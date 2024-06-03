Нова блокада кордону у Польщі, суд над сином Байдена, Чехія повертатиме українців: новини дня

Почнемо з неприємного – блокування на короні із Польщею незабаром відновиться. Протягом 4-6 червня польські фермери планують блокувати рух ваговозів на пункті "Рава-Руська – Гребенне" на кордоні з Україною.

"На в’їзд в Україну блокувальники обіцяють пропускати по 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, на годину", – зазначає Державна прикордонна служба України.

А тепер – трохи позитиву. Бельгія, яка наразі на ротаційній основі головує в Раді ЄС, закликає уряди країн Євросоюзу розглянути можливість розпочати процедуру позбавлення Угорщини права голосу.

І ще – командувач британської армії адмірал Тоні Радакін заявив про велику впевненість у тому, що Україна здобуде перемогу у війні, а Росія "зазнає поразки".

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Війна з РФ

Приємна новина – Нідерланди нададуть Україні дозвіл застосовувати передані ними винищувачі F-16 у тому числі для ударів по цілях на території Росії.

Україна натомість домагатиметься розширення дозволу на використання західної зброї для ударів по Росії.

У Польщі від грудня заарештували 18 осіб за звинуваченнями у веденні ворожої діяльності або плануванні диверсій від імені Росії та Білорусі, включаючи плани вбивства Володимира Зеленського.

Естонія передасть Україні енергоблок з Ауверської електростанції, а також електродвигуни.

А у Франції поліція перевіряє, чи причетна Росія до провокації минулими вихідними, коли біля Ейфелевої вежі розмістили п'ять трун із написами "Французькі солдати в Україні", відсилаючи до намірів Парижа відправити туди інструкторів.

Саміт миру

Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав три види зусиль РФ, спрямованих на підрив проведення Саміту миру у Швейцарії, що пройде 15-16 червня.

Це дискредитація, спроби переконати окремі країни не брати участі у саміті, а якщо не вийде – намагання переконати їх їхати на саміт на максимально низькому рівні.

І певні успіхи вже помітні. Зокрема, Угорщина поки не ухвалила рішення, чи братиме участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру, оскільки там не буде Росії.

Буде відсутнім на саміті й Китай. А у відповідь на звинувачення від Володимира Зеленського у спробах зірвати саміт, речник МЗС Китаю Мао Нін заявив, що Пекін ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни.

Натомість Сполучені Штати на саміті представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

В цілому, як стверджують в Офісі, участь у майбутньому Саміті миру у Швейцарії підтвердили 107 країн та організацій.

Грузія та "російський закон"

У Грузії завершилась процедура ухвалення широко розкритикованого закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів" або "російський закон". Показово, що скандальний документ підписав не президент, а спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

А в партії "Грузинська мрія" погрожують тим неурядовим організаціям, які не стануть виконувати цей закон, покаранням.

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