Требования Украины в Стамбуле, США и удар по авиации РФ, выборы в Польше: все за выходные

Новина, яка додала настрою усім українцям – про геніально сплановану дронову атаку на аеродроми стратегічної авіації – стала несподіванкою і для адміністрації Трампа. Хоча спершу були повідомлення про зворотне.

Хай там як, Україна їде на переговори у Стамбул суттєво підсиленою і з вимогами, про які стало відомо.

Трамп знову вразив – тепер заявами про Байдена. У Німеччині спортивний літак врізався у будинок. А у наших сусідів відбуваються важливі зміни, і йдеться не лише про вибори у Польщі.

Про все це та про інші важливі новини писала Європейська правда вихідними 31 травня і 1 червня. Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

УДАР ПО СТРАТЕГІЧНІЙ АВІАЦІЇ

Головною новиною дня, безумовно, є масштабна і неймовірно успішна дронова атака по аеродромах стратегічної авіації РФ. І радіємо їй не тільки ми.

"Україна має повне право бити по російських аеродромах", прокоментував успіх спецслужб очільник МЗС Норвегії.

Чи знали партнери про цей удар? Протягом для про це були різні дані. Спершу з'явилася інформація, що Україна попередила США про цю атаку. Однак потім з'ясувалося, що американські медіа помилилися, і насправді йшлося, що Київ НЕ повідомляв США про це. Принаймні, зараз на цьому наполягають.

А партнери тим часом нарощують свою авіацію. Британії потрібні нові "ядерні" винищувачі. А от Росії нові літаки стратегічної авіацію ніхто не продасть.

Втім треба усвідомлювати, що повітряні російські атаки продовжаться; очільник МЗС України, зокрема, показав роботу ППО над його домом https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/06/1/7212816/, і на цьому прикладі звернув увагу світу на небажання Росії домовлятись про мир.

"МИРНІ" ПЕРЕГОВОРИ У СТАМБУЛІ

Атака на аеродроми точно покращить позиції Києва у переговорах з США та з РФ.

Можливо, не випадково заява Зеленського про те, що Україна поїде на переговори у Стамбул, з'явилася як ра після того, як дронова атака на російську авіацію перетворилася на історію успіху.Позиція для переговорів, яку Україна передала у письмовому вигляді, не містить компромісів. Reuters опублікував ці вимоги України, можете їх переглянути.

Також турецькі ЗМІ дізнались деталі переговорів України та Росії у Стамбулі. Але основні новини з цього турецького міста будуть у понеділок. Якщо взагалі будуть, бо Росія не дає підстав вважати, що вона готова говорити всерйоз. Принаймні, доки Дональд Трамп не тисне на Кремль, а поводиться так, як досі.

ЗМІНИ У ТРАМПА

Американська система влади продовжується підлаштовуватися під ексцентричного президента США. Нові повідомлення, що вражають: у США, імовірно, змінять формат розвідувальних звітів, щоби ті більше відповідали вподобанням Трампа щодо формату подання інформації.

Про це повідомила очільниця Національної розвідки США Тульсі Габбард

Чинний президент США також здивував багатьох заявою про свого попередника: він заявив, що йому "не шкода" Байдена, що захворів на рак.

Що стосується ставлення Трампа до України, то його спробує змінити канцлер Німеччини, який наступного тижня летить до США

з першим візитом до Вашингтона після свого вступу на посаду

ПОДІЇ У СУСІДІВ

Головна подія центральної Європи – те, що у Польщі обирають президента.

Від 7:00 там розпочався другий тур президентських виборів, результати якого можуть визначити політичний курс країни на найближчі роки.

Вже протягом дня на дільницях фіксували рекордно високу явку вище за перший тур.

Польська діаспора також голосує ще від суботи, але не в Україні. У нашій державі дільниць для голосування поляки не відкривали.

Тим часом, продовжуються зміни у Румунії, де новий президент Румунії анонсував перший закордонний візит – на саміт, присвячений і українському питанню. Йдеться про саміт країн "Бухарестської девʼятки" та нордичних країн, який відбудеться 2 червня у Вільнюсі.

А в Угорщині Верховний суд скасував заборону поліції на марш проти гомофобії у Будапешті, який заборонили відповідно до нових норм конституції про захист дітей від "гей-пропаганди".

Не обійшлося без новин зі Словаччини, де прем'єр Фіцо накинувся на чеського євродепутата назвавши його "найманим убивцею опозиції" за те, що тойочолив місію Європарламенту, яка розслідувала використання субсидій ЄС у Словаччині.

ІНШІ НОВИНИ

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У Німеччині спортивний літак врізався у будинок: загинула 71-річна пілотеса і мешканець.

Тектонічні новини у Швеції: країна послаблює 100-річну жорстку монополію на продаж алкоголю. З 1 червня набувають чинності революційні зміни у торгівлі алкогольними напоями – дрібним виробникам вперше дозволили продаж напряму клієнтам, не через контрольовану державою спеціальну мережу магазинів.