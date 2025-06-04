Приглашение на саммит НАТО, результаты ударов по авиации РФ, Орбан идет на уступки: новости дня

У НАТО операцію СБУ "Павутина" назвали "найуспішнішою". Трамп провів телефонну розмову з Путіним, у якій, серед іншого, обговорили українську атаку на російські аеродроми. Господар Кремля, за словами президента США, пообіцяв відповідь.

Посольство Сполучених Штатів в Україні попереджає про ризик обстрілів з боку Росії.

На черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України створили " індустріальний Рамштайн", а Нідерланди оголосили про великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки.

Все важливе і цікаве за середу, 4 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Наслідки ударів по авіації РФ

В НАТО вважають дуже успішною операцію проти аеропортів стратегічної авіації РФ, яку провела СБУ 1 червня.

Про це, зокрема, заявив журналістам у Брюсселі високопосадовець НАТО, що спілкувався на умовах анонімності.

Нагадаємо, російські літаки вражали українськими FPV-дронами, які застосовували у глибокому тилу противника.

За словами представника НАТО, щонайменше 40 літаків були пошкоджені, а "від 10 до 13 літаків повністю зруйновані".

Серед пошкоджених російських літаків у НАТО ідентифікували 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 20 літаків Ту-22 і як мінімум один літак ДРЛС А-50, яких армія РФ має на озброєнні лише кілька штук.

За оцінками Альянсу, атака зруйнувала 34% наявних у Росії ракетоносців.

"Ця атака не знищує російську здатність завдавати повітряні удари, але вона точно знижує здатність Росії здійснювати ракетні удари, у тому числі удари, які, як знають українці, відбуваються рано вранці", – заявив він.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що літаки, які атакувала Україна, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах.

"Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги", – зазначив Марк Рютте.

Литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне назвала операцію "Павутина" "дуже хорошою новиною" на її день народження.

Також високопосадовець НАТО повідомив (на умовах анонімності) журналістам у Брюсселі, що у Альянсі не бачать ознак того, що Росія готує наступ на Суми або Дніпропетровщину.

Американський сенатор-демократ Річард Блументаль прирівняв нещодавні атаки українських безпілотників на військові об’єкти вглиб території Росії – так звану операцію "Павутина" – до операції з ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.

"Самою лише майстерністю та зухвалістю ці атаки можуть бути поставлені в один ряд з рейдом США на Осаму бен Ладена та ізраїльською операцією з пейджерами як одне з найбільших військових досягнень останніх років", – заявив Річард Блументаль.

На його думку, події вплинуть на Білий дім.

Реакція США

Посол США при НАТО Метью Вітакер, коментуючи потенційну загрозу для сил США від ворожих дронів, заявив, що Сполучені Штати засвоюють уроки з російсько-української війни.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у середу провів з Владіміром Путіном телефонну розмову, у якій, серед іншого, обговорили і атаку України на російські літаки.

За словами президента США, Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

Посольство Сполучених Штатів в Україні попереджає про ризик обстрілів з боку Росії.

"Посольство США в Києві закликає громадян США дотримуватися належної обережності. Як завжди, ми рекомендуємо бути готовими негайно сховатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – зазначили там.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що спецоперацією "Павутина" Україна підвищила рівень ризиків у війні з РФ, хоча і визнав сміливість операції.

"Україна, по суті, каже, що ми теж можемо грати в цю гру. І вони можуть підвищити рівень ризику до рівнів, які, на мою думку, є неприйнятними", – сказав він.

"Індустріальний Рамштайн"

4 червня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну глава Пентагону пропустив зустріч. Речник Міноборони США пояснив, що причина відсутності Піта Гегсета – його графік.

В лютому 2025 року Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво "Рамштайном".

До речі, напередодні засідання уряд Великої Британії повідомив, що їхня держава вдесятеро збільшує кількість поставлених Україні дронів: 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році.

А міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання повідомив, що його країна передасть Україні великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки, до якого входять кораблі, катери та морські безпілотники, на загальну суму 400 млн євро.

Президент України Володимир Зеленський на "Рамштайні" закликав партнерів більше інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс, а також повідомив, що Україна веде перемовини про виробництво західних систем ППО всередині країни.

На 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі Україна та держави партнери домовилися про створення "індустріального Рамштайну" – механізму оборонного виробництва.

Глава Пентагону Піт Гегсет не братиме участі і у завтрашньому засіданні Ради Україна-НАТО, що пройде в межах зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі.

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у четвер опівдні, відразу після міністерської зустрічі. Тож, Гегсет буде у Брюсселі, однак не піде на засідання за участю України.

До речі, сьогодні Верховна Рада схвалила внесення змін у Бюджетний кодекс для реалізації підписаної зі США угоди щодо корисних копалин.

Крім того, за даними Bloomberg, США відмовляються підтримувати майбутні "сили гарантування" в Україні.

Україну запросили на саміт НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше офіційно підтвердив запрошення президента України на саміт лідерів країн Альянсу.

Зустріч відбудеться 24-25 червня у нідерландському місті Гаага.

"Ми запросимо Україну на саміт, і ближчим часом представимо програму", – заявив генсек.

Марк Рютте також зазначив, що йдеться не лише про участь України, а й про її присутність у порядку денному. "Звичайно, Україна буде обговорюватися на саміті", – заявив він.

У Білому домі також підтвердили участь президента США Дональда Трампа у саміті НАТО.

За даними Euractiv, країни НАТО планують зараховувати допомогу Україні у показник витрат на оборону. Нагадаємо, Сполучені Штати закликають союзників збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП

Невійськова допомога Україні від країн НАТО не буде зараховуватись.

Водночас у публікації зазначено, що це ще може бути переглянуте в найближчі тижні.

Хоча посол США при НАТО Метью Вітакер каже, що поки зарано говорити про зарахування допомоги Україні до нового показника витрат у НАТО.

Щодо протидії загрозам з РФ

Фінляндія продовжила надзвичайний стан на кордоні з Росією до кінця 2026 року, а в парламенті Естонії проголосували за зняття заборони на протипіхотні міни.

Литва спростила закупівлю зброї у місцевих виробників, зокрема і для України.

Премʼєр Молдови Дорін Речан попереджає, що Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністровʼї. Крім того, російське видання The Insider дізналося, що прокремлівська ботмережа "Матрьошка" розгорнула кампанію проти президентки Молдови Маї Санду у соцмережах Twitter та BlueSky.

У Британії судять шістьох підозрюваних у підпалі в Лондоні на замовлення ПВК Вагнера.

Різне щодо України і українців

У Єврокомісії запропонували востаннє продовжити дію тимчасового захисту для українців – до 4 березня 2027 року. Брюссель також пропонує державам-членам підготуватися до скоординованого переходу від тимчасового захисту шляхом ухвалення відповідних рекомендацій Ради ЄС.

Крім того, стало відомо, що в Україні, на жаль, зник безвісти литовський доброволець, який воював проти РФ.

Решта новин

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ЄС дав Болгарії зелене світло для переходу на євро з 2026 року.

Франція і Бельгія не підтримують план Єврокомісії щодо відмови від російського газу.

Британія тимчасово звільнена від 50% мит Трампа на сталь та алюміній.