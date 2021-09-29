Україні блокують НАТО, роспропагандистам - Youtube, а наш безвіз у безпеці: головне за 29 вересня

Віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції заявила про інсинуації напередодні саміту Україна-ЄС; Швеція зняла більшість коронавірусних обмежень, а у Словаччині захворюваність на коронавірус зросла до найвищого за півроку рівня; Чиновникам режиму Лукашенка хочуть ускладнити видачу євровіз, а КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети.

Про ці та інші новини 29 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про "зловживання безвізом"

Окремі держави Європейського Союзу підняли питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав - але не зараз, а суто теоретично. Про внутрішній документ ЄС з цього приводу стало відомо напередодні подорожі глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Західних Балкан.

Очікується, що держави-члени обговорять це питання 13 жовтня.

Серед зловживань, які викликали роздратування держав ЄС, згадуються незаконне проживання громадян з безвізових держав та необґрунтовані запити про надання притулку.

Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом. У документі згадується про зростання "правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням" з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Втім, панікувати не варто. Українська сторона заявила, що не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС.

У МЗС нагадали, що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації, в якій позитивно оцінюється дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму.

До того ж, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що окремі країни ЄС підняли питання про можливість скасування безвізового режиму з низкою країн, в тому числі Україною і Молдовою.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що новини про ймовірність скасування безвізового режиму для українців Євросоюзом є інсинуаціями напередодні саміту Україна-ЄС.

Нагадаємо, 12 жовтня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС – щорічний захід, на якому найвищі посадовці обох сторін за закритими дверима обговорюють здійснене та встановлюють нові пріоритети для співпраці та європейської інтеграції нашої держави.

Що очікують експерти від саміту Україна-ЄС читайте в статті Чи буде успішним саміт Україна-ЄС? Очікування експертів та пріоритети євроінтеграції.

Про блокування шляху України до НАТО

Не стихає суперечка між Україною та Угорщиною через підписання Будапештом нового довгострокового контракту з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

Україна офіційно висловила Єврокомісії позицію щодо газового контракту Росії та Угорщини.

Керівник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Україна не має права втручатися в енергетичну політику суверенної країни.

Він вважає, що помста України відбулася задовго до зазначених газових домовленостей з росіянами, тоді, "коли Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті шляхом внесення змін до закону про освіту, саме тому Угорщині слід продовжувати блокувати її шлях до НАТО".

До речі, депутат керівної партії Угорщини "Фідес" Аттілі Тілкі останнім часом почав утримуватися від поїздок на Закарпаття. В окрузі Саболч, від якого Тілкі потрапив у парламент, зазначають, що депутат раніше їздив у Закарпаття по кілька разів на місяць. Як виявилося, СБУ заборонила в’їзд Тілкі на три роки, з 10 грудня 2020 року.

Про коронавірус

Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.

Швеція зняла більшість коронавірусних обмежень, а Іспанія з жовтня дозволить футбольні матчі з заповненням трибун на 100%.

А от у інших країнах Європи захворюваність тільки зростає. У Польщі - найбільший стрибок заражень коронавірусом з травня. У Словаччині захворюваність на коронавірус зросла до найвищого за півроку рівня.

Погіршення епідситуації й в Литві. Там планують повернути масковий режим.

Лишається також проблема підробки ковід-тестів. У Латвії медсестру, яка підробила ковід-тест щонайменш одній людині, оштрафували на €1500. У Кишиневі затримали 13 прикордонників, які "не помічали" підроблені ковід-тести.

А от у Словенії 20-річна дівчина померла після щеплення вакциною Johnson & Johnson. Країна призупинила використання вакцини.

Інше: армія боснійських сербів та гіперзвукова ракета КНДР

Венеційська комісія закликала невідкладно створити Етичну раду, яку блокують судді.

YouTube заблокував два німецькомовних канали RT, Росія пригрозила помстою.

КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети.

Лава з вулкана на Канарах досягла океану і може збільшити площу острова.

Боснійські серби хочуть створити власну армію.

Єврокомісія запропонувала ускладнити видачу віз чиновникам режиму Лукашенка.

Це лише частина цікавих новин 29 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.