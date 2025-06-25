НАТО сохранит поддержку Украины, встреча с Трампом, утечка данных из Пентагона: новости дня

У фокусі середи – саміт НАТО, який видався досить успішним для Києва. Про що домовились лідери і про що говорили на полях саміту?

Американські ЗМІ дізналися, що США нібито не зруйнували ядерну програму Ірану. Пентагон перевіряє, хто міг допустити витік інформації. Трамп анонсував зустріч з Іраном "наступного тижня".

Путін не поїде на саміт до Бразилії через ордер Міжнародного кримінального суду, а у новоообраного президента Польщі та партії, яка підтримала його на виборах, назріває перший конфлікт.

Все важливе і цікаве за середу, 25 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Рада Україна-НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на міністерській зустрічі Ради НАТО-Україна в Гаазі заявив про потребу "сміливих політичних рішень".

"Необхідно посилити скоординований тиск, щоб підвищити вартість війни для агресора. Москва розуміє лише мову сили. Зараз потрібні нові руйнівні санкції, нові інвестиції в оборону України, нове посилення протиповітряної оборони України та сміливі політичні рішення, що демонструють єдність і силу", – зазначив Сибіга.

У день саміту НАТО Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія закликали продовжити підтримку України та збільшити тиск на Росію, щоб наближати мир.

Натомість в адміністрації президента США продовжують вважати, що ще не час карати Росію новими санкціями.

"Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме втрутимося і розгромимо їх новими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти?", – пояснив держсекретар США Марко Рубіо.

Але коли Сполучені Штати вирішать ввести санкції, продовжив Рубіо, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією, ймовірно, закриється.

Також держсекретар США наголосив, що війна може закінчитись лише дипломатичним шляхом.

За даними Politico, деякі колеги державного секретаря США Марко Рубіо у НАТО в приватному порядку висловили обурення мʼякою позицією адміністрації Дональда Трампа щодо Росії.

Міністерська зустріч Ради НАТО-Україна відбулася на полях саміту лідерів НАТО у нідерландському місті Гаага, який тривав 24-25 червня.

"Історичний" саміт

Рішення саміту НАТО, як і очікувалося, є достатньо коротким, але воно однозначно позитивне для Києва.

У ньому згадані лише дві держави, що не є членами Альянсу. Це Росія, яка єдиною отримала статус "довгострокової загрози" (навіть Китай документ обійшов увагою), а також Україна, захист якої визнаний пріоритетом Альянсу.

Зокрема, держави НАТО взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат, які союзники зобов'язалися збільшити до 5% від ВВП до 2035 року.

Члени Альянсу на саміті погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій: щонайменше 3,5% ВВП щорічно на фінансування основних потреб у сфері оборони; до 1,5% ВВП на такі проєкти, як захист критичної інфраструктури, оборону мереж, забезпечення цивільної готовності та стійкості, тощо.

Крім того, генсек НАТО Марк Рютте після засідання підтвердив наміри Альянсу продовжити підтримку України на шляху до членства.

"Ми разом з Україною у її боротьбі за мир і ми продовжимо підтримувати Україну на її незворотному шляху до членства НАТО", – заявив Рютте.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що саміт НАТО у Гаазі є історичним і покладе початок новому Альянсу.

"Перша причина у тому, що ми повертаємося до коренів Альянсу, іншими словами, до функціонування як колективної складної системи для стримування Росії. Друга причина, що ми повертаємося до оборонних витрат рівня холодної війни: 3,5% + 1,5%", – сказав Стубб.

Третя причина, на його думку, – народження більш збалансованого НАТО, що має більше європейської відповідальності.

Президент США Дональд Трамп на саміті підтвердив прихильність до статті 5 на саміті НАТО, зазначивши "ми з ними до кінця".

Саміт НАТО-2026 прийматиме Туреччина.

Зустріч із Трампом

Bloomberg повідомило, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами держав НАТО визнав складність ситуації з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Ці слова, пише агентство, присутні розцінили як позитивний сигнал.

На полях саміту Трамп і Зеленський провели окрему зустріч. Переговори тривали 45 хвилин – значно довше, ніж було передбачено програмою.

Президент США каже, що зустріч пройшла добре.

"Я мав хорошу зустріч із Зеленським і багато хороших зустрічей із багатьма хорошими людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде хоробру боротьбу. Це важка боротьба", – розповів Дональд Трамп на пресконференції за підсумками саміту НАТО.

Він також анонсував, що збирається поговорити з Владіміром Путіним і "побачити, чи вдасться нам завершити" війну.

"З Владіміром Путіним все виявилося складніше. Чесно кажучи, у мене були деякі проблеми із Зеленським. Це виявилося важче, ніж інші війни, я маю на увазі, подивіться, ми щойно закінчили війну за 12 днів", – зазначив президент США, коментуючи свої попередні обіцянки швидко закінчити війну в Україні.

А ще Трамп пообіцяв перевірити, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

Володимир Зеленський також назвав розмову хорошою.

За його словами, під час зустрічі обговорили Близький Схід, захист українців, закупівлю американських систем ППО, а також – переговори української та російської делегацій у Стамбулі.

"Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі", – додав український президент.

Переговори з європейськими лідерами

Лідери Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції, генеральний секретар НАТО та президент України зустрілись на полях саміту в Гаазі в середу.

Як повідомили в офісі італійської премʼєр-міністерки, зустріч європейських лідерів, генсека НАТО та Зеленського "поглибила поточні зусилля та підтримку дій США щодо припинення вогню з метою досягнення справедливого і тривалого миру в Україні".

Крім того, український президент зустрівся з главою уряду Данії Метте Фредеріксен – її країна у другому півріччі переймає від Польщі головування у Раді ЄС.

За словами глави держави, він та Фредеріксен "предметно обговорили розвиток співвиробництва зброї, головування Данії в Раді ЄС, подальшу підтримку наших воїнів".

"Є важливі рішення – Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво. Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами", – написав Зеленський.

А завтра у Брюсселі стартує дводенний саміт лідерів Євросоюзу, у якому також візьме участь і президент України, але через відеозвʼязок.

Норвегія виділяє 550 млн євро на безпілотні технології для України, а Британія вперше передасть українцям зброю, профінансовану з заморожених росактивів.

Британія розширить свій ядерний потенціал стримування завдяки купівлі 12 американських винищувачів F-35A. Ця закупівля є найбільшим посиленням ядерної позиції Великої Британії за останнє покоління.

Про створення Спецтрибуналу

Очікується, що сьогодні генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра наголосила, що підготовлений Статут "дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну".

Вона зауважила, що, попри різні позиції і вкрай складні переговори – у Статуті немає жодної згадки про персональні імунітети.

Винесення вироку і заочне засудження буде можливим після того, як "Трійка", до якої входить зокрема російський лідер Владімір Путін та глава МЗС Сергєй Лавров, позбудеться посад.

Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Це незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права.

Окреме досягнення України – включення механізму in absentia, додала Мудра. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім чинної "Трійки", допоки вони на посаді).

Витік даних з Пентагону

Телеканал CNN з посиланням на дані розвідки США повідомив, що удари по Ірану не зруйнували його ядерну програму.

Після цього президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social різко розкритикував CNN, а також The New York Times.

"Фейкові новини СNN разом із провальною New York Times об'єдналися, щоб принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищено! I Times, і CNN зазнають шквалу критики від громадськості!" – написав Трамп, висловивши свій гнів заглавними літерами.

А спеціальний посланник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф назвав оприлюднення розвідінформації про удар США по Ірану "зрадницьким".

Пентагон розслідує потенційний витік даних щодо удару США по Ірану.

Трамп анонсував зустріч з іранцями "наступного тижня".

Детально про безпрецедентний обмежений удар по Ірану і які він буде мати наслідки для американського президента читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Самостріл Трампа? Чому удар по Ірану може розколоти табір прихильників президента США.

Тим часом, як пише Bloomberg, Білий дім знову розширює склад Ради нацбезпеки після скорочення.

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