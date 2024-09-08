Российский дрон упал в Латвии, Трамп "обиделся" на Путина, протесты во Франции: все за выходные

Російські дрони продовжують порушувати повітряний простір країн НАТО. Румунія висловила Росії протест.

Іранський депутат підтвердив повідомлення ЗМІ про надання РФ у межах бартеру балістичних ракет. Як на інформацію з медіа відреагували Україна та США?

У той самий час Сполучені Штати досі забороняють Україні бити їхніми ракетами вглиб Росії.

Португалія завершила передавати Україні шість гелікоптерів Ка-32, а німецька міністерка звинуватила партію канцлера у послабленні підтримки України.

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Про все важливе і цікаве за вихідні, 7 та 8 вересня, – в огляді новин "Європейської правди".

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Російські дрони над Румунією та Латвією

Румунія підтвердила заліт "Шахеда" на свою територію та висловила протест Росії.

Румунська сторона припускає, що безпілотник міг упасти в безлюдній місцевості в районі села Періправа в повіті Тулча, де нині здійснюється пошукова операція.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать міжнародному праву", – підкреслило Міноборони Румунії.

А у Латвії в суботу розбився російський військовий дрон.

Наскільки відомо, це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон Росії порушує повітряний простір Латвії.

Міністр оборони країни Андрюс Спрудс на цьому тлі наголосив, що Латвії необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону, зокрема розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби.

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Захід має відповісти посиленою підтримкою України.

"Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі. Для цього Україна потребує конкретних дій союзників", – підкреслив він.

Серед таких дій Сибіга назвав рішення Заходу використовувати своє ППО для збиття російських ракет і дронів над Україною, посилення допомоги Збройним Силам України, а також зняття обмежень на використання Києвом зброї.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що участь країн-партнерів у збитті російських ракет і безпілотників, що пролітають над заходом України і наближаються до їхнього повітряного простору, може не бути "найефективнішим способом розв'язання проблеми".

За його словами, участь країн-партнерів у збитті російських ракет над Україною матиме "обмежені переваги".

До речі, 7 вересня у Празі на акції закликали Захід закрити небо над Україною.

Розвідки США і Британії про Курську операцію

Глави розвідок США і Британії розповіли про вплив Курської операції ЗСУ на еліти в РФ.

Зокрема, директор американського ЦРУ Вільям Бернс сказав, що Курська операція була "значним тактичним досягненням", яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

"Це викликало питання... ...у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе", – сказав він.

Своєю чергою глава британської Mi-6 Річард Мур сказав, що це був "типово зухвалий і сміливий крок з боку українців...щоб спробувати змінити хід гри".

Тим часом російській армії за останні тижні вдалося досягти тактичного просування під Вугледаром, повідомляє британська розвідка.

"Росія вже неодноразово намагалася наступати на місто, що закінчувалося великими втратами і малими територіальними здобутками. Проте у серпні 2024 року російські сили досягли просування зі сходу та заходу від Вугледару, взявши під контроль сусіднє село Пречистівка і ведучи бої за Водяне.

Ймовірно, у наступний місяць РФ продовжить спроби просуватися довкола Вугледару і загрожувати самому місту", – зазначають в огляді.

Перша реакція на іранські ракети для Росії

Іранський депутат підтвердив відправку РФ балістичних ракет, хоча офіційно все заперечують.

Зокрема, член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів України.

Коментуючи повідомлення західних ЗМІ про відправлення балістичних ракет Росії, Ардестані заявив, що Тегеран змушений вести з Росією бартер "для задоволення наших потреб, зокрема імпорт сої та пшениці".

У Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети, та закликали Тегеран утриматися від надання Москві будь-якого озброєння.

"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті.

Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", – наголосили в МЗС України.

У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни РФ проти України.

"Ми і партнери чітко заявили на самітах G7 і НАТО цього літа, що ми готові разом відреагувати серйозними наслідками", – сказав речник Ради з нацбезпеки Білого дому Шон Саветт.

У той самий час Сполучені Штати забороняють Україні бити їхніми ракетами вглиб Росії.

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників зняти обмеження на удари переданою ними далекобійною зброєю по цілях у Росії.

Ексміністр оборони Британії Грант Шаппс також закликає зняти обмеження на удари Storm Shadows по Росії.

А глава ЦРУ Вільям Бернс закликав Захід не лякатись ядерних погроз Кремля.

Зеленський в Італії

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії провів переговори з прем’єркою Джорджією Мелоні.

Зустріч відбулася на полях форуму "Амброзетті".

"Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які обговорили під час зустрічі. Цінуємо рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року.

Також говорили про реалізацію Формули миру", – розповів він.

А ще в Італії президент України зустрівся з лідером нідерландських ультраправих Вілдерсом.

Зеленський, нагадаємо, вирушив до Італії після участі в 24-му засіданні "Рамштайну" та зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

До речі, Шольц обіцяє довести до кінця розслідування підривів "Північних потоків".

Нагадаємо, 15 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці.

Щодо підтримки України

Португалія завершила передавати Україні шість гелікоптерів Ка-32.

Як заявили в Міністерстві оборони Португалії, шостий гелікоптер "Камов" вирушив до України в п’ятницю, 6 вересня.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила соціал-демократів (СДПН) канцлера Олафа Шольца у послабленні підтримки України.

Тим часом Шольц закликає сотні тисяч українців, які знайшли притулок в країні, влаштуватися на роботу.

Трамп "образився" на Путіна

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що американці мають сприймати серйозно наміри РФ втрутитись в американські вибори.

За його словами, "немає жодних сумнівів у тому, що Путін намагається "посіяти розбрат" серед американців за допомогою дезінформації та пропаганди.

Нещодавно правитель Росії Владімір Путін спробував пожартувати, заявивши про підтримку кандидатури в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс на виборах.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що "добре знав Путіна", а заява про "підтримку" Камали його "дуже образила".

Він додав, що "ніхто в історії не ставився жорсткіше до Росії, ніж Трамп", і Путін це нібито "знає як ніхто інший".

Колишній віцепрезидент США, республіканець Дік Чейні заявив, що на майбутніх президентських виборах голосуватиме за кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

"Йому (Трампу – Ред.) більше ніколи не можна довіряти владу. Як громадяни, кожен з нас зобов'язаний поставити країну вище за партійні інтереси і захищати нашу Конституцію. Саме тому я віддам свій голос за віцепрезидентку Камалу Гарріс", – зазначив Чейні.

До речі, Трамп хоче змінити Конституцію США, щоб Гарріс могли оголосити імпічмент.

Опитування The New York Times та Сієнського коледжу показало, що рейтинги Гарріс і Трампа зрівнялись за два місяці до виборів.

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