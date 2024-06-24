Євросоюз обійшов вето Орбана, Данія не зможе навчати на F-16, ЄС пригрозив Грузії: новини дня

Євросоюз створив лазівку, щоб обійти вето Угорщини на підтримку України. Угорський глава МЗС каже, що "ЄС перетнув червону лінію".

Тепер Україна може чекати майже півтора мільярди євро на зброю від заморожених росактивів.

А ще ЄС запровадив проти Росії 14 пакет санкцій, причому досить цікавих.

Але в санкцій є й інша сторона медалі – не всі мешканці країн Євросоюзу підтримують їхнє запровадження проти РФ. Це невдоволення впливає і на рейтинги. Тож, естонський міністр закордонних справ констатує, що країнам-членам дедалі важче знайти консенсус.

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На тлі, вочевидь, провалу інформаційної політики щодо важливості запровадження санкцій проти агресора, додаткові бали отримують ультраправі у Франції, Німеччині та інших країнах. Німецький міністр оборони попереджає, що націоналізм ніколи не був вирішенням проблем.

Отже, сьогодні досить насичений день! Про все важливе і цікаве за понеділок, 24 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Гроші Україні від росактивів і Орбан

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель повідомив, що країни Євросоюзу домовилися стосовно використання доходів від заморожених російських активів на купівлю зброї для України і першого траншу обсягом 1,4 млрд євро.

"1,4 млрд євро стануть доступними у наступний місяць і ще 1 млрд – до кінця року. Вони будуть надаватися Україні на ці три цілі – ППО, боєприпаси, підтримка української промисловості", – деталізував Жозеп Боррель.

Боррель також заявив, що у ЄС знайшли спосіб обійти постійні спроби Угорщини заблокувати рішення.

"Ми розуміємо, що з юридичної точки зору, оскільки одна країна не брала участі у рішенні щодо використання активів, вона не може брати участі в ухваленні рішення про те, на які цілі їх спрямовувати. Зараз робота, яку нам ще треба зробити стосовно Європейського фонду миру, прискориться без цього блокуючого фактора. Лідери будуть говорити про це на наступному саміті", – сказав він.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про наміри Будапешта оскаржити рішення про спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених росактивів на військову підтримку України.

За словами Сійярто, "ЄС перетнув червону лінію".

Санкції ЄС і образи РФ

Сьогодні Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

Нові санкції ЄС, зокрема, закривають порти Європи для "тіньового флоту" РФ, а також включають нові інструменти боротьби із обходом санкцій.

Крім того, Євросоюз запровадив санкції проти російського аналога SWIFT – "Системи передачі фінансових повідомлень" (СПФП) та розширив заборону на польоти над своєю територією для Росії.

А ще ЄС запровадив санкції проти шести росіян за кібератаки, а також запровадив заходи боротьби із продажем незаконно вивезених з України культурних цінностей.

Під санкції ЄС потрапили матір Кадирова, командувач ВМФ РФ, "Артек" та багато посадовців.

Російське Міністерство закордонних справ, у свою чергу, оголосило про розширення переліку людей, в’їзд яким заборонений до Росії.

Російське МЗС не навело повного списку, але розповіло, що туди увійшли представники країн ЄС та працівники інститутів Євросоюзу, які сприяють військовій допомозі Україні та "переслідують російських посадовців" за порушення міжнародного права.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна визнає, що країнам-членам дедалі важче знайти консенсус.

У естонського міністра спитали про позицію Німеччини, яка, як повідомляли, гальмувала останній пакет санкцій.

У відповідь Тсахкна зазначив, що не хотів би критикувати окремих членів ЄС, але вказав на складнощі, з яким зіткнулось ухвалення цього рішення.

Справа в тому, що, на жаль, не всі громадяни в країнах Євросоюзу підтримують санкційну політику проти Росії. Очевидно, що в цих країнах слабка інформаційна політика щодо важливості санкцій. Відповідно, це невдоволення відображається на рейтингах.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни є політика уряду щодо України, але підкреслив, що альтернативи цьому немає.

"Це правда, що є багато громадян, які незгодні з нашою підтримкою України, які також незгодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити (підтримку України – Ред.)", – зазначив Шольц.

До речі, в Німеччині знову судять ультраправого депутата за використання нацистського гасла, а ще перевіряють школярів через нацистське вітання перед візитом до Аушвіца.

Загроза ультраправих у Франції і ЄС

Схоже, що і через подібні проблеми французьким ультраправим пророкують перемогу на дострокових парламентських виборах.

Вчора у Франції тисячі жінок виходили на марш проти ультраправих, а президент країни Емманюель Макрон написав листа французам із закликом не здаватися та проголосувати.

Глава МВС Франції попереджає про ризик насильства через дострокові вибори.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Парижа заявив, що був би щасливішим, якби на парламентських виборах у Франції перемогли ліберальні сили.

"Я можу сказати зі свого боку та від імені Німеччини, що націоналізм ніколи не був вирішенням проблем. Це урок європейської історії, яким не можна нехтувати", – зазначив Пісторіус.

Росія накинулася на США, пакет допомоги ЗСУ

Росія сьогодні не тільки розродилася відповіддю на 14-й пакет санкцій ЄС, а ще й викликала посла США Лінн Трейсі у зв’язку з ракетним ударом по Криму минулими вихідними, після чого розродилось опусом про причетність Вашингтона до цієї події.

Російське МЗС заявило, що оголосило демарш американському послу.

"Причетність США до цього зловісного злочину жодних сумнівів не викликає", – йдеться в заяві, де вкотре обіцяють "відповідь на цей злочин".

У Сполучених Штатах нагадали, що саме Україна ухвалює рішення про те, які цілі уражати західною зброєю.

Представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи удар по Криму, зазначив, що будь-які смерті цивільного населення є трагедією.

"Це, безумовно, стосується і тисяч невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії", – додав він.

Тим часом, ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати уже у вівторок, 25 червня, можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

Також стало відомо, що США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів.

Німеччина передала понад 40 вантажівок для українських прикордонників на фронті.

А от Данія після 2024 року не зможе навчати в себе українців на F-16.

ЄС пригрозив Грузії

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що в Європейському Союзі підготували пропозиції заходів проти Грузії в разі її подальшого антидемократичного курсу.

За словами Борреля, твердження окремих грузинських посадовців про те, що так званий закон про "іноагентів" наближає Грузію до ЄС, не відповідають дійсності.

"Хочу чітко заявити: ні, ні, цей закон і всі негативні події стосовно нього відштовхують Грузію від ЄС. Висловлююсь максимально чітко й коротко", – підкреслив він, додавши, що цю позицію "підтримують 26 із 27 держав – членів ЄС".

Іспанія закликає дати шанс Грузії виправитись до можливих санкцій.

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В уряді Німеччини відкинули ідею депортації безробітних українських біженців. До речі, у Німеччині розкрили цифри щодо працюючих українців та отримувачів виплат.

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