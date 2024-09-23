Коалиция в Германии под угрозой, Харрис уходит в отрыв, геймеров привлекут в армию: новости дня

Зеленський привіз у США План перемоги і найближчими днями планує провести зустрічі з лідерами низки країн світу. Буде говорити про необхідність посилення підтримки України, у тому числі про надання дозволу бити далекобійними західними ракетами вглиб РФ.

На тлі цього візиту європейські друзі України закликали НАТО і Захід бути більш рішучими.

У Німеччині може розвалитися урядова коаліція, а президент Португалії попередив про кризу, якщо партії не домовляться про бюджет.

Американські демократи не радіють відривам Гарріс в опитуваннях, а Трамп допустив можливість поразки.

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Про все важливе і цікаве за понеділок, 23 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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План перемоги привезли у США

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до США, де він має намір представити План перемоги президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів.

Зеленський підкреслив, що "саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах".

Президент також анонсував найближчими днями зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, "сімки", Європи, із керівниками міжнародних організацій.

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Перед зустріччю з українським президент німецький канцлер заявив, що він проти далекобійних ударів по РФ.

"Це (далекобійні удари по Росії. – Ред.) не сумісно з моєю особистою позицією… Ми не будемо цього робити. І у нас є на це вагомі причини", – пояснив він.

За інформацією The Times, Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Заклики до рішучості Заходу

Президент Фінляндії закликає зняти обмеження на далекобійні удари України по РФ.

Александр Стубб наголосив, що Росія – це імперська держава, й експансія "зашита в її ДНК".

"Тому нам потрібно переконати Путіна, що йому немає сенсу продовжувати цю війну, і я думаю, що Путін повинен програти і війну, і мир, тому що єдине, що він розуміє – це сила. Головне – дозволити Україні вести цю війну без будь-яких обмежень, а все, що після цього – вторинне", – наголосив Стубб.

До речі, фіни стали дещо менш оптимістично налаштовані на майбутнє.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що союзники України повинні припинити вагатися щодо допомоги країні у боротьбі і дозволити використання наданої зброї для ударів по Росії.

"Моя пропозиція: закінчімо обговорення "червоних ліній"... Найважливішу "червону лінію" вже перейдено. І це сталося, коли росіяни увійшли в Україну. Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні", – сказала міністерка.

А міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що НАТО має бути більш рішучим щодо російських дронів.

Він вбачає у періодичних порушеннях повітряного простору НАТО російськими безпілотниками певну стратегію.

"Тепер ми знаємо, що це, звісно, стратегія Росії – щоразу йти на крок далі і маленькими кроками промацувати, як далеко можна зайти. І тому я думаю, що ми маємо чітко заявити, що це неприйнятно", – сказав Брекельманс.

Коаліція в Німеччині під загрозою

Тим часом, в Німеччині, яка є другою після США за обсягами військової допомоги Україні, під загрозою урядова коаліція.

Віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубицький вважає, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.

Глава Вільної демократичної партії натякнув на можливий вихід з коаліції, що призведе до розвалу німецького уряду.

Вільна демократична партія Крістіана Лінднера набрала мізерні 0,8% голосів на недільних місцевих виборах у Бранденбурзі. Це катастрофічний результат для лібералів, які вже зазнали важких поразок на земельних виборах у Саксонії та Тюрингії і мають катастрофічно низькі загальнонаціональні рейтинги.

Про можливий вихід з коаліції Лінднер натякнув у понеділок, на пресконференції з головним кандидатом від вільних демократів у Бранденбурзі.

"Три рази поспіль близько одного відсотка. ВДП маргіналізована", – сказав Кубицький, посилаючись на результати виборів у трьох землях у вересні. Слід додати, що він є також віцеголовою коаліційної Вільної демократичної партії.

Перше місце на вчорашніх виборах у землі Бранденбург посіла партія канцлера Олафа Шольца – Соціал-демократична партія Німеччини.

За даними земельної виборчої комісії, соціал-демократи набрали 30,9%, що є навіть кращим результатом, ніж у 2019 році.

"Чудово, що ми перемогли", – сказав Шольц у Нью-Йорку. І додав: "Я відчував, що щось відбувається".

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка тривалий час лідирувала в опитуваннях і яка виступає за скасування військової підтримки України, отримала 29,2% після підрахунку всіх голосів.

В день виборів у Бранденбурзі ультраправі влаштували заходи для членів партії та її прихильників. Пісня про депортації, яку створили за допомогою штучного інтелекту, стала приводом для розслідування.

"АдН", яка здобула друге місце на земельних виборах у Бранденбурзі, з незначним відривом від переможців СДПН, у день виборів мала програму заходів для членів партії та її прихильників.

"Альянс Сари Вагенкнехт", який вперше брала участь у виборах, посів третє місце в землі Бранденбург з 13,5%, тоді як ХДС отримав лише 12,1%, що є найгіршим результатом партії на земельних виборах у Бранденбурзі.

Співлідер німецьких "Зелених" Омід Нуріпур закликав міністра-президента землі Бранденбург Дітмара Войдке від партії Шольца не поступатись підтримкою України для формування більшості.

Нуріпур звернув увагу на позицію ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), яка назвала головною умовою входження до коаліції чи співпраці у земельному парламенті Бранденбургу відмову від підтримки України.

Хоча соціал-демократи на чолі з Войдке і перемогли, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" має блокуючу меншість, тож більшість у СДПН у Бранденбурзі може скластись лише з ультралівими Вагенкнехт.

Крім того, країна поступово починає готуватися до парламентських виборів, які заплановані на осінь 2025 року.

У партії Шольца відкинули сумнів у його кандидатурі на наступних виборах, а керівництво консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) – наразі найпопулярнішої партії в Німеччині – офіційно висунуло канцлером свого лідера, 68-річного Фрідріха Мерца.

Гарріс йде у відрив

Ну а цієї осені американці оберуть нового президента. Нагадаємо, за посаду борються демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп.

У Німеччині підрахували, що перемога Трампа вдарить по німецькому експорту.

За результатами опитування NBC News, Гарріс випереджає Трампа на 5 пунктів. Але, демократи мають побоювання щодо соцопитувань і Трампа.

Законодавці-демократи починають нервувати, що їхня партія може бути заколисаною помилковим почуттям оптимізму на тлі опитувань, які показують, що Гарріс має невелику, але стабільну перевагу в трьох ключових штатах, які утворюють "блакитну стіну": Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

Тим часом Дональд Трамп вже навіть допускає поразку на виборах і заявив, що не буде балотуватися у 2028 році, якщо програє ці вибори.

З’являються і нові подробиці щодо ймовірного другого замаху на нього.

Серед іншого стало відомо, що підозрюваний, ймовірно, вистежував Трампа протягом місяця і нібито закликав однодумців "завершити справу".

Установки Patriot від Нідерландів

Тим часом, британська розвідка підтвердила сповільнення росіян на Покровському напрямку. Також стало відомо, що у боях за Україну, на жаль, загинув колишній рейнджер Збройних сил Ірландії.

Нідерланди планують "дуже скоро" поставити Україні три установки до комплексу Patriot.

Данія надає Україні 16 млн євро для відновлення енергетики.

Різне щодо України і українців

У 62% українських біженців, які проживають у Литві, є робота, а в Молдові працевлаштовані майже 60% українських біженців.

У Гаазі розпочинаються слухання по суті у справі порушення Росію Морської конвенції ООН. Представник України заявив, що РФ не має права переписувати морське право.

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