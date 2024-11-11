Розмова Трампа з Путіним, скандальна коаліція у Литві, Шольцу шукають заміну: новини дня

Трамп нібито розмовляв з Путіним. Міністр оборони Британії бачить у цій розмові, якщо вона дійсно відбулась, позитив для України.

Тим часом, агентство Reuters, з посиланням на українського високопосадовця, пише, що у Києві похмурі настрої після обрання Дональда Трампа.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель вважає, що президентство Трампа може пробудити Європу і запевняє, що європейці продовжать підтримувати Україну, бо це в їхніх інтересах.

А у Німеччини триває політична криза. Однопартійці закликають канцлера надати можливість міністру оборони позмагатися за посаду очільника німецького уряду.

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Про все важливе і цікаве за понеділок, 11 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Розмова Трампа з Путіним

Видання The Washington Post пише, що обраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

За словами співрозмовників видання, розмова відбулась у четвер, 7 листопада.

Одне із джерел видання зазначило, що в ході розмови Трамп порадив російському правителю не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

Двоє джерел також сказали, що непублічно Трамп дав зрозуміти, що підтримав би угоду, за якої Росія зберегла б за собою частину захопленої території України, і під час розмови з Путіним він коротко торкнувся цього питання.

Також джерела зауважили, що Україна нібито була поінформована про розмову Трампа з Путіним і не заперечувала проти того, щоб вона відбулась.

Хоча, в українському Міністерстві закордонних справ це заперечили.

Крім того, це заперечують і у Кремлі.

"Не було розмови. Це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яку зараз публікують іноді навіть у досить поважних виданнях. Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, це просто неправдива інформація", – сказав кремлівський речник Дмітрій Пєсков.

Глава Міноборони Британії бачить позитив для України в розмові Трампа й Путіна.

Джон Гілі вважає, що в разі, якщо телефонна розмова дійсно відбулась, це "дуже хороший перший крок і рання ознака" того, що нова адміністрація президента США буде підтримувати Україну.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен каже, що хотіла би уникнути ситуації, коли будь-яка європейська країна або США почнуть переговори через голову України.

Вона також висловила сумнів, чи можна назагал довіряти Росії, навіть якщо вона погодиться на якусь угоду з Україною, підкресливши, що примус України до прийняття умов проти її волі зруйнує міжнародну систему.

Тим часом, у Києві, як пише агентство Reuters з посиланням на українського високопосадовця, досить похмурі настрої.

Співрозмовник сказав, що після перемоги Трампа "менш імовірно", що Україна отримає запрошення до НАТО, і визнав, що існує ризик того, що Трамп скоротить допомогу Києву з боку США.

"Ця зима – критичний момент... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції для обох сторін на переговорах, вихідні позиції", – додав також співрозмовник агентства.

Український посадовець також висловив скептицизм щодо того, що Байден надасть Україні щось суттєве, наприклад, скасує обмеження на далекобійні удари.

Крім того, Трамп поговорив і з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

За словами речника уряду Штеффена Гебештрайта, канцлер підкреслив готовність продовжувати "десятиліття успішної співпраці між урядами двох країн".

"Вони також домовилися працювати разом для повернення миру в Європі", – акцентував речник уряду.

Шольц хоче "незабаром" поговорити і з Путіним.

Раніше мільярдер Ілон Маск, вплив якого на Трампа зростає, назвав німецького канцлера "дурнем".

У відповідь на допис Маска Олаф Шольц заявив, що "Це робить мені честь".

Президент Сербії поговорив з Трампом і чекає на покращення. З обраним президентом США поговорив і президент Польщі.

Поки Ілон Маск, як повідомляють ЗМІ, не зацікавлений в отриманні якоїсь посади в новій адміністрації Трампа, переможець виборів продовжує формувати оточення і висунув постпредом в ООН трампістку, яка жорстко критикує організацію.

Призначивши Еліз Стефанік, яка є запеклим критиком ООН, Трамп продемонстрував, що він планує виконати свої обіцянки щодо рішучої підтримки Ізраїлю на світовій арені і жорсткої гри з міжнародними організаціями та альянсами.

Шольцу шукають заміну

Тим часом, у Німеччині триває політична криза. Через це навіть зірвалось засідання щодо бюджету.

Канцлер Шольц сигналізує про готовність провести голосування за вотум довіри уряду раніше, ніж 15 січня. Це означає, що і дострокові парламентські вибори також можуть провести раніше.

У партії Шольца закликали його поступитись місцем Пісторіусу.

Зокрема, із закликом виступили Маркус Шрайбер і Тім Штоберок з рідного міста Шольца Гамбурга, обоє є членами міського парламенту.

Двоє соціал-демократів стверджують, що негативний імідж Шольца серед населення більше не може покращитися, і Шольц повинен поступитися місцем міністру оборони Борису Пісторіусу, щоб партія не зазнала краху на виборах.

"Добре, що у нас є Борис Пісторіус, який може передати нову впевненість і виступає за дії та чітку мову!

З ним, який вже давно є найпопулярнішим німецьким політиком, у ролі нашого кандидата на посаду канцлера наші шанси стати найсильнішою партією або принаймні досягти набагато кращих результатів значно зростають", – переконані гамбурзькі депутати.

Вони наполягають, що Шольц повинен запропонувати Бориса Пісторіуса як кандидата СДПН на посаду канцлера і таким чином зробити послугу країні.

Наслідки обрання Трампа і підтримка України

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи майбутнє президентство Дональда Трампа у США, заявив про глибокі трансформації у світі і зміщення геополітичного балансу.

Боррель зазначив, що для Європи обрання Трампа президентом США – "нагода для пробудження".

Про це, зокрема, він повідомив в інтерв’ю "Європейській правді".

Також Жозеп Боррель зазначив, що членство в Євросоюзі може додатково посилити безпеку України.

"Є стаття, яка вимагає від усіх країн-членів проявляти солідарність, якщо на когось нападають… Ми демонстрували солідарність з Україною навіть тоді, коли ви не були членом Європейського Союзу. І було б набагато більше, якби ви були членом", – зауважив топдипломат ЄС.

Він запевнив, що Євросоюз підтримував і буде продовжувати підтримувати Україну.

"І ми будемо робити це не тому, що ми дуже дружні й дуже щедрі – а тому що це в наших інтересах! Безпека України – це частина нашої безпеки", – пояснив Боррель.

Топдипломат ЄС запевнив, що в Євросоюзі існує єдність щодо України попри неоднозначну позицію Угорщини.

А ще він заявив, що загалом до кінця року ЄС має поставити в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів.

Боррель відзначив, що в звіті Єврокомісії про розширення Україна має дуже добрий результат, "набагато кращий, ніж у деяких інших держав, які готуються до членства вже багато років".

В Україні Боррель, серед іншого, побував на Чернігівщині та ознайомився з будівництвом фортифікацій, а також відвідав завод з виробництва безпілотників.

"Я щойно відвідав завод з виробництва безпілотників, який виріс з нічого. Український інноваційний потенціал та виробничі потужності вражають! Тому я думаю, що український народ заслуговує на те, щоб зберегти суверенітет і незалежність. І ви заслуговуєте бути членом клубу Європейського Союзу", – запевнив топдиломат ЄС Жозеп Боррель в інтерв’ю "Європейській правді".

Данія і Швеція завантажують ВПК України

Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міноборони Данії на суму близько 535 млн євро.

Джерела фінансування – уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

За результатами угод українські виробники озброєння та техніки, як державні, так і приватні, поставлять Збройним Силам України самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння.

У Rheinmetall розповіли про надання Україні супутникових знімків від SAR ICEYE, а міністр оборони Естонії в Києві схвалив новий пакет допомоги.

Скандальна коаліція у Литві

Переможці парламентських виборів Литви підписали коаліційну угоду з "антисемітською" партією. Лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс виступив із заявою до послів ЄС, НАТО та Ізраїлю, в якій відкинув звинувачення в антисемітизмі.

Більше про це – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.

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