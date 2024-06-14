Реакція на вимоги Путіна, у НАТО заблокували допомогу Україні, ще ППО з Німеччини: новини дня

Напередодні Глобального саміту миру Путін "сплив" із черговими нахабними вимогами. Зеленський порівняв російського правителя із Гітлером і попередив, що виконання його вимог буде тільки збуджувати апетити агресора.

НАТО схвалив план розширення підтримки України, але не погодив план фінансування на 40 млрд євро на рік.

Данія підписала меморандум про закупівлю зброї в українських виробників, а Німеччина повідомила про велику партію військової допомоги України.

Ну а конфронтація між Вірменією і Білоруссю тільки набирає обертів.

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Напередодні Глобального саміту миру

Сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, куди Росія не була запрошена.

Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України – текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Усього, згідно з опублікованим Федеральною радою Швейцарії переліком, у Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. З них 57 представлені на найвищому рівні – президентів або прем’єр-міністрів.

Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде.

До речі, вчора ввечері пролунали вибухи у гаражі багатоквартирного будинку в Швейцарії. Двоє людей загинули, ще 11 отримали легкі поранення.

Реакція на вимоги Путіна

Напередодні Глобального саміту миру російський правитель Владімір Путін "сплив" з вимогами для початку мирних переговорів.

Очільник Кремля сказав, що умовою для переговорів є визнання "нових територіальних реалій – статусу Криму, Севастополя, Донецької і Луганської "народних республік", Херсонської і Запорізької областей як суб’єктів Російської Федерації".

При цьому Путін сказав, що йдеться про межі тих адміністративних кордонів, які існували в момент входження чотирьох регіонів в Україну.

Він також вимагає, щоб Київ офіційно повідомив про відмову від планів вступу в НАТО.

"Наша принципова позиція – нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України, її демілітаризація і денацифікація. Тим більше, що з цими параметрами всі у цілому погодились ще в ході стамбульських переговорів 2022 року", – заявив глава Кремля.

Також Путін вимагає, аби права російськомовних громадян в Україні були "повною мірою забезпечені", а усі західні санкції проти Росії були скасовані.

Німецька "подруга Путіна" підтримала ультиматум правителя Росії для України.

Президент Володимир Зеленський відкинув ультиматум Путіна. Він заявив, що так званий ультиматум російського правителя для "мирних переговорів" з Україною не відрізняється від попередніх його "пропозицій", і порівняв їх із діями нацистської Німеччини.

"Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: "Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться". Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи", – нагадав він.

За словами Зеленського, раніше Путін говорив про Крим і Донбас, а "сьогодні він говорить про чотири регіони, раніше він говорив".

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" громадянин Росії Владімір Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

"Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн у цьому саміті", – констатує МЗС.

Там додали, що в планах Росії – "не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що це знову демонструє, що Росія прагне контролювати Україну, і це ціль Москви від самого початку війни, що є порушенням міжнародного права.

"І ось чому НАТО продовжує підтримувати Україну", – резюмував Столтенберг.

Міністр оборони США Ллойд Остін нагадав, що кремлівський лідер незаконно окупував територію суверенної держави. За його словами, Путін не в змозі диктувати Україні, що їй робити для встановлення миру.

"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда", – зазначив Остін.

Очільник Міністерства оборони США наголосив, що Путін може хоч сьогодні припинити неспровоковану війну, в якій він втратив сотні тисяч військових загиблими та пораненими, якщо цього захоче.

"І ми закликаємо його це зробити та вивести свої війська з суверенної території України", – зауважив Остін.

Війна і провокації РФ

З іншого боку, можливо, кремлівський правитель вірить у свої сили і сили своєї армії, коли висуває такі нахабні вимоги.

Як повідомили в Генштаб Естонії, Росія має успіхи біля Часового Яру та Очеретиного.

Разом з тим заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії з питань операцій Янно Мярк зазначив, що, попри потужний наступальний тиск, оборона України залишається ефективною.

А ще РФ допомагають союзники із "вісі зла". Південна Корея каже, що КНДР могла відправити Росії до 5 мільйонів артснарядів.

Тривають і російські провокації щодо держав-членів НАТО. Фінляндія заявила, що днями її повітряний простір порушили 4 військові літаки РФ.

Аеропорт Риги призупиняв роботу через невідомий дрон, а на кордоні з Білоруссю пошкодили польську санітарну машину.

Плани НАТО і ППО з Німеччини

Тим часом, Україна продовжує укладати десятирічні двосторонні безпекові угоди.

Президента Володимир Зеленський відзначив, що дуже задоволений угодами зі Сполученими Штатами і Японією, які підписали на полях саміту Групи семи в Італії у четвер, та нагадав, що тепер Україна має двосторонні безпекові угоди з усіма членами "Сімки" у продовження декларації G7 на полях вільнюського саміту НАТО.

Про те, до чого приведе нова спроба України стати союзником США – читайте в колонці директорки Центру "Нова Європа" Альони Гетьманчук.

За словами Зеленського, Україна веде перемовини щодо двосторонніх безпекових угод зі ще 10 країнами.

НАТО схвалив план розширення підтримки України, але не погодив план фінансування на 40 млрд євро на рік для України.

За словами генсека Альянсу, план розширення підтримки надасть Україні більш скоординовану підтримку, "більшу узгодженість між короткостроковими потребами та довгостроковим майбутнім Збройних сил України".

Столтенберг також розповів, що НАТО буде здійснювати нагляд за підготовкою українських збройних сил на тренувальних базах НАТО в країнах-членах Альянсу, підтримувати Україну через планування і координацію внесків, а також управляти передачею і ремонтом обладнання.

"А потім підтримувати довгостроковий розвиток українських збройних сил, що забезпечить Україні ще більш потужну підтримку, ніж вона має сьогодні", – резюмував генсек.

Данія підписала меморандум про закупівлю зброї в українських виробників, а Німеччина повідомила про велику партію зброї для Українию

Він включає у тому числі системи ППО, танки й бронемашини.

Вірменія і Білорусь

Як дізналося видання Politico, Білорусь "зрадила" Вірменію поставками зброї до Азербайджану.

Пакет документів із понад десятка листів, дипломатичних нот, товарних накладних та експортних паспортів свідчить, що Білорусь активно допомагала збройним силам Азербайджану в період між 2018 і 2022 роками, коли напруженість у відносинах з Вірменією досягла піку.

Пропоновані Баку послуги включали модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового військового обладнання, що використовується для радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Видання зазначає, що незважаючи на те, що на папері Александр Лукашенко є союзником Вірменії, раніше він називав президента Азербайджану Ільхама Алієва "нашою людиною" і казав, що ОДКБ було б "неправильно" протистояти йому.

Вірменія відкликала для консультацій свого посла у Білорусі, а згодом оголосила протест Білорусі через хамство й порадила задуматись над майбутнім.

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