіян запускати "Шахеди".
У Будапешті запрацювала перша українська школа.
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Щодо Вірменії
Вірменія подала Азербайджану нову пропозицію для укладання мирної угоди. В Баку підтвердили прогрес у досягненні мирної угоди з Єреваном.
А ще прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що його країна заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях".
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