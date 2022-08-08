Туреччині погрожують санкціями, сценарій вступу України в НАТО, $4,5 млрд від США: новини дня

Чергова партія військової підтримки від США, завод з виробництва "Байрактарів" в Україні, Фінляндія долучиться до навчання українських військових, Росія "тимчасово" виводить ядерні об'єкти з-під інспекції США, через санкції російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини.

Більше важливих і цікавих новин 8 серпня у нашому дайджесті.

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Допомога США Україні

США оголосили про чергову хвилю допомоги Україні.

Так, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в понеділок оголосило про виділення уряду України додаткових 4,5 мільярда доларів через механізм Світового банку.

Зазначається, що фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі 3 мільярдів доларів очікується в серпні

Загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення РФ становитиме 8,5 мільярда доларів.

Кошти США мають допомогти українському уряду надавати базові послуги, зокрема соціальну та фінансову допомогу населенню.

Крім того, США виділили Україні $1 млрд військової допомоги.

Новий пакет військової допомоги України охоплює: додаткові боєприпаси для HIMARS; 75 000 снарядів для 155-мм артилерії; 20 одиниць 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів; боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS; 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4; 50 БМП; протипіхотні боєприпаси Claymore; вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву; медичне приладдя, зокрема аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому важливо допомагати Україні. Під час візиту до Південної Африки в понеділок він заявив, що в разі, якщо світ дасть Росії свободу дій в Україні, аналогічні кризи виникнуть і в решті світу.

Він додав, що США вважають важливим протидію Росії, оскільки її агресія проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи.

А речниця Білого дому Карін-Жан П’єр на брифінгу в понеділок заявила, що Сполучені Штати закликають Росію припинити всі військові операції біля ядерних об’єктів в Україні.

Нагадаємо, 5 серпня в "Енергоатомі" повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Вдень 6 серпня "Енергоатом" заявив, що внаслідок російських обстрілів серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і є ризик витоку радіації.

Тим часом, американський CBS Reports оприлюднив документальний фільм про проблеми з контролем за поставками зброї в Україну під назвою "Озброюючи України". У ньому йшлося про те, що лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав американську телерадіомережу CBS провести внутрішнє розслідування появи у журналістському матеріалі неправдивої інформації.

Після публікації CBS оновив матеріал, "щоб відобразити зміни, які сталися після зйомок документального фільму". Також CBS відзначив, що зміни будуть внесені у сам фільм.

Зокрема, з матеріалу вилучили цитату волонтера організації з Литви Йонаса Охмана, який наприкінці квітня оцінив, що лише близько 30% допомоги надходить на лінію фронту в Україні. Крім того, твіт з цією цитатою було видалено з соцмережі Twitter.

Москва активно поширює фейк про нецільове використання Україною наданої західними партнерами зброї з метою зірвати її подальші поставки.

Про перехід України на систему контролю над зброєю LOGFAS, яка застосовується НАТО, читайте у статті для "Європейської правди" Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю.

До речі, колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що Україна та Грузія можуть стати членами НАТО попри те, що частина їх територій окупована Росією.

Щодо війни з РФ

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох вважає, що наступні два місяці в Україні можуть стати вирішальними.

За оцінками Солоха, десь до жовтня мають бути ухвалені деякі принципові рішення.

Він додав, що "український контрнаступ очікується, але для цього потрібна зброя негайно, у великій кількості".

За повідомленням британської розвідки від 6 серпня, РФ масово перекидає війська на південь, починається нова фаза війни.

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер в ексклюзивному інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що взимку може бути певна пауза на фронті, яка буде не на користь Росії.

Він вважає, що у росіян буде складна зима.

За його словами, це створює для України можливості вже взимку, а також означає, що навесні російська армія буде виснажена.

Волкер також вважає, що до кінця поточного року можна очікувати на успішний український контрнаступ.

Крім того, колишній спецпредставник Держдепу США заявив, що Україна повинна відвоювати всі окуповані Росією території, включно з Кримом.

Дивіться відеоінтерв'ю на Youtube-каналі "Європейської правди" - Вступ до НАТО та розпад Росії, роль Єрмака та затримки зброї від США: інтерв'ю Курта Волкера.

Тим часом, речник президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що наразі немає підстав для зустрічі президентів Росії та України.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має важелі впливу на російського президента Владіміра Путіна, щоб стимулювати його до виконання "певних домовленостей".

Він підкреслив, що "ніхто навіть з європейських лідерів не домігся того, що домігся Ердоган", маючи на увазі прогрес щодо "зернової угоди".

Також Боднар розповів, на якому етапі перебуває реалізація плану з будівництва в Україні заводу з виробництва "Байрактарів".

За його словами, завод з виробництва "Байрактарів" буде будуватися та навіть тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і надіслав її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу.

Посол додав, що власник компанії "Байкар" вже створив свою українську компанію в Україні і вона придбала земельну ділянку.

Фінляндія долучиться до навчання українських військових у Великій Британії.

Ризики ядерного протистояння

Росія в понеділок поінформувала США про тимчасове виведення з-під інспекційної діяльності за договором про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) свої об'єкти.

Російське зовнішньополітичне відомство перераховує низку санкцій, запроваджених унаслідок вторгнення в Україну – вони, за твердженням Москви, ускладнюють для росіян інспекцію американських об’єктів за договором про СНО.

СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив 8 серпня, що ризик ядерного протистояння повернувся через десятиліття, і закликав ядерні держави взяти на себе зобов’язання не використовувати зброю першими.

Санкції

Тож, агресор то "тимчасово" виводить ядерні об'єкти з-під інспекції США, нарікаючи на санкції, то не поспішає із встановлення турбіни для "Північного потоку", нарікаючи на ті ж самі причини. Хоча, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що у Росії немає причин затримувати повернення газової турбіни для газопроводу "Північний потік-1".

За даними Reuters, через санкції російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини.

Разом з тим, угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви.

Як повідомляє Reuters, у російській зброї, яка використовувалися в Україні, знайшли сотні компонентів західного виробництва.

Зокрема, було виявлено понад 450 компонентів виробництва компаній зі США, Європи та Азії, придбаної протягом останніх років.

Від санкцій, накладених на агресора, страждають і в Євросоюзі, де, разом з тим, намагаються пом’якшити негативний вплив. Наприклад, ЄС виділив 30 млн євро грецьким виробникам шкіри і хутра, постраждалим від санкцій проти РФ.

Продовжуючи тему санкцій, на Заході почали говорити про санкції проти Туреччини через домовленості з РФ.

Нагадаємо, напередодні зустрічі Ердогана й Путіна в Сочі The Washington Post повідомило з посиланням на українську розвідку, що Росія просить Туреччину допомогти їй оминати західні санкції, запроваджені за вторгнення в Україну.

Під час зустрічі президенти Туреччини й Росії домовилися про частковий розрахунок за російський газ у рублях, а Анкара погодилася запровадити російський платіжну систему "Мір" у п’ятьох своїх банках.

"Декомунізація" у ЄС

В Гельсінкі демонтували подарований СРСР пам’ятник "Мир у всьому світі", а в естонській Нарві вирішили перенести суперечливий радянський танк в "закрите місце".

Напруження через Тайвань

Китай продовжив військові навчання поблизу Тайваню.

А от Тайвань проведе навчання з відбиття китайського вторгнення.

Також АР повідомляє, що ЦРУ замість контртероризму буде більше займатися Китаєм.

Інше: зміни для біженців у Німеччині

Німеччина з 1 вересня змінює умови перебування біженців з України.

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