Великий напад на зерно у Польщі, ще одна перемога Трампа, ATACMS більшої дальності: новини дня

Після насиченої візитами і заходами суботи, представники української влади провели великі конференції, де говорили, серед іншого, і про західну допомогу.

Що з пакетом допомоги Україні від США і далекобійними ракетами? Де проходитиме "Кримська платформа" і скільки країн запросили на "саміт миру"?

А ще ми встигли поговорити з Борісом Джонсоном про Крим, Трампа, допомогу Заходу та інше.

Повна картина неділі, 25 лютого, – в нашому дайджесті.

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Атидронові комплекси для ЗСУ

Вчора Україна і Захід відзначали другу річницю повномасштабної війни, яку розв’язала Росія. Про те, з якими заявами виступили західні країни, які угоди підписали і що обіцяють ми писали у вчорашньому дайджесті.

Сьогодні лише додамо, що у Будапешті до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ, а у Тбілісі на знак солідарності телевежу підсвітили в кольори прапора України.

У Литві до другої річниці великої війни зібрали понад 8 млн євро на обладнання для українських військових – придбають 1115 наборів, які включають монокуляр, лазерний приціл та антидроновий комплекс.

Далекобійні ракети

А сьогодні, після насиченої візитами і заходами суботи, президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію, у якій також говорив про західну допомогу.

Він анонсував візит президента Франції до України незабаром і додав, що від Макрона "з’являться ще деякі деталі щодо підтримки України: важливі, нові".

За словами Зеленського, Україна повідомила США про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця і американському Конгресу про це відомо.

"Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. Інакше я зовсім не розумію, у якому ми з вами світі починаємо жити… Вони знають, що нам необхідна їхня підтримка упродовж місяця, це наш запит", – сказав президент України.

Серед іншого, він заявив, що знаходиться у позитиві від нещодавньої відповіді партнерів щодо ракет ATACMS на 300 км.

А ще він вказав, що надання Сполученими Штатами зазначених ракет може розблокувати надання Німеччиною далекобійних ракет Taurus.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на джерела повідомяло, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Але, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сьогодні спростував цю інформацію.

До речі, половина німців проти передачі Taurus Україні, за – лише 35%.

Крім того, у Німеччині зросла частка занепокоєних поширенням війни РФ на територію НАТО.

Можлива атака на НАТО

Експрем’єр Британії Боріс Джонсон, який також прибув до Києва у другу річницю повномасштабної війни РФ проти України, вважає реальним напад Росії за президентства Путіна на країни-члени НАТО.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Крім того, він пояснив, чому повернення Криму до України є реальним і чому не варто боятися повернення Трампа.

Масштабна атака на зерно

На великій пресконференції президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати бізнес, якщо "не буде знайдено кроків" з Польщею.

"Використовувати Україну як тиск на європейські інституції – це просто неможливо. Я вважаю, що прем’єри знайдуть відповідні кроки. Я як президент говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться – ми будемо захищати наш бізнес", – заявив Зеленський.

Вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж у Польщі здійснили наймасштабніше пошкодження українського збіжжя – висипали 160 тонн.

Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу

Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях, і четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Польські ЗМІ повідомляють, що у вагонах везли кукурудзу. На місце події оперативно прибули представники місцевої влади та поліції. Наразі інформації про зловмисників та причини їхніх дій не надають.

"Саміт миру" і "Кримська платформа"

А перед великою пресконференцією президента пройшов форум "Україна. Рік 2024".

На ній міністр оборони Рустем Умєров заявив, що половина поставок зброї від західних партнерів не потрапляє до України вчасно.

А глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на глобальний "саміт миру", що повинен пройти у Швейцарії на рівні лідерів, запросять понад 160 країн – запрошення РФ на цьому етапі не очікується.

За його словами, сьогодні розробляють документ, який міг би стати результатом цієї зустрічі.

Єрмак додав, що коли вже буде створений план за участі різних країн світу, то тоді, на другий "саміт миру" можливо запросять представників Російської Федерації, де їм його представлять.

"Що ми розуміємо під справедливим миром – викладено в нашій "формулі миру", – сказав Єрмак.

А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на цій же конференції повідомив, що парламентський саміт "Кримської платформи" цього року відбудеться в Латвії.

Глава МЗС Німеччини і безпілотник РФ

Глава МЗС Німеччини в Миколаєві оголосила про 100 млн євро гуманітарної допомоги.

Анналена Бербок мала також відвідати водоочисні споруди, побудовані за підтримки Німеччини неподалік від лінії фронту. Але цю подію скасували з міркувань безпеки. Під час візиту до прифронтового міста був помічений російський розвідувальний безпілотник, який якийсь час слідував за броньованим кортежем міністерки, але зрештою дрон розвернувся.

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