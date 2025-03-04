США зупиняють постачання зброї, ЄС витратить 800 млрд на зброю, митна війна: новини дня

Американці призупинили постачання зброї Україні. Росія і Угорщина радіють, а у Трампа висунули умови для його відновлення.

Ввечері Зеленський опублікував пост про налаштованість до подальшої конструктивної співпраці зі Сполученими Штатами. Reuters пише, що Україна і США готуються підписати "угоду про копалини" у вівторок.

Більш того, український президент повідомив, що найближчим часом буде готовий "план дій" до стійкого миру.

У Європі кажуть, що призупинення постачання Києву зброї не сюрприз, але підкреслюють повну залежність від американців в певних речах.

Тим часом Дональд Трамп розгорнув митну війну. Ввів 25-відсоткові тарифи на імпорт з Канади і Мексики, а також до 20% – збільшив на імпорт з Китаю.

Прем’єр Канади вважає, що таким чином американський президент намагається створити умови для анексії Канади.

Все важливе і цікаве за 4 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Трамп призупиняє постачання зброї

Reuters та "Голос Америки" повідомляють, що президент США Дональд Трамп нібито розпорядився призупинити військову допомогу Україні, що стосується у тому числі ще не відправленої зброї, надання якої було погоджене за адміністрації Байдена.

Агентство Bloomberg уточнює, що рішення американського президента стосується і тієї зброї, що в дорозі.

Reuters пише, що Дональд Трамп "поставив на паузу" військову допомогу Україні після сварки із Володимиром Зеленським, яка сталась у Білому домі 28 лютого.

"Пауза у військовій допомозі США для України стосується зброї, яка ще має бути передана. Якщо подивитися на давніші анонси адміністрації Байдена, передусім йдеться про життєво важливі ракети-перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси", – пише кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

При цьому, за даними СNN, США продовжують ділитися розвідданими з Україною.

До цього також неофіційно повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування купівлі нової зброї для України і розглядає можливість заморозити поставки зброї з американських запасів.

Росія і Угорщина радіють рішенню Сполучених Штатів про призупинення постачання зброї.

Ввечері у понеділок (вдень за американським часом) Трамп, говорячи про потенційну угоду про завершення війни в Україні, припустив, що український президент може "не протриматися дуже довго", якщо не захоче укласти угоду про мир.

А американський мільярдер Ілон Маск, близький до президента США Дональда Трампа, вже пропонує "амністію" Володимиру Зеленському обмін на "відновлення демократії" в Україні.

"Правда. Як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні", – написав Ілон Маск.

Слід додати, що США розморозили $95 млн допомоги армії Лівану.

Тим часом, володар Кремля Владімір Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном.

Примус до переговорів про надра

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для відновлення поставок допомоги Україна повинна "сісти за стіл переговорів".

"Президент намагається послати дуже чіткий сигнал: українці повинні сісти за стіл переговорів і почати домовлятися з президентом Трампом про угоду щодо мінералів", – підкреслив Венс.

Старший радник президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що очільник Білого дому використовує метод "батога", щоб змусити президента України Володимира Зеленського погодитись на угоду.

За його словами, президент США "використовує "метод шоку", щоб донести свою думку до президента Зеленського, а саме, що президент Трамп хоче зупинити вбивства".

Агентство Reuters пише, що Україна і США готуються підписати "угоду про копалини" у вівторок.

Зеленському "прикро" за сварку

Президент Володимир Зеленський після численних сигналів зі США, що президент України повинен вибачитись за суперечку в Білому домі, заявив, що йому "прикро, що так сталося".

Президент наголосив, що Україна готова "якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир".

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", – заявив Зеленський.

Він висловив готовність "працювати швидко, щоб закінчити війну". Першими етапами у цьому зв’язку, за словами президента, можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі і негайне перемир’я на морі, "якщо Росія зробить те ж саме".

"Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це", – написав український президент в соцмережі Х (Twitter).

Він також зазначив, що зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю "пройшла не так, як передбачалося".

Володимир Зеленський додав, що Україна готова підписати угоду про мінерали та безпеку "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

За його словами, "план дій" до стійкого миру буде готовий найближчим часом.

Перед цим прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо доступу до українських корисних копалин.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що його тішить той факт, що "президент Зеленський дав зрозуміти, що він все-таки хоче укласти цю угоду".

Коментуючи зупинку підтримки України адміністрацією США він зазначив, що "це тимчасова пауза".

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони, керівникам розвідок та дипломатам зв’язатись зі США та отримати інформацію щодо майбутнього військової допомоги.

"Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатися зі своїми відповідниками у США і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного", – заявив президент.

Призупинення допомоги – "не сюрприз"

Сьогодні вдень прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив заяви про зупинку допомоги США для України.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги Україні було прийнято без консультацій з союзниками.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав дуже серйозною ситуацією призупинення допомоги від США для України, зазначивши, що є речі, в яких українці повністю залежні від американців.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський не здивований заморозкою допомоги США Україні.

"Для нас це черговий доказ, що захист Європи від російського імеріалізму – це відповідальність передусім Європи, тож ми маємо діяти відповідно", – зазначив Ліпавський.

Радник президента Литви Марюс Чеснулевічюс каже, що рішення Вашингтона щодо допомоги Україні не стало сюрпризом.

"Те, що він робить, є продовженням політики, яку він оголосив, і сигнал був отриманий. Цього тижня відбудеться саміт Європейської ради, буде зустріч, на якій це питання, безумовно, буде обговорюватися", – сказав він.



За словами Чеснулявічюса, існує європейський консенсус щодо того, що Росія є екзистенційною загрозою.

"Дехто може подумати, що Європа спить і нічого не робить. Йдуть закриті розмови, дискусії, розрахунки, рішення, як реагувати, і зараз ми говоримо про конкретні плани, що ми можемо зробити для подальшого зміцнення України і [...] ослаблення Росії, в першу чергу економічно", – додав радник.

Уряд Великої Британії підтвердив свою прихильність підтримці України після того, як адміністрація Дональда Трампа призупинила військову допомогу США.

Колишній міністр оборони Британії Грант Шаппс назвав трагічним рішення адміністрації Трампа зупинити постачання Україні військової допомоги та заявив, що це загрожує глобальними негативними наслідками.

"Трагічно бачити, як Сполучені Штати, "Дім вільних", стають на бік диктатора Путіна. Це послаблює позиції США у світі, це підриває суверенітет України і додає впевненості агресорам по всьому світу", – відреагував Шаппс.

Прем’єр Франції Франсуа Байру закликав європейців спільно замістити американську допомогу Україні.

Французький міністр у справах Європи Бенджамен Аддад заявив, що рішення США призупинити військову допомогу Україні робить мир "більш віддаленим": "Це лише зміцнить руку агресора на землі, тобто Росії".

Навіть неформальна лідерка французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен засудила рішення Білого дому заморозити військову допомогу Україні.

Литовське видавництво зняло з продажу книгу віцепрезидента США Венса і закликало читати українських авторів.

Гарантії безпеки

За Financial Times, європейський мирний план передбачає використання росактивів як гарантію безпеки для України.

Видання зазначає, що французькі офіційні особи обговорили пропозицію конфіскувати ці активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні.

При цьому в уряді Франції турбуються про наслідки потенційної конфіскації росактивів у Європі.

"Все ще є юридичні застереження, і питання щодо створення економічного прецеденту, меседжа, який буде надіслано інвесторам", – каже міністр у справах Європи Бенжамен Аддад.

За інформацією Financial Times, найбільші європейські держави підтримують зусилля, спрямовані на конфіскацію заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, розробляючи плани щодо угоди про припинення вогню в Україні.

А 7 березня Рада ЄС обговорить створення трибуналу для Путіна.

Тим часом, у Сполучених Штатах продовжують наполягати, що економічні інтереси американців, бізнес яких і так представлений в Україні, буде найкращою гарантією безпеки.

"Якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете дійсно гарантувати, що Владімір Путін не вторгнеться в Україну знову, найкраща гарантія безпеки – це дати американцям економічну вигоду у майбутньому України", – заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За його словами, це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 000 військовослужбовців з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років.

Інтерв'ю Венса вийшло в ефір того ж дня, коли Білий дім оголосив про призупинення військової допомоги Україні, і через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп посперечався з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

До речі віцепрезидент США визнав, що на продовженні розмови із Зеленським перед камерами в Овальному кабінеті наполіг Дональд Трамп.

ЄС витратить 800 млрд на зброю

Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро.

Майбутня коаліція в Німеччині погодила багатомільярдний пакет для оборони й інфраструктури.

Митна війна Трампа

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту, а також підвищив тарифи для Китаю до 20%.

Пекін швидко відреагував на нові тарифи США, підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму $21 млрд. Крім того, китайці запровадили експортні та інвестиційні обмеження для 25 американських фірм з міркувань національної безпеки.

"Намагання чинити надмірний тиск на Китай є прорахунком і помилкою", – заявив представник МЗС Китаю.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум повідомила, що також відповість Сполученим Штатам. Вона оголосить про товари, на які Мексика накладе мита, в неділю на публічному заході на центральній площі Мехіко.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму 155 мільярдів доларів у відповідь на аналогічне рішення президента США Дональда Трампа.

"Сполучені Штати розв'язали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга. Водночас вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, умиротворяючи Владіміра Путіна – брехливого, кривавого диктатора", – сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Він також додав, що Канада подасть скаргу до Світової організації торгівлі, а поки "наші тарифи залишаться чинними доти, доки тарифи США не будуть скасовані, і ні хвилиною раніше".

Натомість Дональд Трамп заявив, що може запровадити проти Канади нові мита.

"Поясніть, будь ласка, губернатору Канади Трюдо, що коли від запроваджує тарифи у відповідь проти США, наші взаємні тарифи негайно зростуть на таку саму суму", – зазначив Трамп.

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що впроваджуючи свої мита, президент США Дональд Трамп хоче побачити крах економіки Канади, щоб потім анексувати її.

"Ми повинні повернутися до того, що він (Трамп – Ред.) неодноразово говорив, що він хоче побачити повний крах канадської економіки, тому що так буде легше анексувати нас", – підкреслив Трюдо.

Питання тарифів – буде основною темою виступу президента Дональда Трампа перед Конгресом про стан справ у країні, повідомив старший радник очільника Білого дому Джейсон Міллер.

Виступ американського президента запланований на 04:00 за Києвом.

За словами Міллера, у своїй промові Трамп говоритиме про те, як підвищення тарифів "може насправді допомогти закрити торговельний дефіцит, який у січні був рекордним, особливо коли йдеться про такі країни, як Канада, Мексика, Китай".

Радник додав, що також Трамп планує "прийти до взаєморозуміння" з американцями з приводу стану справ у країні.

За даними порталу Axios, демократи розглядають варіанти протесту під час виступу Трампа перед Конгресом.

Зокрема, низка представників Демократичної партії заявили, що не відвідають виступ Трампа у Конгресі.

Решта новин

В ЄС визначили, коли запровадять нові правила в'їзду, у тому числі для українців.

Bloomberg зазначає, що у Пентагоні заперечують згортання наступальних кібероперацій проти Росії.

Сербські опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили газ в парламенті.

Зупинились поставки нафти через трубопровід "Дружба" до Чехії.

Боснія хоче виключення угорського контингенту зі складу військової місії ЄС на своїй території.

США офіційно внесли хуситів до списку терористичних організацій.