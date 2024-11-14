Скандальные назначения Трампа, 4 млрд евро от ЕС, бананофобия министра в Швеции: новости дня

У США стурбовані кандидатурами Трампа на посади керівників Пентагону, Мін’юсту та Національного розвідуправління.

Тим часом, Байден не полишає надій переконати обраного президента Сполучених Штатів у необхідності підтримки України. У Києві з’явився "обережний оптимізм" щодо рішення Вашингтону про дозвіл бити вглиб РФ американською зброєю.

У Європі вважають, що Дональд Трамп не наважиться кинути Україну, але при цьому продовжують озброюватися і намагаються посилити координацію дій на тлі загроз з РФ і інших країн.

У США заявили, що китайські хакери шпигували за посадовцями та політиками країни, а в Угорщині заявили, що агентство з оборонних закупівель зазнало хакерської атаки.

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Про все важливе і цікаве за четвер, 14 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Скандальні призначення Трампа

Міністром оборони США обраний президент Дональд Трамп планує призначити ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета.

Низка чинних і колишніх посадовців Пентагону стурбовані такими намірами, пише Politico.

Видання зазначає, що попри військовий досвід Гегсет не має достатнього досвіду керування великими структурами.

Один із колишніх посадовців зазначив, що "люди в шоці" через ймовірне призначення Гегсета.

Крім того, співробітники Міністерства юстиції США "шоковані" намірами Трампа номінувати на посаду генпрокурора члена Палати представників від Флориди Метта Гейца.

Один з посадовців сказав телеканалу NBC News, що цей вибір Трампа був "справді приголомшливим", а ще один назвав його "божевільним".

Але і це ще не все.

З-поміж інших призначень в адміністрації Трампа варто згадати висунення на посаду глави Національного розвідувального управління – органу, що координує діяльність усіх розвідструктур США, – Тулсі Габбард.

Чим відома політикиня? Наприклад, Габбард поширювала міф про американські біолабораторії в Україні.

Нагадаємо, що сенатора Марка Рубіо обраний президент США збирається номінувати на посаду держсекретаря. Рубіо заявив, що буде "забезпечувати мир через силу".

За словами міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, Рубіо дав зрозуміти, що мир в Європі є "ключовим питанням для американців".

Ймовірний радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц наголошує, що республіканець хоче привести Україну та Росію до переговорів.

"Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", – наголосив він.

Більше про кандидатів Трампа і те, що вони говорили про Україну, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну.

Тим часом, президент Джо Байден, каденція якого добігає кінця, намагається переконати Трампа у необхідності підтримки України. До речі, їхню зустріч у Білому домі Байден намагався використати, у тому числі, і для цього.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який напередодні зустрічався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заявив про "обережний оптимізм" після обговорення можливості далекобійних ударів по Росії.

"Ми обговорювали питання дальніх ударів та євроатлантичної інтеграції. І тут ми також налаштовані обережно оптимістично", – сказав Сибіга, коментуючи зустріч з Блінкеном.

Він також додав, що його переговори в Брюсселі також торкнулися військової допомоги.

"Ми маємо чітку картину – чіткі часові рамки, чіткі обсяги – того, що буде надано Україні до кінця року. Це допомагає нам стратегічно планувати наші дії на полі бою", – розповів міністр.

За його словами, допомога включатиме зброю та кошти для укладання угод з виробництва озброєнь.

Занепокоєння у Європі

У Європі вважають, що Дональд Трамп не наважиться кинути Україну.

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг вважає, що якщо США покинуть Україну, це буде ще більшим приниженням для Америки, ніж вихід з Афганістану.

"Якщо він призведе до колапсу України – це буде значно більшим приниженням для США, для сили США у світі, для можливості стримати майбутню кризу навколо Тайваню", – зазначив він.

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений – новообраний американський президент Дональд Трамп не дозволить Росії знищити Україну, адже поважає гроші американських платників податків.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте впевнений, що Трамп також розуміє важливість членства США в НАТО.

Рютте заспокоїв європейських членів Альянсу, які висловлюють занепокоєння щодо попередніх заяв Дональда Трампа про статтю 5 і зобов'язання членів Альянсу.

Європа на тлі нових викликів

До 1000-ного дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про схвалення виділення 4 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

"Ми допоможемо підтримати українську державу, поки вона бореться за виживання. Ми тут надовго", – написала фон дер Ляєн.

Виділення коштів має затвердити Рада ЄС.

Тим часом, Європейський Союз уперше у своїй історії схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі своїх держав-членів, зокрема ракет та боєприпасів, частина з яких буде використана на підтримку України.

Глава МЗС Люксембургу Ксав'є Беттель запевнив у пріоритетності України під час головування країни в Раді Європи.

Як дізналася газета The Independent, міністри закордонних справ Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції, а також України зустрінуться 19 листопада у Варшаві.

На зустрічі міністри обговорять різні теми, серед яких – переобрання Дональда Трампа на посаду президента США.

Серед інших тем – війна в Україні та політика в Європі, додають джерела The Independent.

Польща перекинула південнокорейські танки до кордону з РФ, а фінська Patria поставить Латвії 56 броньованих командно-штабних машин.

Турецька Baykar завершила випробування ракети IHA-230 на максимальну відстань.

Європарламент закликав посилити санкції проти "тіньового флоту" Росії.

Новий пакет санкцій ЄС, за даними Bloomberg, може бути затверджений до кінця року.

Як пише Financial Times, Німеччина заборонила портам приймати танкери з російським газом, а австрійська компанія відсудила у "Газпрому" 230 млн євро і допускає зупинку поставок з РФ.

У США заявили, що китайські хакери шпигували за посадовцями та політиками країни, а в Угорщині заявили, що агентство з оборонних закупівель зазнало хакерської атаки.

Фаворит у канцлери Німеччині

У Німеччині визначився фаворит у канцлери перед виборами.

Чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в останньому опитуванні обійшов за рівнем підтримки на посаду канцлера не тільки чинного очільника уряду Олафа Шольца, а і лідера опозиції Фрідріха Мерца.

Про ситуацію, у якій опинився канцлер Німеччини Олаф Шольц, і чи є в нього шанси зберегти владу, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Усі проти канцлера: як Німеччина стрімко йде до виборів та хто може замінити Олафа Шольца.

Щодо антисемітизму у Європі

Нідерланди виділять 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом, а Норвегія знизила рівень національної загрози з високого до помірного.

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