Лондон посчитал потери РФ, санкции на бриллианты, ответ на теракт в Брюсселе: все за выходные

Стали відомі деталі фінансового запиту Байдена для України, а також подробиці навчання українських інженерів у Британії із захисту енергетичного сектора від атак Росії цієї зими.

Як повідомляє EUobserver, наступний, дванадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде насамперед стосуватись обмежень на торгівлю російськими діамантами.

Наступного тижня у Празі відбудеться парламентський саміт "Кримської платформи", а на Мальті – зустріч щодо української "формули миру".

За даними Bild, в бюджеті Німеччини бракує 5 млрд євро на військову підтримку України.

Все важливе і цікаве за вихідні 21-22 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Деталі запиту Байдена для України

Посол України у США Оксана Маркарова детально розповіла, на що підуть понад $60 млрд, які запитує адміністрація Байдена в Конгресу для України. З них $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.

Маркарова наголосила, що в американському бюджетному законодавстві запит – це тільки візія адміністрації, і аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на бюджетний документ всередині Конгресу.

Тим часом інженери британської армії розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичного сектора від атак Росії цієї зими.

Двотижнева навчальна програма була розроблена і проведена на прохання України для подальшого вдосконалення захисту її енергетичного сектору.

Курс базувався на кількох реальних сценаріях, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися в розробці планів і реалізації практичних рішень для забезпечення найбільш ефективного захисту критично важливих об’єктів національної інфраструктури.

Німеччина надасть ще 200 млн євро на відновлення України.

Як повідомляє EUobserver, наступний, дванадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде насамперед стосуватись обмежень на торгівлю російськими діамантами, що вже обговорюється на рівні "Групи семи".

"Система готова вже кілька тижнів, і тепер ми чекаємо на остаточну декларацію G7, яка закріпить її на словах і підтвердить волю G7 працювати з цією системою", – повідомив співрозмовник EUobserver.

Щодо переговорів

Наступного тижня, 24-25 жовтня, у Празі відбудеться парламентський саміт "Кримської платформи".

За словами спікерки нижньої палати парламенту Чехії Маркети Пекарової Адамової, основна мета саміту – зібрати всіх спікерів парламентів і представників їхніх країн.

"Я вважаю, що це має велике символічне значення як для Росії, так і для українців. Для Росії – що ми залишаємося єдиними. І водночас для українців – що ми з Україною і наша підтримка непохитна", – сказала Пекарова Адамова.

Разом з тим, за даними Bild, в бюджеті Німеччини бракує 5 млрд євро на військову підтримку України.

Київ очікує від Німеччини додаткової підтримки на 5,22 млрд євро, щоб Україна могла встояти перед російською агресією.

Бюджет на 2024 рік остаточно затвердять у середині листопада. До того часу ще триватимуть переговори щодо нього.

"Ми повинні дотримати своє слово. Не повинно бути так, щоб ми вичерпалися, коли мова йде про допомогу Україні наступного року. Міністр фінансів Лінднер зобов'язаний надати додаткові мільярди допомоги Україні до остаточного ухвалення бюджету. Україна повинна мати можливість покладатися на обіцянки Німеччини", – прокоментував член керівної СДПН Андреас Шварц, відповідальний за оборонний бюджет у бюджетному комітеті.

А наступними вихідними на Мальті відбудеться наступний раунд переговорів щодо української "формули миру".

"Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію", – зазначив Зеленський.

Тиск США на Ізраїль, критика глави Єврокомісії

За даними CNN, США тиснули на Ізраїль, щоб він відклав вторгнення в сектор Гази, аби виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу Газі. До речі, Франція відправить спецрейсом гуманітарну допомогу палестинцям.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві повідомив у суботу командуванню ЦАХАЛ, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.

Тим часом США розгортають додаткові системи THAAD і Patriot на Близькому Сході.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив у суботу, що Ізраїль зобов’язаний поважати міжнародне право та зберігати життя цивільного населення в секторі Гази, а його військові повинні проявляли стриманість.

У суботу десятки тисяч людей вийшли на пропалестинський марш у Лондоні. Зокрема, поліція британської столиці оцінила у близько 100 тисяч кількість учасників пропалестинської акції в центрі міста, учасники якої висловлювали солідарність із Палестиною й вимагали негайно припинити ізраїльські обстріли сектору Гази.

Глава італійського уряду Джорджія Мелоні застерегла, що конфлікт на Близькому Сході може перерости у набагато ширший та стати "зіткненням цивілізацій".

У Євросоюзі продовжують критикувати позицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Як повідомляє Politico, майже 800 співробітників структур Європейського Союзу і всередині ЄС, і за кордоном підписали відкритого листа, у якому висловили стурбованість безумовною підтримкою з боку Комісії Ізраїлю.

У Єврокомісії працює понад 30 тисяч співробітників. Тому деякі співрозмовники Politico з-поміж посадовців ЄС вказали, що обурення насправді не є масштабним.

Також додамо, що влада кіпрської столиці Нікосії заявила про розслідування вибуху біля посольства Ізраїлю, який стався в ніч на суботу, як імовірну спробу теракту.

"Монументальна помилка" у Бельгії

З’явилися нові деталі щодо озброєного ісламіста Абдесалема Лассуеда, який застрелив двох шведських футбольних уболівальників у Брюсселі минулими вихідними і був смертельно поранений при затриманні.

The Guardian пише, що він втік із туніської в'язниці, де відбував тривалий термін, що спонукало туніських чиновників домагатися його екстрадиції з Бельгії.

Влада Бельгії отримала запит про екстрадицію злочинця в серпні 2022 року, але його так і не розглянули. Через це міністр юстиції Вінсент Ван Квікенборн пішов у відставку в п'ятницю, назвавши інцидент "монументальною помилкою".

Бельгія оголосила заходи у відповідь на теракт в Брюсселі.

Згідно з новими заходами, про які оголосив глава уряду, прокуратура в Брюсселі отримає п’ять додаткових помічників прокурорів. Крім того, федеральна судова поліція в Брюсселі буде посилена 50 співробітниками, а залізнична поліція отримає 25 додаткових співробітників.

Щоб покращити заходи з розвідки та безпеки, двом комітетам, які контролюють служби розвідки та поліції, також буде запропоновано проаналізувати, чи є процедури безпеки достатніми з огляду на обсяг інформації.

Також буде посилено обмін інформацією між імміграційною службою, поліцією та судовою системою. Ці служби продовжуватимуть аналізувати події, що передували нападу в Брюсселі.

У Франції Версальський палац "замінували" всьоме за вісім днів.

Франція на хвилі псевдомінувань посилено патрулюватиме летовища та потяги.

Росія у Європі

ЗМІ розповіли, як товариство на чолі з Шойгу шукає шпигунів у Норвегії, а шведський посадовець заявив, що Росія підігріває ненависть до Швеції в мусульманських країнах.

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