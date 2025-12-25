Мирний план з 20 пунктів, Путін хотів до НАТО, санкції проти екскомісара ЄС: новини за свята

Поки Україна та західний світ святкують Різдво, новин очікувано стало менше. Проте серед них були й дуже важливі.

Головна з них – президент Володимир Зеленський озвучив всі 20 пунктів оновленого мирного плану. Втім, цей план далеко не остаточний – РФ вимагає внести туди принципові зміни.

А тим часом, Дональд Трамп продовжує "війну" з Європою – стало відомо про санкції, накладені на європейських активістів, що займаються боротьбою з цифровою мовою ненависті та протидією екстремізму.

Все важливе і цікаве за святкові дні: середу 24 грудня та четвер 25 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Мирний план та реакція на нього

Президент Володимир Зеленський вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США. Наразі обговорюється драфт мирного плану – політичного документа між Україною, США, Європою і РФ. За словами Зеленського, в 20 пунктах плану містяться посилання на інші можливі документи.

Також передбачається, що Україна винесе угоду на ратифікацію парламенту та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення. Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом.

Угода набуде чинності після виконання обома сторонами своїх зобовʼязань. Гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.

Серед іншого, стверджує Володимир Зеленський, дата вступу України в Європейський Союз обговорювалася між Україною та США, проте наразі без підтвердження з європейської сторони.

При цьому, уточнює президент України, проєкт мирної угоди сам по собі не передбачає зняття санкцій проти РФ з боку США, однак Америка після закінчення війни має намір йти на їх послідовне зняття.

Також там формально немає тези про відмову України від вступу до НАТО, однак визнав, що цей вступ є вибором країн-членів Альянсу.

Втім, одночасно Росія вимагатиме суттєвих змін до цього проєкту "мирного плану". За даними Bloomberg, у Москві вважають "план з 20 пунктів", лише відправною точкою для подальших переговорів, і вважають, що там "немає важливих для Росії положень" і "відповідей на багато запитань".

Війна з РФ

У Польщі повідомили про "напружену ніч" на 25 грудня для військових через військовий літак РФ над Балтійським морем неподалік польської території, а також вторгнення метеозондів з контрабандою з території Білорусі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключає, що 2025 рік стане останнім роком "миру в Європі". "Довгий час ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від війни. Всі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте в ядерну світову війну. Цей страх діяв протягом 80 років. Однак зараз з'являється цілком новий світ", – каже він.

Також Віктор Орбан вкотре виступив проти членства України в ЄС і заявив, що підтримка України ослаблює Європу.

Колишній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон вважає, що недавні провали та помилки Заходу збільшили шанси Росії на перемогу.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що не вважає провалом спецслужб країни інцидент з дронами, які виявили поблизу Дубліна незабаром після прибуття Володимира Зеленського на початку грудня.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже оголосила про заборону на в’їзд для 14 спортсменів з Росії перед змаганнями із санного спорту, які мають відбутись у місті Сігулда.

Різдвяні новини

Папа Римський Лев XIV у своєму першому різдвяному зверненні до тисяч вірян на площі Святого Петра в Римі закликав до миру в Україні. Папа попросив, щоб "затих гул зброї", і закликав РФ та Україну знайти в собі мужність для "щирого, прямого і поважного діалогу" за підтримки міжнародної спільноти.

А напередодні Лев XIV заявив, що відчуває "велику печаль" з приводу того, що Росія не погодилася на різдвяне перемир'я у війні з Україною.

У своїй різдвяній промові федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, серед іншого, торкнувся ситуації в Україні. За його словами, протягом століть Європа навчилася, наскільки важливими і незамінними є свобода і людська гідність, справедливий мир і демократичне самовизначення. "Ми не відмовимося від цього, ні для себе, ні для наших партнерів і друзів", – сказав Штайнмаєр.

Американський президент Дональд Трамп напередодні за традицією приймав телефонні дзвінки від дітей, які цікавились місцеперебуванням Санта-Клауса напередодні Різдва. Однак цього року Трамп заявив, що перш ніж пропустити Санту в США, влада спочатку перевірила його на благонадійність.

У Туреччині повідомили про масштабні рейди та арешти 115 ймовірних прихильників "Ісламської держави", які нібито готували теракти на Різдво та Новий рік.

Санкції США проти європейців

Адміністрація Трампа наклала візові санкції на колишнього комісара Європейського Союзу Тьєррі Бретона та чотирьох інших осіб за спроби змусити американські технологічні компанії контролювати політичні висловлювання на своїх платформах.

У відповідь Єврокомісія та, окремо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас засудили це рішення. "Рішення США про обмеження на поїздки щодо європейських громадян та посадовців – неприйнятне і є спробою кинути виклик нашому суверенітету. Європа продовжить захищати свої цінності – свободу вираження поглядів, справедливі правила у цифровій сфері та право регулювати особистий простір", – заявила Каллас.

А за словами президента Франції Емманюеля Макрона, такий крок США виглядає як залякування.

Інші новини:

У США опублікували розмову правителя РФ Владіміра Путіна з тодішнім президентом США Джорджем Бушем, де Путін підняв питання про те, що Росію варто було би прийняти у НАТО. У стенограмі розмови від 16 червня 2001 року Путін нагадує про те, що СРСР колись просився у НАТО і ставить питання, чи можливо це зараз, коли озвучені у минулому причини відмови стали неактуальними.

Також у США опублікували кілька стенограм розмов Путіна з Джорджем Бушем, де Путін переконував, що Україна – "штучна держава" з фрагментованим суспільством та попереджав про "довгострокову конфронтацію" із Заходом у разі прийому України в НАТО.

У Міністерстві закордонних справ, коментуючи опубліковані стенограми переговорів господаря Кремля Володимира Путіна з президентом США Джорджем Бушем, заявили, що першопричиною повномасштабної російської агресії проти України була "імперська пухлина" РФ.

Призначений президентом США Дональдом Трампом спецпосланець у Гренландії і також губернатор Луїзіани Джефф Лендрі запевняє, що США не планують "завоювання" острова.