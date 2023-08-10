Умови переговорів з РФ, Німеччина готує Taurus, Байден шукає гроші для України: новини дня

Головна новина дня – про можливу передачу Німеччиною Україні далекобійних ракет Taurus, що може підштовхнути й США надати ракети ATACMS.

А тим часом президент США планує запросити в Конгресу ще щонайменше 25 мільярдів доларів, частина з яких може піти Україні.

Повідомлення щодо можливого надання далекобійних ракет і пошуку Байденом грошей, органічно доповнилися у четвер коментарем президента Польщі про необхідність посилення військової допомоги українцям.

До речі, у канцелярії президента Дуди вважають, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув.

Щодо впливу Росії на інші країни: в Німеччині відчувають посилення загроз їхній безпеці через розв’язану Росією війну, досі неспокійно на кордоні країн ЄС з Білоруссю, а в онлайн-ЗМІ Болгарії втричі побільшало російської пропаганди.

Із цікавого, Румунія платитиме фермерам за незрубані дерева, а на Кіпрі ліками від Covid-19 для людей починають рятувати котів.

Все важливе і цікаве за 10 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Щодо переговорів з РФ

Почнемо з найглобальнішого для України питання – повідомлень щодо переговорів про закінчення війни.

Сенсаційних новин з цього приводу не було, але про умови України для старту переговорів з Росією вчергове нагадали.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре підкреслив, що Україна буде готова вести перемовини з Росією, коли російські окупаційні війська підуть з української території.

Водночас Кулеба наголосив, що переговори з нинішнім російським президентом Владіміром Путіним неможливі.

Раніше президент ОАЕ вийшов із ініціативою організувати в Дубаї на кліматичній конференції зустріч президентів України Володимира Зеленського та РФ Владіміра Путіна.

У Державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували цю ініціативу.

За словами речника Держдепу Меттью Міллера, рішення щодо будь-якої зустрічі глав України та Росії "має прийняти президент Зеленський".

"Нехай він сам вирішує, коли буде готовий або коли вони будуть мати такі розмови. Але перешкодою завжди було і залишається те, що Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, від своєї віри в те, що Україна, за його словами, не є справжньою країною, і не вивів свої війська за її кордони", – додав Міллер.

Далекобійні ракети

Головна новина дня – уряд Німеччини, за даними видання t-online, готується надати Україні крилаті ракети Taurus, здатних вражати цілі на відстані до 500 км.

За повідомленнями з кіл керівної Соціал-демократичної партії, німецький уряд має намір оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну "найближчим часом", пише видання.

Як відзначає t-online, це рішення може призвести до постачання не тільки крилатих ракет Taurus, а й американських ракет ATACMS. Як підтвердили виданню кілька соціал-демократів, скоординований підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на нові системи озброєнь для України.

Раніше голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що отримав інформацію від німецьких колег про згоду ключових парламентських фракцій Бундестагу передати Україні далекобійні ракети Taurus.

До речі, в самій Німеччині заявили про посилення загроз їхній безпеці через війну РФ проти України. Міністр оборони країни хоче посилити боротьбу зі шпигунством.

Тим часом, за даними Bloomberg, президент США Джо Байден має намір подати до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі щонайменше 25 мільярдів доларів, в тому числі на допомогу для України. Скільки саме коштів з цієї суми може піти Україні поки не відомо.

Уряд Естонії оголосив про передачу Україні 150 одиниць ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Невелика Естонія вже надала Україні понад 400 млн євро військової допомоги, що становить понад 1% ВВП.

Польща і Україна

Повідомлення щодо можливого надання далекобійних ракет і пошуку Байденом грошей для України, органічно доповнилися у четвер коментарем президента Польщі про нестачу зброї в ЗСУ для зміни балансу у війні.

"Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", – заявив польський президент виданню The Washington Post.

А ще він заявив, що не вірить у застосування Росією ядерної зброї в Україні, але вибух на АЕС допускає.

Ну а сама Польща продовжує озброюватися. Країна закупить ще 22 багатоцільові гелікоптери AW101.

Тим часом, у канцелярії президента Польщі вважають, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув.

Нацбанки України та Польщі випустять монети до Дня Незалежності.

Ще одна новина від наших сусідів: у Вроцлаві на протест проти українських прапорів на трамваях прийшло кілька осіб.

На кордоні з Білоруссю

Досі неспокійно на кордоні країн ЄС з Білоруссю.

Латвійські прикордонники стріляли в повітря, затримуючи мігрантів неподалік кордону з Білоруссю.

У Литві заявили, що білоруські спецслужби стають дедалі агресивнішими на кордоні.

З 15 серпня країна планує закрити два з шістьох контрольно-пропускних пунктів (КПП) на кордоні з Білоруссю.

А Польща готова закрити залізничні переходи з Білоруссю і збільшить до 10 тисяч кількість військових на кордоні з Білоруссю.

До речі, на кордоні з Білоруссю стався черговий інцидент. Польські військові під час польоту загубили детонатор від ракети над Біловезькою пущею.

Українські біженці та російські мігранти

Менше росіян стали просити притулку у Фінляндії, а у Латвії на мовний іспит для посвідки на проживання записалися менше половини росіян.

У Молдові закривають центри розміщення українських біженців, а у Литві у період із січня по липень 2023 року найбільше посвідок на проживання отримали українські громадяни – 51 126.

Решта новин дня

На Кіпрі ліками від Covid-19 для людей починають рятувати котів.

В Англії кількість пацієнтів у черзі на планове стаціонарне лікування досягла рекорду.

На півдні Іспанії через посуху повністю пересохла велика лагуна.

Румунія платитиме фермерам за незрубані дерева.

Президент Чорногорії доручив формування уряду лідеру проєвропейської сили.

В онлайн-ЗМІ Болгарії втричі побільшало російської пропаганди.