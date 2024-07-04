2,2 млрд від США на ракети ППО, Орбан їде до Путіна, Трамп збільшує відрив: новини дня

Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні і про закупівлю ракет для систем української протиповітряної оборони. Втім, Зеленський визнає, що зброя, обіцяна партнерами, надходить дуже повільно. Про яких конкретно партнерів йдеться – невідомо.

Поки Байден запевняє, що не збирається виходити з передвиборчої гонки, Трамп продовжує впевнено збільшувати відрив.

Сьогодні Путін заявив, що "серйозно" ставиться до готовності Трампа швидко завершити війну. А от від посередництва Ердогана у Кремлі відразу відмовились.

А 2 липня Орбан, який також підтримує Трампа на виборах, запропонував Зеленському припинення вогню. Зеленський вказує на те, що саме по собі припинення вогню може нашкодити Україні. Потрібен план.

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Після візиту до Києва прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зібрався з візитом до Москви.

А ще – атака на регіональний штаб партії Шольца, тимчасові додаткові мита ЄС на електромобілі з Китаю та багато іншого.

Про все важливе і цікаве за четвер, 4 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Нова допомога США

Почнемо з приємного.

У Білому домі оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $150 млн.

Як пояснила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пакет включає ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, інші критичні можливості, взяті з запасів американської армії

Крім того, Міноборони США оголосило про закупівлю перехоплювачів до систем ППО Patriot і NASAMS для України на суму 2,2 млрд доларів.

У відомстві нагадали, що адміністрація Байдена планує прискорити постачання цих озброєнь, змінивши черговість майбутніх поставок для України за програмою "Зовнішні військові продажі".

"В результаті Україна отримає перехоплювачі, яких вона терміново потребує для захисту свого населення та критично важливої інфраструктури від повітряних атак з боку Росії", – йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам за оголошені 3 липня нові пакети військової допомоги.

"Додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерія, протитанкове озброєння й інші критично важливі речі, а також кошти на закупівлю ракет для Patriot та NASAMS посилять наших воїнів і підвищать наші можливості на полі бою", – зазначив він, додавши, що Україна розраховує на подальшу допомогу від США для протистояння російській агресії.

З іншого боку, в інтерв’ю агентству Bloomberg президент України повідомив, що зброя, обіцяна партнерами, надходить дуже повільно, і резервні бригади просто не мають, чим воювати.

"У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад не укомплектованих, у яких нема відповідної зброї, про яку вже голосували, говорили, що пакети повинні приходити, але вони йдуть повільно", – сказав Зеленський.

Трамп збільшує відрив

Тим часом, опитування продовжують демонструвати відрив Дональда Трампа після провальних для Джо Байдена дебатів.

Зокрема, ще два опитування показали зростання відриву між ними.

Оприлюднені 3 липня результати опитування New York Times/Siena College свідчать, що Трамп випереджує Байдена з підтримкою 49% проти 43%.

Майже аналогічні результати показало опитування Wall Street Journal – 48% у Трампа проти 42% у Байдена.

У власній статті про опитування NYT зазначає, що це найбільший будь-коли зареєстрований відрив Трампа за час, коли воно проводиться – з 2015 року; для опитування WSJ – так само, але з кінця 2021 року.

Президент США Джо Байден у телефонних дзвінках команді його передвиборчої кампанії, а також зустрічах із демократами у Конгресі та губернаторами запевнив, що не відмовляється від участі у виборах.

Нагадаємо, під час дебатів голос президента США часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Також часом Байден втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати свою думку.

Джо Байден у середу ввечері повідомив понад 20 губернаторам-демократам на приватній зустрічі, що він пройшов медичний огляд після дебатів минулого тижня і почувається добре.

Колишній голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер захистив президента США Джо Байдена після його катастрофічного виступу на дебатах.

Він попередив про "неповноту розуму і хибність міркувань" Дональда Трампа.

Проте Юнкер наполягає на тому, що "можна бути в певному віці... і робити хорошу роботу".

До речі, американський журналіст Такер Карлсон, якого Трамп розглядає на посаду свого потенційного віцепрезидента, пізно ввечері 3 липня опублікував твіт про те, що "схоже домовився про інтерв’ю із Зеленським".

Він зазначив, що намагався зробити це протягом останніх двох років і посилив зусилля після того, як взяв інтерв’ю у правителя Росії Владіміра Путіна в лютому 2024 року.

У пресслужбі президента України Володимира Зеленського спростували цю заяву скандального американського журналіста.

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", – написав речник Зеленського Сергій Никифоров.

Пропозиції щодо перемовин

Правитель Росії Владімір Путін заявив, що "серйозно" ставиться до готовності Дональда Трампа швидко завершити війну в Україні.

Нагадаємо, за даними видання Politico, у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем" задля припинення російсько-української війни, яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.

До речі, певні експерти направили членам НАТО листа, у якому напередодні ювілейного саміту Альянсу попередили, що "міст до НАТО" для України може бути небезпечним.

На думку групи експертів, якщо Україна буде прийнята в НАТО, Росія нападе на Україну в майбутньому, що призведе до застосування статті 5, яка закликає союзників захищати члена Альянсу, на який напали.

Інші аналітики не згодні з цим.

Путін заявив, що не знайомий із конкретними пропозиціями Трампа щодо завершення війни в Україні, однак ставиться до них "серйозно".

"Те, що пан Трамп як кандидат у президенти заявляє про те, що він готовий і хоче зупинити війну в Україні, ми до цього ставимося цілком серйозно", – сказав Путін.

Він зазначив, що конкретні пропозиції Трампа – "це, звичайно, ключове питання".

"Я не сумніваюся, що він говорить це щиро, і ми це підтримуємо", – сказав господар Кремля.

А от пропозицію Анкари допомогти припинити українсько-російську війну у Кремлі відразу відхилили.

Прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков виключив будь-яку роль турецького лідера як посередника.

"Ні, це неможливо", – сказав Пєсков.

А у вівторок, 2 липня, як відомо, угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Києва пропонував Володимиру Зеленському невідкладне припинення вогню на тій лінії зіткнення з російськими військами, яка є зараз, що, на його думку, прискорило б мирні перемовини.

Він додав, що не наполягав на своїй ініціативі та сприйняв українські аргументи.

Згодом угорський лідер визнав, що Зеленський відкинув його ідею "негайного перемир’я".

В інтерв’ю Bloomberg український президент пояснив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.

"Ми в принципі не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія – агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України", – сказав він.

Зеленський нагадав, що Україна мала "сотні зустрічей" ще з часів Мінських угод з домовленостями щодо перемир'я і Росія все це зривала.

"Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн, лідерів, яким довіряють. Вони мають різні думки щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, ми повинні довіряти одне одному", – пояснив президент.

Нагадаємо, з 1 липня Угорщина почала піврічну каденцію головування у Раді Євросоюзу. Це і було однією з головних причин довгоочікуваного візиту до України.

Орбан їде в Москву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан всього через кілька днів після візиту до Києва зібрався з візитом до Москви.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, який висвітлює Центрально-Східну Європу.

Журналіст зазначив, що Віктор Орбан вирушить до Москви 5 липня – всього через кілька днів після поїздки до Києва, де він пропонував Україні погодитись на вигідне РФ припинення вогню.

Тим часом керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини повідомив, що Орбан візьме участь у саміті Організації тюркських держав в Азербайджані 5 і 6 липня.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що Угорщина, яка за ротаційним принципом з початку липня головує у Раді Євросоюзу, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС.

"Європейська Рада має чітку позицію: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України", – заявив Шарль Мішель.

Паралельно з головуванням в Раді ЄС Орбан працює над створення нової групи у Європарламенті. Нагадаємо, у першій половині червня громадяни Євросоюзу переобрали Європарламент.

30 червня угорський прем’єр Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті під назвою "Патріоти за Європу" та заявили, що прагнуть зробити його "найбільшою фракцією європейських правих".

Та новому альянсу Бабіша й Орбана у Європарламенті не вдалося залучити двох цінних партнерів: представників польської партії "Право і справедливість", а також партію словацького прем’єра Роберта Фіцо Smer.

Отже, ультраправі ЄС об’єднуються навколо Віктора Орбана в групу "Патріоти для Європи" (Patriots for Europe). Більшість її членів – проти України і раніше відкрито топили за Путіна. Між тим, це погані новини для інших ультраправих.

Про те, що за групу створює Угорщина, чи будуть там "Альтернатива для Німеччини" та француженка Ле Пен, дивіться у новому відео "Європейської правди".

Вибори у Франції

А 7 липня у Франції відбудеться другий тур парламентських виборів.

Згідно з новим опитуванням, ультраправа партія "Національне об'єднання" не отримає абсолютної більшост.

А вчора в російському МЗС висловилася на підтримку "Національного об’єднання".

Фактичній лідерці цієї ультраправої партії Марін Ле Пен довелося виправдовуватися в ефірі телеканалу TF1.

"Коли ви робите такий показний та провокаційний твіт, це можна прирівняти до форми втручання", – зазначила Ле Пен.

За її словами, якби у Росії думали, що "в них є інтерес, вони б не писали в Twitter".

Політикиня також заявила, що "абсолютно не відчуває відповідальності за російські провокації щодо Франції та (її президента) Емманюеля Макрона".

Допомога Україні і військова співпраця

Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну.

"З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегаватів електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України", – сказав Петер Пеллегріні на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції.

Дуда запевнив, що президент Словаччини поділяє позицію про підтримку України.

Сьогодні до Києва завітав і начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула.

Генерал розпочав робочий візит до Києва з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Кукула здійснює візит на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", – повідомили у Генштабі ЗС Польщі.

Крім того, Литва і Україна домовилися про створення спільної робочої групи військових експертів країн для того, щоб перейняти досвід України у сфері контрмобільності.

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