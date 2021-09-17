Манипуляции "Газпрома" и "агрессивное расширение" Ryanair: главное за 17 сентября

Робоча група для мінімізації загроз від "Північного потоку-2" для України; Швейцарія посилила вимоги для в'їзду туристів; Нідерландці, найвища нація у світі, поменшали; Українська туристка в Іспанії при спробі зробити селфі зірвалась зі скелі у море.

Про ці та інші новини 17 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про військову допомогу

У Конгресі США запропонували збільшити обсяг військової допомоги Україні в оборонному бюджеті Штатів на 2022 рік до 300 млн доларів. У проєкті міститься також пропозиція, щоб Пентагон підготував доповідь для Конгресу, як США могли би підтримати уряд України для покращення протиповітряної і протиракетної оборони, включно з варіантами продажу зброї або передачі існуючих систем.

Президент України Володимир Зеленський знову їде до США - для участі у Генасамблеї ООН. Він матиме там промову та низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, зокрема, з генсеком ООН.

Про ціновий тиск Росії

В Європарламенті закликали перевірити "Газпром" на причетність до зростання цін на газ. Понад 40 євродепутатів направили лист Єврокомісії, в якому заявили, що недавні дії контрольованого державою російського експортера газу викликають підозри в навмисних спробах використовувати ціни на енергоносії для політичного тиску на Європу.

Відсутність експорту з Росії, яка поповнює свої власні виснажені сховища, є однією з причин того, що європейські газові сховища менш заповнені, ніж зазвичай, в цю пору року.

Через перебої в поставках вартість енергоносіїв в Європі досягла рекордного рівня, що призвело до загрози підриву відновлення економіки регіону. Ціни на газ в цьому році зросли більш ніж в три рази і можуть продовжувати рости в найближчі тижні.

В якості підстави для своїх звинувачень законодавці ЄС послалися на зупинку "Газпромом" деяких виробництв, нездатність компанії забезпечити транспортні потужності по існуючих трубопроводах і його відмову гарантувати влітку додаткові обсяги поставок для заповнення європейських сховищ.

Тим часом, Зеленський створив робочу групу для мінімізації загроз від "Північного потоку-2".

Про загрозу зриву судової реформи

Речник Держдепартамента США Нед Прайс заявив, що є загроза зриву обіцянки України провести реальну судову реформу. Нагадаємл, у липні Україна ухвалила історичний закон, який дає можливість провести реальну судову реформу. Міжнародні партнери призначили висококваліфікованих експертів для підтримки відновлення головного судового органу України, Вищої ради правосуддя, відповідно до цього закону.

Проте 13 вересня Рада суддів України відмовилася призначити українських суддів для участі в процесі, що загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні.

Нед Прайс зазначив, що США, як і раніше, твердо прихильні наданню допомоги у судовій реформі, щоб народ України міг довіряти своїм судам і суддям, і щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції.

16 вересня в Офісі президента України відбулась нарада за участю суддів і послів G7, щоб не допустити зриву судової реформи.

Посли країн "Групи семи" розповіли, що на зустрічі наголосили на міжнародній підтримці, яку пропонують Україні для реформи цього органу згідно із законами, схваленими Радою у липні, що передбачають, зокрема, включення до Етичної ради при ВРП висококваліфікованих міжнародних експертів.

Про Ryanair та квоти з Азербайджаном

Ryanair планує "агресивне розширення" в Україні після угоди про "відкрите небо" з ЄС. Виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі очікує, що український уряд підпише угоду до кінця цього року.

О'Лірі сказав, що Ryanair нині працює з п'яти українських аеропортів на двосторонній основі. Але в країні, за його словами, налічується до 12 відповідних аеропортів.

Україна і Азербайджан домовилися про збільшення квоти дозволів на перевезення. У 2021 році українська сторона отримає додатково 850 універсальних дозволів та 150 для перевезень в/з третіх країн. На 2022 рік на 45% збільшена квота універсальних дозволів – до 3200, та на 27% дозволів для перевезень в/з третіх країн – до 1400.

У міністерстві зазначили, що українські перевізники отримають збільшену квоту дозволів Азербайджану вперше за останні 10 років.

Інше: нідерландці поменшали, небезпечне селфі в Іспанії

Українська туристка в Іспанії при спробі зробити селфі зірвалась зі скелі у море.

Швейцарія посилила вимоги для в'їзду туристів.

Хорватія до кінця року отримає безвіз із США.

Грузинські спецслужби, ймовірно, прослуховували дипломатів ЄС, США та Ізраїлю. Про політичну кризу у Грузії, яка триває вже майже рік та незабаром може вийти на новий рівень читайте в цікавому матеріалі редактору "Європейської правди" Юрія Панченка Два тижні до вибуху: чому нові вибори заведуть Грузію у ще глибшу кризу.

Нідерландці, найвища нація у світі, поменшали.

Польща відповіла МЗС РФ на пропагандистський ролик до річниці вторгнення у 1939 році.

Це лише частина цікавих новин 17 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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