Ракети Patriot для України, шанс на санкції проти Путіна, конфлікт Молдови з РФ: новини вихідних

Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot; міністри оборони Німеччини і Литви жорстко відповіли на вимоги Кремля про "гарантії безпеки"; Азербайджан за сприяння ЄС віддав Вірменії 10 військовополонених; "Омікрон" став домінуючим штамом коронавірусу в Ірландії; Кремлівський RT використав Сербію, щоб обійти заборону на трансляцію в Німеччині; Нідерланди запровадили загальний локдаун до середини січня; редактор ЄвроПравди отримав премію "Високі стандарти журналістики"; в італійському Турині троє людей загинули внаслідок падіння будівельного крану.

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Про НАТО та ультиматум РФ

Міністри оборони Німеччини і Литви жорстко відповіли на вимоги Кремля про "гарантії безпеки".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону. Слід зазначити, що РФ пропонує США переговори щодо "гарантій безпеки" виключно на двосторонній основі, і що участь інших держав нібито позбавить їх сенсу.

Тож, на спільному брифінгу у Литві міністри оборони заявили, що Росії не можна дозволяти вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику, чи організовувати поділ Європи на "сфери впливу".

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Лабрехт зазначила, що Росія не має права розповідати партнерам НАТО, як їм поводитися, і що це питання взагалі не підлягає обговоренню.

Ламбрехт пропонує погрожувати санкціями найвищому керівництву РФ, щоб стримати її від ескалації.

Вона додала, що необхідно задіяти увесь наявний інструментарій і вже зараз "цілитися" санкціями на Путіна і його найближче оточення.

Віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек пригрозив зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі військової ескалації з боку Росії.

В США кажуть, що Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну. Тим часом, Україна вже попросила у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Безпековий радник президента США Джейк Салліван додав, що "аналіз, який розвідувальна спільнота виклала, щоб показати, що російський уряд серйозно розглядає сценарій вторгнення та здійснює оперативне планування цього у вигляді навчань, добре підтверджений".

Як зазначається, адміністрація Байдена все ще зважує, чи надсилати українцям більше озброєння та обладнання після поставок за останні два місяці протитанкових ракет Javelin і командно-пускових установок, патрульних катерів класу Island, аптечок, радіоприймачів, електроніки, медичного обладнання, двигунів, генераторів, запчастин, а також стрілецької зброї та боєприпасів.

Про протести у Європі

У суботу 18 грудня в низці міст Німеччини пройшли акції протесту проти політики уряду щодо боротьби з епідемією коронавірусу, у них взяли участь тисячі людей. У багатьох місцях вийшли і контр-демонстрації.

На демонстраціях домінували гасла проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу, щодо чого в Німеччині триває активна дискусія.

У Гамбурзі участь в протесті взяли кілька тисяч людей. Організатори закликали учасників поводитись мирно і одягти маски, як зараз вимагають епідемічні правила. У попередні вихідні теж виходили по кілька тисяч осіб.

В Берліні теж зібралася акція біля Брандебурзьких воріт, хоча офіційно її заборонили.

У східнонімецькому Котбусі кількатисячний протест під вечір розігнали, пояснивши це тим, що людей було забагато і маски здебільшого ігнорували, а також загальна атмосфера стала дуже напруженою і окремі люди поводились агресивно, хтось почав кидатися феєрверками. Затримали загалом 15 осіб, яких вважають членами праворадикальних груп.

Також у столиці Бельгії Брюсселі 19 грудня пройшла акція противників обов’язкової вакцинації від коронавірусу та використання ковід-сертифікатів як перепусток.

За оцінками поліції, учасників було близько 3500, тоді як організатори заявляють про 50 тисяч.

Як і під час деяких попередніх акцій 21 листопада і 5 грудня, хода почалася від Північного вокзалу до парку П’ятдесятиріччя.

Попередня акція позначилася сутичками з поліцією. Організатори - "Бельгія об’єднана за свободу" - тоді дистанціювалася від радикалів.

Цього разу, щоб зменшити ризики, організатори самі призначили відповідальних за підтримання порядку, а поліція перевіряла людей на Північному вокзалі, щоб перешкодити потраплянню на акцію чогось небезпечного.

Про обмеження через коронавірус

Польща внесла зміни у порядок в’їзду з-за меж ЄС.

Зокрема, було доповнено категорію осіб, яким для в'їзду до Польщі не потрібний негативний результат тестування.

До них відносяться: діти до 5 років; особи, які здають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб; громадяни, які перетинають кордон в рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

"Омікрон" став домінуючим штамом коронавірусу в Ірландії. Там запровадять комендантську годину в роботі барів і ресторанів.

Нідерланди вже запровадили загальний локдаун до середини січня.

У Парижі скасували новорічний салют через посилення епідемії.

Інше: землетрус, падіння крану

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