4 IRIS-T из Германии, ЕС возвращает пошлины за мед, взрыв на космодроме в Британии: новости дня

Німеччина може переглянути допомогу Україні. А ще союзники, як пише Bloomberg, не встигають передати нам засоби протиповітряної оборони, як обіцяли.

В американському Чикаго триває чотириденний з’їзд Демократичної партії, на яку Камалу Гарріс мають офіційно висунути кандидаткою в президенти США. Трамп погрожує наслідками у разі свого програшу.

Фінляндія будує "зелену" школу на Київщині замість зруйнованих росіянами, а в областях та містах України з’являться відповідальні за євроінтеграцію.

Після завершення Олімпійських ігор президент Франції Емманюель Макрон береться за формування нового уряду і, судячи з усього, має можливість зберегти свій політичний вплив.

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В Іспанії у 117-річному віці померла найстаріша жінка на планеті, а у Німеччині суд підтвердив вирок 99-річній екссекретарці нацистського концтабору.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 20 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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РФ поскаржилася на "американську ПВК"

Росія поскаржилась главі посольства США на "американську ПВК" на Курщині, а також висловила протест "у зв'язку з провокаційними діями американських репортерів, що незаконно проникли в Курську область для пропагандистського висвітлення злочинів київського режиму".

Протягом вівторка російські ЗМІ активно поширювали твердження, що на території Курщини присутні працівники американської приватної військової компанії Forward Observation Group, посилаючись на її пост в Instagram чотириденної давнини.

Нагадаємо, напередодні американський сенатор-демократ Марк Келлі заявив, що рішення України розпочати операцію на території Курської області може змінити перебіг розв'язаної РФ війни.

У Єврокомісії підтвердили, що Україна має право на самозахист навіть на території агресора, обороняючись від загарбницької війни Росії.

Раніше операція ЗСУ на Курщині отримала позитивну оцінку німецького генерал-майора Крістіана Фройдинга, який очолює координаційний центр із питань України в німецькому Міноборони.

Щодо допомоги Україні

В уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні.

Заступник офіційного представника німецького уряду Вольфганг Бюхнер повідомив, що Німеччина ланує до кінця року поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Також, за його словами, в Україну будуть доставлені 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.

"Німеччина залишається абсолютно відданою, і канцлер (Олаф Шольц) дає слово, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно, і ніхто, особливо президент Росії (Владімір Путін), не може сподіватися, що ми послабимо свої зобов'язання", – сказав Бюхнер.

Проте сигнали для занепокоєння все ж існують. Бюджетні дебати, які почалися у Німеччині, посіяли сумнів у надійності німецької підтримки.

Детальніше про усі ризики – у статті Христини Бондарєвої і Юрія Панченка з "Європейської правди" Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.

Пояснення як урядового речника, так і канцлера Шольца вказують на те, що Берлін справді надалі має намір орієнтуватись на фінансування за допомогою кредиту на 50 млрд євро у рамках "Групи семи". В уряді впевнені, що ця система буде створена до кінця цього року.

Крім того, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що і боєприпаси для України в межах чеської ініціативи купуватимуть за рахунок заморожених росактивів.

Тим часом, як дізналося агентство Bloomberg, союзники України не встигають передати їй засоби протиповітряної оборони, як обіцяли.

З’їзд Демпартії США і погрози Трампа

В американському Чикаго триває чотириденний з’їзд Демократичної партії, який стартував у понеділок.

Очікують, що губернатор Міннесоти Тім Волз вийде на сцену в середу, щоб офіційно прийняти номінацію на посаду віцепрезидента.

А Камала Гарріс офіційно прийме президентську номінацію під час своєї промови в четвер.

Сьогодні на з’їзді виступив президент США Джо Байден.

Він згадав спротив України російській агресії як один зі своїх успіхів.

Говорячи про себе і віцепрезидентку Камалу Гарріс, Байден підкреслив, що "ми ніколи не схилимось перед Путіним".

"Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна", – додав Байден.

Серед своїх успіхів він також згадав нещодавній обмін ув'язненими з Росією, що дозволив повернути незаконно утримуваних там американців.

Байден вказав, що його адміністрація невтомно працює над досягненням припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС, а також доставки гуманітарної допомоги.

Байден закликав американців голосувати за Гарріс і сказав, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти кандидатуру з президентських виборів.

"Америко, я віддав тобі найкраще. Я віддавав тобі найкращі 50 років. Сподіваюсь, ви знаєте, як я вдячний вам усім", – завершив свій виступ американський президент.

Своєю чергою кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп посилено розкидається особистими нападками на адресу своєї суперниці Гарріс і переконує, що має таке право.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем допустив, що Трамп може програти нинішні президентські вибори.

Кандидат у президенти США від республіканців заявив, що визнає свою поразку на виборах, якщо ті будуть чесними та вільними.

Дональд Трамп, який не визнав результати виборів 2020 року після програшу Джо Байдену, сказав, що у разі його програшу країна потрапить у безвихідь, якої ще ніколи не бачила.

А ще республіканець повідомив, що готовий дати мільярдеру Ілону Маску роботу в своїй адміністрації, якщо переможе на виборах.

Різне щодо України

Фінляндія будує "зелену" школу на Київщині замість зруйнованих росіянами, а в областях та містах України з’являться відповідальні за євроінтеграцію.

Єврокомісія повернула мита на український мед.

Політична гра Макрона

Після завершення Олімпійських ігор президент Франції Емманюель Макрон береться за формування нового уряду.

На 26 серпня він запросив на консультації лідерів ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і Жордана Барделлу.

А першими президент Франції прийме 23 серпня представників лівого блоку "Новий народний фронт" та їхню кандидатку на посаду прем’єра Люсі Касте.

Відомо, що Емманюель Макрон відмовився вносити на посаду прем’єра кандидатуру Люсі Касте. Через це ліва опозиція навіть погрожує йому імпічментом.

Про те, як Емманюель Макрон, не вигравши парламентські вибори, крок за кроком бере політичну ситуацію у Франції під свій контроль, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Імпічментом не залякати: як Макрон змушує опонентів створити зручний для себе уряд.

Щодо друзів РФ

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