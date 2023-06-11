20 країн НАТО за вступ України, Києву дають літак РФ, полонені ЗСУ в Угорщині: все за вихідні

Британська розвідка повідомляє про значні українські операції, а канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував розмову з Путіном незабаром.

У Білому домі заявили, що Росія і Іран все більше поглиблюють оборонне партнерство. Франція застерегла Іран через постачання безпілотників до Росії.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув з несподіваним візитом до Києва в суботу.

Він заявив, що Росія несе пряму відповідальність за руйнування дамби Каховської ГЕС.

Британія виділяє 16 млн фунтів для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Також Молдова надасть Україні допомогу для ліквідації наслідків катастрофи.

А ще прем'єр-міністр Канади ухвалив разом з президентом Зеленським декларацію, у якій Оттава підтримала набуття членства України в НАТО, "щойно це дозволять умови".

В українській столиці Трюдо заявив, що Канада надасть Києву новий пакет військової допомоги на суму $ 370 млн, а також передасть Україні російський літак Ан-124.

Серед іншого, канадці додатково дадуть 287 ракет АІМ-7, які були надані для того, щоб захистити небо України, і крім того – 10 тисяч снарядів 155-мм калібру.

Все важливе і цікаве за вихідні 10 та 11 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Війна з РФ та полонені ЗСУ в Угорщині

У Міноборони Британії у суботу вранці прозвітували, що за останні 48 годин у кількох секторах на сході та півдні України відбулися значні українські операції.

Згідно з оцінкою британських аналітиків, у деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше.

Водночас дії росіян були неоднозначними: деякі підрозділи, ймовірно, проводять переконливі маневрені оборонні операції, в той час як інші відступили безладно, на тлі повідомлень про російські втрати при відході через власні мінні поля.

За даними естонської розвідки, інтенсивність боїв особливо зросла в Запорізькій області.

Телеканал CNN раніше з посиланням на американських високопосадовців повідомляв, що українські війська досягли перших успіхів внаслідок прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута, однак зазнали при цьому значних втрат.

За даними британської розвідки, у Бахмуті за кожні захоплені 48 см Росія втрачала одного солдата.

Тим часом, російська православна церква повідомила, що 8 червня "у рамках міжцерковного співробітництва" і на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях на боці України.

У МЗС України заявили, що український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. До міністерства для пояснень запросили тимчасового повіреного Угорщини.

Водночас у МЗС наголосили, що звільнення українських військовополонених – це "завжди гарна новина".

У суботу вранці стало відомо, що угорський віцепрем'єр-міністр Жолт Шем’єн сказав, що Україні варто було б подякувати Угорщині.

Ну а канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував розмову з Путіном незабаром.

Він окремо зауважив, що передумовою справедливого миру в Україні є виведення Росією її військ.

"Це те, що потрібно розуміти", – сказав глава німецького уряду.

У Білому домі заявили, що Росія і Іран все більше поглиблюють оборонне партнерство. Франція застерегла Іран через постачання безпілотників до Росії.

Допомога Україні

Британія виділяє 16 млн фунтів для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Також Молдова надасть Україні допомогу для ліквідації наслідків катастрофи.

А Сполучені Штати виділяють $437 тисяч на підтримку реформ і відновлення України.

Шлях до НАТО

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до Альянсу.

Гаврилов зазначив, що на саміті у липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано".

За даними Офісу президента, 20 держав НАТО офіційно підтримали членство України в Альянсі.

Неоголошений візит прем’єра Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув з несподіваним візитом до Києва в суботу.

Прем'єр-міністр Канади перебував в Україні разом із віцепрем'єр-міністром Христею Фріланд, яка має українське походження.

У Києві Трюдо розпочав візит з участі у покладанні вінків до Стіни пам'яті, присвяченої загиблим у російсько-українській війні.

Під час зустрічі в Києві 10 червня президент України та прем'єр-міністр Канади ухвалили декларацію, у якій Оттава підтримала набуття членства України в НАТО, "щойно це дозволять умови".

В українській столиці Трюдо заявив, що Канада візьме участь у багатонаціональних зусиллях з підготовки українських пілотів винищувачів та надасть Києву новий пакет військової допомоги на суму $ 370 млн, а також передасть Україні російський літак Ан-124.

Серед іншого, канадці додатково дадуть 287 ракет АІМ-7, які були надані для того, щоб захистити небо України, і крім того – 10 тисяч снарядів 155-мм калібру.

А ще прем’єр Канади оголосив про нові санкції за підтримку вторгнення Росії в Україну – вони стосуються 24 осіб і 17 організацій.

Крім того, Джастін Трюдо заявив, що Росія несе пряму відповідальність за руйнування дамби Каховської ГЕС.

Він виступив у Верховній Раді. У промові Трюдо зазначив, що Україна воює не тільки за своє виживання, а й за демократію та свободу. Він підкреслив, що перемога України буде в книгах історії, і Україна визначить майбутнє ХХІ століття.

Протести та акції у Європі

У п'ятницю тисячі румунських вчителів пройшли маршем у Бухаресті на знак протесту проти низької заробітної плати, завершуючи третій тиждень страйку.

Вчителі розпочали страйк 22 травня вперше з 2005 року, і з того часу тисячі людей виходили на акції протесту по всій Румунії, скандуючи "Гідність", "Ми сміливі" і "Ми не здамося".

Профспілки вимагають підвищення заробітної плати вчителів на 25%, інвестицій у розвиток інфраструктури та навчальні матеріали, а також підвищення заробітної плати нових вчителів щонайменше до середнього рівня по країні.

Студенти Тбіліського держуніверситету закидали голову партії влади "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе роздрукованими купюрами російських рублів, натякаючи на проросійський курс, який взяла грузинська влада.

А польські фермери в суботу призупинили акцію протесту на прикордонному переході в Дорогуську Люблінського воєводства. Фермери досягли домовленості з міністром сільського господарства Робертом Телусом і призначили дату переговорів. Вони повинні зустрітися з Телусом в середині наступного тижня. До того часу протестів не буде.

В Гаазі родичі жертв авіакатастрофи MH17 знову розмістили 298 порожніх стільців навпроти посольства Росії – по одному для кожної жертви.

Протест спрямований проти ставлення російського режиму до фатальної події 17 липня 2014 року. Кримінальне розслідування, проведене JIT, показало, що літак MH17 був збитий російською ракетною установкою "Бук" з поля, контрольованого проросійськими бойовиками. Суд також побачив "велику кількість доказів" цього. Однак Росія завжди заперечувала свою причетність до катастрофи.

Організація протестує проти відмови визнати цю причетність.

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