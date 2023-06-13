Нова зброя до контрнаступу, Україна просить F-18 у Австралії, рішення “Венеційки”: новини дня

У ЄС засудили удар росіян по Кривому Рогу і іншим містам України, а Франція надіслала дві команди слідчих, які збиратимуть дані для розслідування в Міжнародному кримінальному суді.

Генсек НАТО позитивно оцінив перші дні контрнаступу України.

Сполучені Штати надсилають додаткову військову допомогу на $325 млн, яка має допомогти у контрнаступі.

Президент Франції заявив, що країни Заходу активізують постачання військової допомоги, щоб допомогти контрнаступу українських Збройних сил.

Французький президент підкреслив, що допомога триватиме в найближчі тижні.

Тим часом, Франція звинуватила Росію в масштабній кампанії з дезінформації.

Оскільки цю компанію виявили заздалегідь, відповідні французькі органи влади змогли "вжити захисних і превентивних заходів".

Все важливе і цікаве за 13 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на удар по Кривому Рогу

У ніч на 13 червня Збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг.

За останніми повідомленнями, у багатоповерхівці та приватному підприємстві в Кривому Розі, куди поцілила ракета, загинули 11 осіб; отримали поранення 28 людей.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич обурена атаками РФ на цивільні будинки в Україні.

"Це неприйнятно, злочинно і неправильно", – написала Пейчинович-Бурич у Twitter.

Європейський Союз засудив останній ракетний удар РФ по Кривому Рогу.

У своєму Twitter головний речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано констатував, що Росія продовжує тероризувати цивільних українців, спрямовуючи ракети на Київ, Харків, Кривий Ріг, та назвав ці атаки боягузливими.

"Цивільні не мають бути ціллю. Усі винуватці будуть притягнені до відповідальності. ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – наголосив Петер Стано.

Офіційний Відень також відреагував на трагедію у Кривому Розі.

"Ми глибоко шоковані останньою атакою на українське місто Кривий Ріг. Це ще одне смертельне і грубе порушення Росією міжнародного права. Усі причетні мають бути притягнені до відповідальності", – йдеться у заяві МЗС Австрії.

Тим часом, в Україну прибули дві команди слідчих із Франції, які збиратимуть дані для розслідування в Міжнародному кримінальному суді.

Підтримка контрнаступу

Генсек НАТО позитивно оцінив перші дні контрнаступу України.

За словами Єнса Столтенберга, українські солдати поступово "завойовують позиції", відвоювавши у російських військ кілька невеликих міст і сіл, водночас застеріг від очікувань швидких і значних успіхів.

Він зазначив, що російські війська, які зустрічали опір українських сил, були погано оснащені й забезпечені, а також не мали належного командування.

США передають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн, необхідний для зміцнення сил України на полі бою.

У Пентагоні уточнили, що йдеться про боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, зенітні комплекси Stinger і протитанкові комплекси Javelin, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди; 15 бойових машин піхоти Bradley і 10 бронетранспортерів Stryker, ракети TOW, протитанкові комплекси AT-4, понад 22 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї та гранат, підривні боєприпаси для розмінування місцевості, засоби тактичного захищеного зв'язку, а також запасні частини та інше польове обладнання.

Крім того, за даними WSJ, США планують передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу активізують постачання військової допомоги Україні, щоб допомогти контрнаступу українських Збройних сил.

Французький президент підкреслив, що допомога триватиме в найближчі тижні.

Тим часом, Україна звернулась до Австралії щодо надання винищувачів F/A-18.

Швеція надає допомогу Україні для боротьби в інформаційному просторі.

Щодо підтримки країни після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, то на цей час в Україну надійшла допомога вже 14 країн-членів ЄС.

"Це включає 76 човнів, понад 300 помп, 160 000 предметів для облаштування прихистку", – розповів віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Крім того, ЄС підготував угоду, що дозволить Україні отримати позики на 100 млн євро для невідкладної відбудови. Йдеться про кошти на додачу до 1 млрд євро, які ЄС вже виділив на підтримку відбудови у ключових сферах. Позики будуть надаватися на дуже вигідних умовах.

Вплив Росії

Франція звинуватила Росію в масштабній кампанії з дезінформації.

Французький орган протидії іноземному впливу VIGINUM викрив онлайн-кампанію з дезінформації проти Франції, в якій брали участь російські суб'єкти, а також державні структури або структури, пов'язані з Росією.

За словами очільниці французького МЗС, російська кампанія ґрунтувалась, серед іншого, на створенні фальшивих сайтів, які мали вигляд провідних французьких ЗМІ й офіційних сторінок органів французької влади, а також фальшивих акаунтів у соцмережах.

Оскільки Франція виявила кампанію заздалегідь, відповідні французькі органи влади змогли "вжити захисних і превентивних заходів". Серед іншого, МЗС Франції не допустило викрадення особистих даних зі свого сайту.

За словами міністерки внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко, Росія хоче відновити свій вплив у Молдові та використовувати країну, зокрема, у війні проти України.

За її словами, небезпека зберігається не тільки для Молдови, а й для всього європейського континенту.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, якого нещодавно обрали президентом Латвії, заявив, що поряд з війною триває і масштабна інформаційна спецоперація РФ.

Шлях до НАТО

На зустрічі глав держав та урядів Польщі, Франції та Німеччини президент Анджей Дуда закликав прийняти Україну до НАТО, лідери Франції і Німеччини вважали за краще говорити про гарантії безпеки.

Емманюель Макрон і Олаф Шольц були більш обережними.

Тим часом, держсекретар США розраховує, що Швеція завершить процес вступу в НАТО до саміту у Вільнюсі. Проте, за даними Bloomberg, Туреччина навряд чи дасть сигнал про схвалення заявки Швеції.

Решта новин дня

Венеційська комісія: "антиолігархічний закон" не повинен застосовуватися у вигляді, в якому він є зараз.

Литва дозволила російському пілоту-втікачу вільно пересуватися по країні.

У Чехії чоловік дістав умовний строк за заклик зірвати український прапор з Національного музею.

Французький уряд пережив 17-й за рік вотум недовіри.

Ексканцлеру Австрії висунули нові звинувачення у хабарництві.

Президент Румунії призначив нового прем’єра.

США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі.