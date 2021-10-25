Транш ЄС, атака на польський кордон, перші ліки від COVID-19: головне за 25 жовтня

Початок тижня наповнений новинами з-за кордону. У фокусі - енергокриза, коронакриза та міграційна криза.

Україна може отримати з Німеччини додаткових 55 млрд кубічних метрів газу за спецумовами; мігранти травмували польських солдатів; у Північній Македонії енергетична криза; Євросоюз поки не виключає Україну з "зеленого" списку; законопроєкт про місцевий референдум направили до Венеційської комісії; суд у Мюнхені засудив до 10 років колишню учасницю ІДІЛ з Німеччини; в Туреччині затримали 7 російських туристів за підозрою у підпалі лісу.

Більше новин за 25 жовтня у нашому дайджесті.

Допомога Україні, транзит з Німеччини

Єврокомісія надала Україні транш макрофіну на 600 млн євро.

Це другий і останній транш за чинною програмою макрофінансової допомоги Україні після першої виплати 600 мільйонів євро в грудні 2020 року.

Зазначена виплата є частиною екстреного пакета макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро для десяти партнерів Євросоюзу, який спрямований на те, щоб допомогти їм обмежити економічні наслідки пандемії COVID-19.

Макрофінансова допомога – це кредитні кошти, які надаються за вкрай вигідною ставкою.

Німеччина розгляне пропозицію України про транзит додаткових 55 млрд кубічних метрів газу за спецумовами.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що Німеччина також намагається зберегти транзит через Україну після очікуваного запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Вона додала, що транзит газу через Україну колись закінчиться повністю, тому слід працювати над майбутнім цієї системи - щоб забезпечити в подальшому транзит водню, щоб Україна стала незалежною і могла сама експортувати енергію.

Про напруження на кордоні Польщі

Мігранти травмували польських солдатів, штурмуючи кордон з Білоруссю. Зокрема, двоє польських солдатів були госпіталізовані у результаті чергової спроби мігрантів 24 жовтня прорватися з території Білорусі через кордон.

До Польщі намагалася прорватися близько 60 мігрантів. Іноземці використовували палиці і кидали каміння в офіцерів прикордонної служби та солдат Війська Польського. Один із солдатів отримав удар гілкою по обличчю від іноземця, а інший - каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити в лікарню в Білостоці.

Польща збільшить до 10 тисяч число військових на кордоні з Білоруссю.

Війська територіальної оборони надають допомогу в проведенні операції і допомагають мешканцям прикордонних районів.

Чи створює міграційна криза загрози для України? Чи можливо, що Лукашенко спрямує хвилю мігрантів до нашого кордону? Більше деталей про міграційну кризу в Євросоюзі, що підтримується режимом Білорусі за участю Кремля читайте в матеріалі Марії Авдєєвої та Юрія Панченка Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.

Про енергокризу у Європі

Ціна бензину у Британії досягла рекордного за всю історію країни рівня - 142,94 пенса за літр. Останній раз ціни на паливо залишалися близькими до цього рівня у квітні 2012 року.

У Північній Македонії енергетична криза. У країні споживають вдвічі більше електроенергії, ніж вона виробляє. Для задоволення повсякденних потреб Північна Македонія бере електроенергію з європейської мережі.

На даний момент Північна Македонія заборгувала близько 15 мільйонів євро за один місяць.

У державного оператора системи передачі електроенергії Північної Македонії повідомили, що будуть потрібні обмеження і підвищення цін на електроенергію.

У Євросоюзі закликають до ґрунтовної реформи енергетичного ринку. Проте, дев'ять країн Європейського Союзу, у тому числі Німеччина, об'єднали зусилля, щоб заявити, що не підтримають реформу ринку електроенергії.

А у Молдові вирішують проблеми з газом. Країна вперше за 30 років купила газ не у Росії. Молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.

Починаючи з 6.00 26 жовтня газ надходитиме протягом доби в Молдову через газовий пункт Олексіївка. Це український пункт вимірювання газу на кордоні Молдови в Чернівецькій області.

9 країн ЄС виступили проти реформи енергоринку на тлі стрибка цін на енергоносії.

Про подорожі в ЄС та нові обмеження

Євросоюз і цього тижня не виключить Україну з "зеленого" списку для подорожей. Проте, брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк додає, що ситуація буде відстежуватися, і нова пропозиція може з’явитися пізніше цього тижня.

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

Ситуація із COVID-19 у Європі залишається непростою. У Нідерландах розглядають нові обмеження, оскільки кількість інфікованих зростає. Словаччина поширила жорсткі обмеження на більше число регіонів країни.

А Польща допоможе Литві та Румунії з лікуванням коронахворих.

До речі, в Євросоюз почали оцінку першого препарату для лікування COVID-19.

Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) почав огляд перорального противірусного препарату молнупіравір (також відомого як MK 4482 або Lagevrio), розробленого Merck Sharp & Dohme у співпраці з Ridgeback Biotherapeutics для лікування COVID-19 у дорослих.

Інше: негода в Італії, дипмісія ЄС в Кабулі

Законопроєкт про місцевий референдум направили до Венеційської комісії.

"Укрзалізниця" відновлює потяг Київ-Варшава після півтора року перерви через пандемію.

Суд у Мюнхені засудив до 10 років колишню учасницю ІДІЛ з Німеччини.

В МЗС розповіли про стан української парашутистки, яка зірвалась у море в Туреччині.

Прем'єр Польщі пообіцяв захищати країну від "третьої світової війни" з боку ЄС.

ЄС до кінця місяця відновить роботу дипмісії в Кабулі.

В Туреччині затримали 7 російських туристів за підозрою у підпалі лісу.

Південь Італії потерпає від негоди, одна людина загинула.

Це лише частина цікавих новин за 23-24 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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