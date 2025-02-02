У Києва вимагають вибори, Трамп почав тарифну війну, газ для Придністровʼя: все за вихідні

Трамп каже, що може зробити з Путіним "щось значне" для врегулювання війни, а американський спецпосланник каже про необхідність проведення в Україні президентських та парламентських виборів.

Президент Сполучених Штатів повторив свій заклик до Канади стати "омріяним 51-м штатом", а також пригрозив тарифами Євросоюзу.

Канада і Мексика відреагували своїми тарифами у відповідь на мита Трампа.

Норвегія відпустила судно з російським екіпажем, яке затримували через пошкодження кабелю, а у Нідерландах починають розслідування щодо китайського чат-бота DeepSeek.

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Ексдепутат парламенту Британії приєднався до Сил оборони України.

Більше важливого і цікавого за вихідні, 1 та 2 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Від Києва вимагають вибори

Президент США Дональд Трамп розповів, що наразі ведеться підготовка для його розмови з господарем Кремля Владіміром Путіним, щоб обговорити припинення вогню в Україні.

Він переконаний, що може зробити з Путіним "щось значне" для врегулювання розв’язаної РФ війни.

За його словами, ведуться "дуже серйозні дискусії з приводу цієї війни"

Спецпосланник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог заявив, що США мають певний план подальших дій для завершення війни.

Келлог наголосив, що вирішення війни Росії проти України відповідає інтересам США у сфері національної безпеки, наголосивши на альянсі Москви з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

"Цього раніше не було. Вони згуртувались і уклали між собою економічні угоди чи угоди про мир. Ми вже бачили північнокорейські війська на полі бою на Курщині в самій Росії, які воювали проти українців", – додав генерал.

А ще Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

Хоча володар Кремля Владімір Путін миру не хоче, попереджає глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

"На жаль, на даний момент миру не видно, тому що одна з двох сторін, Росія, не хоче миру. Хто говорить про мир? Хто представив мирні плани? Це завжди була українська сторона, президент Зеленський", – зазначив іспанський міністр.

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечними розмови США з РФ без залучення України і наполягає на зустрічі з Трампом перед тим як говорити з росіянами.

Також він зазначив, що членство України в НАТО є найдешевшою гарантією безпеки для союзників.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський каже про позитивні очікування від адміністрації Трампа.

Тим часом Росія продовжує вбивати українців і руйнувати Україну. Ввечері 31 січня росіяни вдарили балістичними ракетами про центру Одеси, пошкодивши близько 15 памʼяток культурної спадщини.

Під обстріл потрапили і норвезькі дипломати.

До речі, ексдепутат парламенту Британії приєднався до Сил оборони України.

Атака Трампа на союзників

Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари.

Нагадаємо, представники Білого дому оголосили, що президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики та Канади і 10% мита на товари з Китаю.

Тарифи такого масштабу, ймовірно, збільшать ціни для американських покупців.

Крім того, Дональд Трамп повторив свій заклик до Канади стати "омріяним 51-м штатом" США.

"Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб СУБСИДІЮВАТИ Канаду. Навіщо? Немає ніякої причини. Нам не потрібно нічого з того, що вони мають", – написав він.

За його словами, без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна.

"Жорстоко, але правда! Тому Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади – І ЖОДНИХ ТАРИФІВ!", – написав Трамп.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада запровадить 25% тарифи на американські товари вартістю 155 мільярдів доларів.

"Це включає негайні тарифи на товари вартістю 30 мільярдів доларів, які набудуть чинності у вівторок, а потім протягом 21 дня будуть введені додаткові тарифи на американські товари вартістю 125 мільярдів доларів", – сказав прем'єр-міністр.

Трюдо закликав канадців читати етикетки в продуктових магазинах і віддавати перевагу "канадському віскі, а не бурбону з Кентуккі", відмовитися від апельсинового соку з Флориди і "змінити плани на літні канікули", щоб відвідати місця всередині Канади.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум сказала, що вона доручила чиновникам свого уряду реалізувати план Б, "який включає в себе тарифні і нетарифні заходи на захист інтересів Мексики".

Крім того, Трамп знову погрожує ЄС митами, бо "вони жахливо з нами поводяться". У Євросоюзі обіцяють "захищати законні інтереси", якщо президент США накладе тарифи.

Прем'єр Фінляндії стурбований тарифними погрозами Трампа на адресу ЄС.

"Зараз дуже важливо, щоб ми діяли як ЄС об'єднано, рішуче і твердо, координували наші дії і розглянули рамки переговорів", – сказав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Про те, що робити Україні на тлі політики Трампа із запровадження тарифів, читайте в колонці торгового представника України Тараса Качки.

Генсек НАТО Марк Рютте не вважає загрозою для Альянсу інтерес Трампа до Гренландії, а глава МЗС Угорщини Петер Сійярто каже, що слід серйозно ставитися до обмовки Трампа про Іспанію в БРІКС.

Різне щодо України і українців

В Латвії анонсували передачу Україні нової партії дронів, а у Нідерландах хочуть дозволити добре інтегрованим українцям довгострокове перебування.

Газ для Придністров’я

Молдова офіційно схвалила закупівлю газу для Придністровʼя за 20 млн євро і вже почала постачати туди газ. Після цього у Придністров’ї скасували віялові відключення.

У Придністровʼї не виключають, що скоро знову сядуть на російський газ.

Решта новин

Норвегія відпустила судно з російським екіпажем, яке затримували через пошкодження кабелю.

У Нідерландах починають розслідування щодо китайського чат-бота DeepSeek.

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