Додаткові Patriot Україні, падіння підтримки українців у Польщі, смерть Берлусконі: новини дня

Посланець Папи Римського їде до Москви, а у світі зростає кількість оперативних ядерних озброєнь.

Україна на цей час отримала гуманітарну допомогу вже з 12 країн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, ще частина вантажів у дорозі.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, партнери вже не мають сумнівів, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

Данія надсилає Україні додаткові боєприпаси, а виробник Patriot пообіцяв передачу додаткових зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Тим часом, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав Німеччину надати більше танків Leopard 2 зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу.

Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер, а у Польщі зменшується готовність допомагати біженцям з України.

"Ми все ще хочемо допомагати, в цьому переконані 85% респондентів, але вже не так рішуче і беззастережно, як роком раніше або навіть у січні цього року", – пояснює Роберт Станішевський, керівник дослідження.

Все важливе і цікаве за 12 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Наступ і заяви щодо переговорів про мир

У парламенті Британії очікують великої атаки України на Донбасі в найближчі дні.

"У найближчі кілька днів ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу", – заявив голова комітету з питань оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд.

Він сказав, що українська армія проводить "зондуючі та формуючі операції", а "основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до цієї одиночної атаки".

Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі планує відвідати російську столицю Москву після своєї поїздки в Україну.

За словами Дзуппі, поїздка до Москви є "другою частиною мирного плану", розробленого у Ватикані.

Під час свого перебування у Москві посланець Папи Римського проведе переговори з представниками уряду РФ і Російської православної церкви.

За словами Дзуппі, зараз головне для України – "мир і справедливість".

"З одного боку, необхідно відновити справедливість, а з іншого – встановити мир. Ми в це віримо. Має бути мир і справедливість", – сказав кардинал.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що завданням Заходу є допомогти Україні досягти справедливого миру після війни з Росією, оскільки метою президента РФ є відновлення Радянського союзу, і на Україні він не зупиниться.

Схоже, що у Швейцарії не всі політики розуміють загрози, які несе Путін і його режим.

Нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала схвалення нового швейцарського пакета допомоги Україні. Для цього вистачило голосів 98 депутатів, які натиснули "проти".

"Ми повинні чітко визнати, що будь-які підстави, на яких добросовісні депутати проголосували проти цієї пропозиції, служать інтересам Росії, виправдовують порушення міжнародного гуманітарного права та не демонструють солідарності з українським народом, який живе в облозі і під обстрілами, але демонструє велику силу", – вважає колишній генеральний секретар Партії зелених Швейцарії Флоріан Ірмінгер.

Докладніше про це – у колонці Ірмінгера. Чергові дебати та голосування в Сенаті стосовно допомоги Україні мали відбутися сьогодні вдень (про те, чи відбулися вони і які результати наразі невідомо).

До речі, сьогодні урядові сайти Швейцарії стали об’єктом кібератаки.

Жозеп Боррель, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки запевняє, що Європа продовжить надавати військову підтримку Україні попри голоси проти цього.

Він стверджує, що, за даними Євростату, більшість європейського населення виступає за продовження підтримки України.

Боррель також розкритикував тих, хто виступає за мир і припинення військової підтримки України.

"А що буде далі? Якщо ви перестанете допомагати Україні у військовому плані, це не означає, що Росія піде. Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо", – додав він.

Злочинна політика, яку веде Путін, призводить до нових, небезпечних тенденцій у світі.

"Ми дрейфуємо в один з найнебезпечніших періодів в історії людства", – заявив директор Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) Ден Сміт.

У свіжому звіті інститут зазначає, що кількість оперативних ядерних озброєнь почала зростати у світі в міру реалізації довгострокових планів модернізації та розширення збройних сил країн.

За даними SIPRI, всі ядерні держави прискорили темпи нарощування ядерного озброєння. У своєму щорічному звіті дослідники попереджають про збільшення кількості оперативної ядерної зброї.

Тим часом, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.

Нагадаємо, Північна Корея (КНДР) схвалила нову ядерну доктрину з розширеним переліком сценаріїв можливого удару.

Снаряди, ППО та падіння підтримки у Польщі

Україна на цей час отримала гуманітарну допомогу вже з 12 країн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, ще частина вантажів у дорозі.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, партнери України вже не мають сумнівів у тому, що Україна не вчиняла дій, які призвели до прориву греблі Каховської гідроелектростанції, але поки не вибудували консенсусу щодо прямої відповідальності за це Росії.

Данія надсилає Україні додаткові боєприпаси, а виробник Patriot пообіцяв передачу Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що українські льотчики можуть розпочати підготовку до польотів на винищувачах F-16 американського виробництва вже цього літа.

Тим часом, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав Німеччину надати більше танків Leopard 2 зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу.

Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер.

А у Польщі зменшується готовність допомагати біженцям з України.

"Ми все ще хочемо допомагати, в цьому переконані 85% респондентів, але вже не так рішуче і беззастережно, як роком раніше або навіть у січні цього року", – пояснює Роберт Станішевський, керівник дослідження.

Розслідування у Литві

У Литві почнуть розслідування щодо пропагандистів Соловйова, Скабєєвої та Красовського, а також почали розслідувати незаконне вивезення українських дітей до Білорусі.

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