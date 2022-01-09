Обращение Зеленского к США, правила въезда в Германию, действия РФ в Казахстане: главное

Зеленський закликав Сенат США підтримати санкції проти "Північного потоку-2"; США оприлюднили деталі своєї позиції напередодні переговорів з РФ про Україну; Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику, спрощуються правила в'їзду; у МЗС розповіли про застряглих у Казахстані українців, найбільше їх в Алмати - 116; Франція оштрафувала Google і Facebook на 210 млн євро за відстеження користувачів; в Іспанії розкрили банду контрабандистів, які доставляли наркотики гелікоптерами.

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Переговори щодо безпеки: деталі позиції США

Вже завтра, 10 січня, у Женеві представники США і Росії проведуть переговори щодо безпеки і стягнення російських військ навколо України. США представлятиме заступниця держсекретаря Венді Шерман, Росію - заступник міністра закордонних справ Сергєй Рябков.

Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили можливість поступової зміни рішень щодо майбутніх стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Співрозмовники агентства АР заявили, що адміністрація Байдена буде відкрита у переговорах з Росією щодо скорочення можливого майбутнього розгортання наступальних ракет в Україні та накладення обмежень на військові навчання США та НАТО у Східній Європі.

Посадовці також заявили, що США у жодному разі не будуть скорочувати свою військову присутність або військовий арсенал у Східній Європі, як того вимагає Росія.

Зазначається, що у разі російського вторгнення в Україну США у координації з союзниками та партнерами негайно накладуть "серйозні та непосильні" санкції на російську економіку.

Про очікування від перемовин з РФ та звернення Зеленського

Водночас, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Також Блінкен попередив, що Росія може створити провокацію, щоб обгрунтувати вторгнення в Україну.

12 січня мають відбутися перемовини між Росією та НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс готовий вести діалог з Росією щодо деескалації ситуації на кордоні з Україною, але готується до варіанту, що дипломатичні зусилля будуть марними.

За словами Столтенберга, російське військове нарощування поблизу кордонів України не припиняється, воно триває.

Він додав, що проблема полягає в тому, що поступове військове нарощування поєднується з загрозливою риторикою.

Тим часом, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що керівництво Росії намагається відсторонити Європейський Союз від обговорення ситуації навколо України.

Він попередив, що можливі військові дії Росії в Україні у будь-якому разі призведуть до "серйозних стратегічних наслідків", одним із яких може стати перегляд договору щодо газопроводу "Північний потік-2".

Французький міністр додав, що, незважаючи на запевнення Путіна у відведенні російських військ від кордону з Україною, Париж не помітив, щоб це справді сталося.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що будь-які дискусії щодо безпеки довкола України повинні відбуватися за присутності України за столом переговорів. Про це він написав у своєму блозі, оприлюдненому 9 січня.

Слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати санкції проти "Північного потоку-2".

Про ОДКБ та Казахстан

Військам держав Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), які прибули до Казахстану за запитом чинної влади країни, передали під охорону низку стратегічних об'єктів.

Силові структури країни продовжують "зачистку" населених пунктів.

Німеччина зупинила експорт зброї в Казахстан.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель заявив про готовність ЄС допомогти у врегулюванні кризи в Казахстані і наголосив, що зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет та незалежність країни.

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