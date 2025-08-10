Встреча с Путиным на Аляске, условия мира от Европы, конец войны на Кавказе: все за выходные

Вся увага – до мирного саміту, якій відбудеться 15 серпня на Алясці, і на зякому зустрінеться президент США Дональд Трамп та лідер РФ Владімір Путін. А можливо – і президент України Володимир Зеленський.

Тим часом наші європейські союзники підготували заяву про несприйняття миру, ухваленого за спиною України.

А Дональд Трамп може святкувати перший успіх своєї мирної дипломатії, зумівши покласти край війні між Азербайджаном та Вірменією.

Все важливе і цікаве за вихідні, 9 та 10 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Зустріч на Алясці

Дональд Трамп оголосив, що планує зустрітися із військовим злочинцем Владіміром Путіном 15 серпня в штаті Аляска.

Досі невідомо, чи буде Зеленський присутній на зустрічі в Алясці. Щоправда, за даними ЗМІ, Білий дім розглядає можливість запросити Володимира Зеленського на Аляску.

При цьому, очікування Трампа від зустрічі із Путіним може базуватися на недостовірній інформації. За даними ЗМІ, спецпосланник президента США Стівен Віткофф, можливо, некоректно передав позицію Росії щодо можливості перемирʼя в Україні після останньої зустрічі з Путіним.

Європейський мирний план

А в ніч на неділю 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

Серед іншого європейські лідери попередили США, що готові і надалі діяти в цьому ключі зі збереженням значної військової та фінансової підтримки України.

У заява наголошується, що мирні переговори можуть відбуватися лише у разі припинення вогню або скорочення бойових дій, а нинішня лінія зіткнення "має бути відправною точкою переговорів". При цьому європейці наголошують на принципі, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

"Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів",– відреагував на цю заяву Володимир Зеленський.

А напередодні він заявви, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, проте "дарувати свою землю окупанту українці не будуть".

Неофіційна позиція низки європейських країн ЄС може посилитися офіційною заявою ЄС. Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення спільної позиції ЄС щодо умов миру в Україні.

Щоправда, не всі заяви європейських лідерів є дружніми до України. Так, коментуючи саміт лідерів США і РФ, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що неважливо, про що домовляться Трамп та Путін – найбільше постраждає Україна. На цю заяву оперетивно відреагували у МЗС України

Мир на Кавказі

В ніч на суботу у Білому домі президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали за присутності президента США Дональда Трампа декларацію про мир. Серед іншого, декларація включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Детальніше про підписану угоду та її значення – читайте у статті Кінець війни на Кавказі. Як Трамп "помирив" Азербайджан і Вірменію та чому це б'є по Росії

Підписану угоду вже привітала НАТО та ще багато хто.

Натомість у РФ спробували применшити роль США в дипломатичному. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що остаточне врегулювання між Баку та Єреваном все одно має обовʼязково враховувати думку Москви.

А в Ірані взагалі заявили, що перешкоджатимуть будівництву транзитного коридору, про який домовились Азербайджан та Вірменія за посередництва США. Там стверджують, що цей проект "перетвориться на кладовище найманців Дональда Трампа, а не на маршрут, що належить президенту США".

Війна на Близькому Сході

Міністри закордонних справ Австралії, Німеччини, Італії, Нової Зеландії та Великої Британії виступили зі спільною заявою, у якій відкидаються рішення Ізраїлю про початок додаткової широкомасштабної військової операції в секторі Гази.

Натомість у блоці ХДС/ХСС канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, наростає невдоволення його рішенням призупинити експорт зброї в Ізраїль через плани взяти під контроль увесь сектор Гази.

Інші новини

В Іспанії спалахнула Велика мечеть Кордови, внаслідок чого в історичній будівлі, яка є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень дахи двох каплиць, а також стіни.

Канада має намір разом з Європейським Союзом та Великою Британією ще більше знизити цінову межу для нафти російського походження.

Тимчасовий очільник Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс, який ще нещодавно вважався фаворитом на посаду премʼєра, був визнаний винним у привласненні бюджетних коштів.

І наостанок – про здоров’я. Міністр фінансів Чехії Збінєк Станюра був змушений скасувати сходження на священну гору Радгошть, яке відбувалося в межах передвиборчої кампанії, після того, як йому стало погано. А у Сербії міністр фінансів Дарко Глішич переніс інсульт в прямому ефірі.