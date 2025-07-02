США зупиняють передачу зброї, нова пропаганда Орбана, НАТО тролить Лаврова: новини дня

Сполучені Штати нібито припинили постачання деякої зброї Україні. Повідомлення про це приголомшило Європу, у Конгресі США просять Трампа про терміновий брифінг з цього питання. Київ розбирається в ситуації.

У Швеції виділили Україні допомогу для посилення кібербезпеки, а у Данії вже восени може початись виробництво української зброї.

Польський уряд посилює боротьбу з нелегальними мігрантами і навіть затримала банду українців за підозрою у викраденні мігрантів з метою викупу, а президент Польщі Дуда підписав закон про день памʼяті "жертв геноциду ОУН і УПА" на Волині.

Все важливе і цікаве за середу, 2 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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США зупиняють передачу зброї

Джерела Politico стверджують, що Сполучені Штати призупинили постачання деякої зброї Києву. Таке рішення нібито ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після перегляду запасів боєприпасів Пентагону.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі, своєю чергою, зазначила, що це рішення "було прийнято з метою поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу. Сила Збройних сил США залишається беззаперечною – запитайте Іран".

Серед нібито виведених засобів – ракети для систем Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші ракети, які Україна запускає зі своїх винищувачів F-16 і безпілотників.

Після цієї публікації Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля.

Йому подякували за вже надану допомогу і підкреслили критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, особливо засобів протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна готова купувати чи позичати засоби ППО.

В Міністерстві оборони України повідомили, що Київ не отримував офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

Українське Міноборони запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

У Конгресі просять Дональда Трампа про екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україні.

За даними Bloomberg, у Європі були приголомшені паузою США в поставках зброї Україні.

Литва обговорить зі Сполученими Штатами призупинення військової допомоги Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.

"Це також і в інтересах США – щоб Україна не програла цю війну… А безпечна Європа також означає і безпечні США. Це все повністю взаємоповʼязані речі", – наголосив генсек НАТО в ефірі Fox News.

А ще в ефірі американського телеканалу він потролив російського міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, який напророкував "крах" НАТО.

"Лавров – він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло", – вважає генсек.

Щодо підтримки України

У Швеції виділили Україні допомогу для посилення кібербезпеки, а у Данії вже восени може початись виробництво української зброї.

Київ вперше за вісім років відвідала делегація послів ОБСЄ.

"Ми працюємо над тим, щоби допомогти Україні, це те, що ми робимо щодня у Відні, а зараз для нас було важливо приїхати до Києва, аби продемонструвати підтримку й солідарність. Для нас стало зрозуміліше, як українці живуть тут щодня", – сказав посол Фінляндії при ОБСЄ Веса Хаккінен.

Із дводенним візитом 1 липня до Києва прибули постійні представники при ОБСЄ Австрії, Італії, Ісландії, Канади, Мальти, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії, а також заступники голів місій Естонії, Литви, Ліхтенштейну та Чехії.

Польща посилює кордон

Вчора Польща повідомила, що з 7 липня запроваджуються перевірки на кордонах з Німеччиною та Литвою з метою зупинити прибуття нелегальних мігрантів.

За словами польського прем’єра Дональда Туска, населені пункти, розташовані безпосередньо на кордоні з Литвою та Німеччиною, будуть взяті під особливий нагляд спецслужб.

Сьогодні стало відомо, що у польському місті Зелена Гура затримали українців за підозрою у викраденні мігрантів з метою викупу.

Затримані – четверо громадян України, які перебували в Польщі на законних підставах. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому підозрюваному – 20 років.

За неофіційною інформацією, члени банди були причетні до незаконного перевезення мігрантів, які в'їжджали до ЄС через Білорусь.

Польські правоохоронці дізналися про це в середині червня. Вони отримали інформацію про викрадення двох громадян Ефіопії, а також фото оголених, зв'язаних чоловіків.

У повідомленні йшлося про те, що злочинці в Польщі утримують людей і вимагають викуп у криптовалюті. Банда погрожувала вбити жертв і продати їхні органи.

Очільник литовського МВС Владислав Кондратович зазначив, що посилення прикордонного контролю – це рішення Польщі.

"Ми про це поінформовані і підтримуємо тісний зв'язок на міністерському рівні", – додав міністр.

Литва готує додаткові сили через рішення Польщі повернути контроль на кордоні.

Екстремальна спека у Європі

Франція зафіксувала другий найспекотніший червень з 1900 року. А минулої ночі температура повітря у багатьох районах країни не опустилася нижче 25°C після денних піків до понад 40°C.

Вчора 10 річна громадянка США, яка у Франції відвідувала Версальський палац, знепритомніла після скарг на спеку і померла.

Вона перебувала під наглядом лікарів через розлади аутистичного спектра, але не мала серцевих захворювань.

В Іспанії через екстремальну спеку спалахнула лісова пожежа. Двоє людей загинули.

В Італії з екстремальними температурами пов’язують раптову смерть двох людей на пляжі на острові Сардинія.

Крім того, екстремальна спека дісталась до Німеччини.

Сьогодні Брюссель запропонував внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши ціль до 2040 року скоротити викиди парникових газів на 90% від рівня 1990 року.

Єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра наголосив, що йдеться про захист громадян держав ЄС від екстремальних погодних явищ і глобального потепління.

Після оприлюднення пропозиція Єврокомісії щодо встановлення кліматичної цілі на 2040 рік буде передана до Європейського парламенту та Ради ЄС для обговорення й ухвалення за звичайною законодавчою процедурою.

До речі, в Європарламенті вийшла з ладу система охолодження на тлі сильної спеки.

Протидія російським диверсіям

США вдарили санкціями по російському кіберугрупованню.

В Естонії засудили двох громадян Молдови за підпал ресторану Slava Ukraina, а у Литві трьох осіб звинувачують у пошкодженні пам'ятника лідеру опору СРСР на замовлення РФ.

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