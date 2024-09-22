"Антиукраинская" победа в Чехии, новый Кабмин Франции, Трамп против дебатов: все за выходные

Напередодні візиту Зеленського до США, який відбудеться наступного тижня, з’являється все більше подробиць щодо "плану перемоги".

Сполучені Штати готують Україні новий пакет військової допомоги і навіть можуть надати дозвіл на використання західних ракет для ударів вглиб РФ.

Переговори з цього приводу тривають. В Білому домі все ще побоюються ескалації. США і ще три країни, включно з Індією, закликали Путіна не "бряцати" ядерною зброєю.

А ще – місцеві вибори у Чехії, неспокійна Німеччина та багато іншого.

Реклама:

Про все важливе і цікаве за вихідні, 21 та 22 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Нові подробиці "плану перемоги"

Очікується, що 26 вересня у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський представить президенту Сполучених Штатів Джо Байдену детальну версію плану перемоги під час їхньої зустрічі.

Агентство Bloomberg зазначає, що "план перемоги" передбачає запрошення України в НАТО і гарантії поставок зброї.

Крім того, "план перемоги" також нібито передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та "інші економічні та безпекові домовленості".

У Білому домі кажуть, що поки не бачили "плану перемоги" Зеленського.

Глава української держави висловив переконання, що Байден може "посилити Україну й ухвалити важливі рішення для того, щоб Україна стала сильнішою і захистила свою незалежність, поки він президент США".

"Я вважаю, це все ж таки історична місія, принаймні в ракурсі України. Тому що є в нього своє життя і своя політична кар'єра. Я не знаю, що для нього найголовніше. Я говорю тільки з погляду цієї війни", – додав Зеленський.

Також він хоче ознайомити з ним кандидатів у президенти – Камалу Гарріс і Дональда Трампа.

До речі, кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс прийняла запрошення CNN на дебати 23 жовтня, а її опонент від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився від дебатів.

Щодо ударів західними ракетами вглиб РФ

США наступного тижня можуть надати Україні дозвіл бити західними ракетами вглиб РФ.

За інформацією The Times, Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що делікатні переговори з Білим домом з цього приводу тривають, стверджуючи, що настав час для "нервів і мужності".

"Отже, це критичний час для нервів, мужності, терпіння і стійкості від імені союзників, які стоять на боці України", – сказав він.

На думку Зеленського, на Заході бояться ескалації, тому досі не ухвалили рішення про дозвіл бити західними ракетами вглиб РФ.

Він додав, що президент США Джо Байден справді отримує від свого оточення інформацію про можливість ескалації: "Але, і це важливо, не все його оточення так вважає. І це вже досягнення, що не все його оточення так вважає".

Держави Чотиристороннього діалогу з питань безпеки (США, Австралія, Індія, Японія) заявили про неприйнятність застосування або погроз застосування ядерної зброї Росією.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив напередодні, що за даними української розвідки, напередодні цієї зими Росія готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив попередження Владіміра Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.

Новий пакет допомоги від США

Напередодні візиту Володимира Зеленського до США стало відомо, що Пентагон готує Україні пакет військової допомоги на $375 млн. Видання Politico дізналося, що він може містити ракети для F-16.

А міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Київ очікує від країн-партнерів поставок не тільки винищувачів F-16, а й французьких Mirage-2000, а також веде переговори щодо шведських Saab JAS-39 Gripen і німецько-британських Eurofighter Typhoon.

"Антиукраїнська" перемога у Чехії

Згідно з попередніми результатами регіональних виборів, що відбулися в Чехії в п'ятницю і суботу, перемогу в 10 з 13 адміністративних країв здобув опозиційний рух ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Колишній прем'єр Чехії відомий скептичним ставленням до військової підтримки України. Приміром, він називав чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України "піар-ініціативою" уряду.

Слід зауважити, що на регіональних виборах очікувано не торкалися зовнішньої політики і теми підтримки України. Разом з тим, тенденція, яку показали результати виборів, виглядає небезпечною.

22 вересня у землі Бранденбург на сході Німеччини пройшли вибори до місцевого парламенту. Виборчі дільниці закрили о 19:00 за Києвом.

Прогнозується, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") посяде перше місце на цих виборах.

"АдН" стала першою ультраправою партією, яка виграла земельні вибори в Німеччині з часів Другої світової війни, в Тюрингії 1 вересня, і лише трохи не дотягнула до першого місця в Саксонії.

Це одна з кількох ультраправих груп у Європі, яка використовує занепокоєння з приводу економічного спаду, імміграції та війни в Україні – занепокоєння, які особливо сильні в колишній комуністичній Східній Німеччині.

За попередніми даними, партія канцлера Олафа Шольца "Соціал-демократична партія Німеччини" перемагає на виборах у Бранденбурзі з невеликим відривом від АдН.

Новий уряд Франції

У суботу у Франції через понад 2 місяці після виборів представили новий уряд.

Прем’єр Мішель Барньє сформував кабінет міністрів, який, як він сподівається, знайде міжпартійну підтримку у фрагментованому парламенті.

У його команді небагато політичних важковаговиків, але серед них – один з лідерів консервативної партії колишнього президента Ніколя Саркозі Бруно Рітейло, який домовився про омріяне міністерство внутрішніх справ як ціну за підтримку в парламенті.

Однак, демонструючи крихкість уряду, престижну посаду міністра фінансів отримав маловідомий 33-річний Антуан Арман з партії Макрона.

Однак новому уряду Франції вже загрожує вотум недовіри.

Вперше за часів П'ятої республіки глава уряду не має більшості, навіть відносної, в Національних зборах. Безпрецедентна ситуація, яка політично послаблює нову виконавчу владу під загрозою вотуму недовіри.

Джордан Барделла, президент ультраправого "Національного об'єднання", вже має різкі слова на адресу нового уряду. А група Нацоб'єднання у парламенті, яка налічує 126 депутатів, тримає в руках ключі від майбутнього урядової команди.

Барделла вважає, що "цей "новий" уряд знаменує собою повернення макронiзму через чорний хід". (...) Тому це уряд, який не має майбутнього.

Ліві діячі "Нового народного фронту" вже оголосили про свої наміри щодо вотуму недовіри задовго до того, як був оприлюднений список нових міністрів.

По всій Франції в суботу, 21 вересня, організували близько п'ятдесяти демонстрацій проти "заперечення демократії" через призначення президентом Емманюелем Макроном прем’єр-міністра Мішеля Барньє.

Стрілянина і вибух у Німеччині

У Німеччині у місті Кельн сталась стрілянина, її пов'язують з вибухом на початку тижня.

В суботу вранці невідомий здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї по фасаду будівлі в кельнському районі Ніл, а потім втік. Ніхто в результаті не постраждав.

На початку тижня у Кельні прогримів вибух на вході до ресторану та клубу Vanity Club, у результаті постраждала одна людина.

А у неділю рано вранці поблизу Бонна стався вибух біля будинку, перевіряють зв'язок з вибухами в Кельні.

Вибух стався перед будинком на одну сім'ю у Вахтберг-Адендорфі.

У Мюнхені за підвищених заходів безпеки відкрився Октоберфест.

Поблизу Неаполя внаслідок вибуху газу обвалився будинок, загинули двоє дітей.

Решта новин

Україна передала промислові осушувачі постраждалій від повеней Чехії.

Reuters: Іран не передав Росії пускові установки для своїх балістичних ракет.

Politico: У США побоюються повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

У Чехії викрили шахраїв, які зібрали понад 40 тисяч євро нібито на допомогу Україні.

У Словаччині шахраї змусили пенсіонерку скинути з балкона 100 тисяч євро.