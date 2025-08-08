Мирный план США мирный план, подготовка убийства Орбана, Мерц наказал Израиль: новости дня

З’являється все більше подробиць, яку пропозицію лідери США та РФ будуть обговорювати наступного тижня під час особистої зустрічі.

Втім, президент США Дональд Трамп "несе мир" і в інші частини Європи. Зокрема, Найближчими годинами у Вашингтоні має бути підписаний мирний договір між Азербайджаном та Вірменією. Звичайно – під егідою Трампа.

А європейські країни посилюють тиск на Ізраїль після рішення взяття під військовий контроль місто Газа.

Все важливе і цікаве за п'ятницю, 8 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп готує мирний план

8 серпня добігає кінця термін ультиматуму, озвучений Дональдом Трампом Путіну. Однак президент США досі не дав чіткої відповіді щодо запровадженння нових санкції проти РФ. "Слово буде за ним (Путіним. – Ред.). І ми подивимося, що він скаже... Дуже розчарований",– заявив Трамп.

Натомість, за даними ЗМІ, Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій, захоплених під час її повномасштабного вторгнення.

За словами джерел агентства Bloomberg, американські та російські посадовці працюють над домовленістю щодо територій для запланованої зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна.

Тим часом невідоме місце цієї зустрічі. Раніше у РФ просували варіант Об’єднаних Арабських Еміратів. Натомість Дональд Трамп спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести цю зустріч у Римі.

А у Державному департаменті США, коментуючи можливу зустріч президента Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним, заявили, що її слід розглядати не як питання довіри, а як питання дій.

Друзі Путіна радіють його зустрічі із Трампом.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що лідери ключових держав ЄС мали би зустрітися з Путіним, аби Європа не лишилась осторонь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Так само й китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що "радий" потенційним переговорам між США та Росією.

Також у Китаї назвали виправданими те, що імпортує російську нафту, відкинувши погрози США щодо введення нових мит.

Війна з РФ

Спочатку – неприємне. Меморандум заступника глави Пентагону з питань політики Елбріджа Колбі, яким у липні було призупинено військову допомогу Україні, містить положення, яке надає США право й надалі залишити собі частину законтрактованої для Києва зброї.

Натомість Латвія готова приєднатися до PURL – нової ініціативи НАТО щодо озброєння України.

Трохи про шпигунство. Полковника, який працював у складі делегації Швейцарії при ОБСЄ у Відні, відсторонили від виконання обов’язків та відкликали на тлі обвинувачень у потенційній передачі інформації російській делегації.

А у Німеччині у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами було зафіксовано 536 безпілотників.

Обмеження для Ізраїлю

Рішення військово-політичного кабінету Ізраїлю схвалити план взяття під контроль міста Газа активно критикується у Європі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила занепокоєння через рішення керівництва Ізраїлю схвалити операцію з захоплення всього сектора Гази.

Більш рішуче налаштований канцлер Німеччини Фрідріх Мерц – він заявив, що уряд його країни не дозволить експорт військового обладнання, яке може бути використане в секторі Гази.

У Бельгії до Міністерства закордонних справ викликали посла Ізраїлю, а прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав рішення Ізраїлю "помилковим" та закликав переглянути його.

Інші новини

Найближчими годинами у Вашингтоні має бути підписаний мирний договір між Азербайджаном та Вірменією.

Рада ЄС схвалила 4-й черговий платіж у розмірі понад 3,2 млрд євро на підтримку України в рамках програми Ukraine Facility. Це сталося завдяки виконанню Києвом низки необхідних умов та проведення реформ.

Окружний суд у Будапешті ухвалив рішення про взяття під варту чоловіка, якого підозрюють у спробі найняти кілера для вбивства Віктора Орбана.

А у сусідній Словачині Міністерство оборони хоче використати 1000 презервативів, закуплених за 1 990 євро, для популяризації армії та набору нових членів до війська.