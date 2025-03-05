Новый удар США по ВСУ, пересмотр договора о минералах, 700 млн евро на дроны: новости дня

Трамп виступив перед Конгресом. Глава МЗС Литви вважає, що американський президент пом’якшив позицію щодо України.

Але це поки тільки на словах. Виявляється, що Сполучені Штати призупинили постачання Україні не тільки зброї, а ще й обмежили надання розвідувальних даних.

Тим часом, українська та американська сторони домовляються про наступний раунд переговорів. Судячи з усього, Трамп вимагає угоду про українські ресурси. Та ще й збирається її переглянути.

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф обговорив телефоном з Володимиром Зеленським інвестицію у дрони для України на 700 млн євро.

Латвія передасть Україні нову партію авто, вилучених у п’яних водіїв, а уряд країни виділив 10 млн євро на виробництво українських безпілотників.

Завтра буде саміт лідерів ЄС, який відвідає і Зеленський, збираються говорити про гарантії безпеки для України, у тому числі можливість відправки військового контингенту.

Все важливе і цікаве за 5 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп про лист від Зеленського

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до Конгресу заявив, що цінує готовність Володимира Зеленського підписати угоду щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом, щоб наблизити довготривалий мир з Росією.

"Сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться: "Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Моя команда і я готові працювати під сильним лідерством президента Трампа заради тривалого миру", – процитував Трамп лист від президента України.

У листі, зазначив Трамп, йшлося про те, що Україна дуже цінує те, "як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність".

"Я ціную, що він (Зеленський) надіслав цей лист", – сказав президент США.

Видання The Telegraph зазначає, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер допоміг переконати президента України запропонувати "оливкову гілку" своєму американському колезі після їхньої суперечки в Овальному кабінеті.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що промова Трампа показала, що США пом’якшили позицію щодо України.

Детальний аналіз виступу американського президента – у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка "Золота ера" Трампа: що президент США заявив Конгресу і який сигнал послав Україні.

Тиск через угоду про ресурси

Нагадаємо, вчора американці призупинили постачання зброї Україні.

Крім того, за словами журналіста Fox News Едварда Лоуренса, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив зупинку обміну розвідданими з Україною.

"Реткліфф заявив, що з нетерпінням чекає завершення паузи і співпраці з Україною на шляху до миру після листа президенту США", – написав журналіст Fox News.

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що розморозка військової допомоги Україні може бути розглянута у разі успіху в організації мирних переговорів, а також якщо будуть вжиті заходи "зі зміцнення довіри".

Він вже повідомив про підготовку нового раунду перемовин з Україною.

Судячи з усього, Трамп тисне на Україну, у тому числі заморозивши допомогу, для отримання угоди про українські надра.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для відновлення поставок допомоги Україна повинна "сісти за стіл переговорів".

"Президент намагається послати дуже чіткий сигнал: українці повинні сісти за стіл переговорів і почати домовлятися з президентом Трампом про угоду щодо мінералів", – підкреслив Венс.

За даними CBS News, американська сторона тепер прагне "кращої" угоди про видобуток корисних копалин.

За даними опитування Reuters/IPSOS, проведеного 3-4 березня, 50% виступили проти того, що Сполучені Штати повинні отримати частку українських корисних копалин за допомогу Україні, на чому наполягає Дональд Трамп.

46% опитаних погодились із твердженням, що США повинні отримати частку мінералів України. 4% не визначились з відповіддю або не відповіли.

Це ж опитування свідчить про те, що 70% американців не вважають, що Україна більше винна у розв'язанні війни.

Сенаторка від демократів Елісса Слоткін розкритикувала Дональда Трампа за його підхід до війни РФ проти України.

"Президент Трамп любить повторювати про "мир завдяки силі". Це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі", – сказала Слоткін, маючи на увазі суперечку між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

Допомога від Нідерландів і Латвії

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф обговорив телефоном з Володимиром Зеленським інвестицію у дрони для України на 700 млн євро.

"Серед іншого, ми обговорили нідерландський пакет інвестицій на 700 мільйонів євро для виробництва дронів, що націлений частково на українську оборонну промисловість. Нідерланди продовжать підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією", – написав Дік Схооф.

Зеленський зі свого боку зазначив, що вони зі Схоофом обговорювали координацію з партнерами і подальші плани після саміту у Лондоні.

Латвія передасть Україні нову партію авто, вилучених у п’яних водіїв, а уряд країни виділив 10 млн євро на виробництво українських безпілотників.

Зеленський їде на саміт лідерів ЄС

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у позачерговому засіданні Європейської ради, присвяченому допомозі Україні та обороні Європейського Союзу, яке відбудеться у четвер, 6 березня, у Брюсселі.

За деякими даними, лідери держав ЄС на саміті розпочнуть роботу над формулюванням концепції гарантій безпеки від ЄС для України після можливого завершення воєнних дій, яка включає в себе розміщення на території України європейських військових.

Агентство STT зазначає, що лідери Євросоюзу за підсумками зустрічі у четвер не планують анонсувати ніякого конкретного пакета допомоги для України.

Французи не вважають США союзником

Опитування інституту Elabe для BFMTV показало, що 67% французів виступають за відправку миротворців, а 64% – за продовження підтримки України.

Крім того, 73% французів більше не вважають США союзником.

О 21:00 за Києвом президент Франції Емманюель Макрон звернувся до нації. Серед іншого, він заявив про необхідність стійкого миру в Україні, "адже від нього залежить і мир у нас".

Крім того, президент наголосив на необхідності підсилення власної оборони. Макрон попередив, що загроза з боку РФ поширюється на весь континент: до 2030 року Росія планує мобілізувати 3 млн солдатів і побудувати 4 тисячі танків.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Під час виступу у Конгресі Дональд Трамп заявив, що США отримають Гренландію "так чи інакше".

"Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє власне майбутнє, і якщо ви вирішите, ми привітаємо вас у США", – сказав Трамп.

При цьому він підкреслив, що Сполученим Штатам потрібна Гренландія для національної безпеки і навіть для міжнародної безпеки.

"Ми працюємо з усіма зацікавленими сторонами, щоб спробувати отримати її… Я думаю, що ми її отримаємо. Так чи інакше ми її отримаємо", – заявив президент США, що викликало сміх у американських законодавців у залі.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен побачив позитивну зміну риторики Трампа щодо Гренландії.

"(Трамп) сказав, що вони поважають право Гренландії на самовизначення, і це, на мою думку, було найважливішою частиною його промови", – заявив глава МЗС Данії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде після чергових заяв Трампа вкотре наголосив, що Гренландія не продається і її "не можна просто взяти".

"Гренландія наша. Ми не хочемо бути ні американцями, ні данцями, ми – калаалліти. Американці та їхній лідер повинні це зрозуміти", – заявив Егеде.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підтримала Муте Егеде, підкресливши, що острів не продається і що його народ має сам визначати своє майбутнє.

"Повторюючи те, що ми вже говорили неодноразово і дуже точно висловили сьогодні з Гренландії. Гренландія не хоче нічого більше, ніж бути Гренландією", – сказала вона.

За словами очільниці данського уряду, Данія хотіла б "зберегти нашу співдружність" з Гренландією, але додала, що вона повинна розвиватися, щоб "стати кращою, більш сучасною, побудованою на рівності і повазі".

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