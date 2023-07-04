Росія розриває “зернову угоду”, 43 млрд на біженців, 6000 автівок спалили у Франції: новини дня

До дводенного саміту НАТО у Вільнюсі залишився тиждень! Чим ближче до зустрічі, тим більшою кількістю новин з цього приводу наповнюється інформаційне поле.

Україна продовжує закликати американського президента увійти в історію і нарешті офіційно запросити Київ до членства в НАТО.

Єнс Столтенберг, який офіційно залишається генсеком Альянсу ще на рік, повідомив про "дуже хорошу" розмову з Зеленським перед зустріччю лідерів НАТО.

А депутат Європарламенту Ільхан Кючюк відзначає, що у деяких європейських столицях поширюється небезпечна пропозиція: Україна стає певною сірою зоною між демократичним світом і РФ, постійно перебуває у стані війни, але певною мірою процвітає за допомогою Заходу.

Тим часом, Болгарія з новою силою включається у допомогу Україні. Міністр оборони Тодор Тагарев у складі нового проєвропейського уряду країни повідомив про початок підготовки наступного пакету військової допомоги для України.

Крім того, за його словами, Болгарія може зробити свій внесок у збільшення європейської військової допомоги для України через нарощування виробництва.

У парламенті Болгарії підтримали членство України в НАТО, але після війни. А ще журналісти повідомили, що Зеленський збирається з візитом до Болгарії.

Інші теми дня: Грузія та образа на президента України, заява про розрив "зернової угоди", демарш Китаю проти ЄС, наслідки заворушень у Франції і багато іншого.

Все важливе і цікаве за 4 липня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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За тиждень до історичного саміту НАТО

Тиждень залишився до дводенного саміту НАТО у Вільнюсі.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

За словами українського президента, Байден є "особою, яка приймає рішення" про те, чи буде Україна в НАТО чи ні.

Єнс Столтенберг, який офіційно залишається генсеком Альянсу ще на рік, повідомив про "дуже хорошу" розмову з Зеленським перед зустріччю лідерів НАТО.

Напередодні саміту, а також у День незалежності США, "Європейська правда" опублікувала Editorial – Історія твориться у Вільнюсі. Саміт НАТО буде визначальним і для України, і для Байдена.

До цього формату редакція вдається лише за виняткових обставин. Цього разу ми пояснюємо, чому Байдену вигідно запросити Україну до вступу в НАТО

Президент Литви закликав НАТО бути сміливішим щодо членства України. Експрезидентка країни вважає, що якщо Україні не запропонують членство в НАТО, це стане помилкою.

Депутат Європейського парламенту та співпрезидент партії ALDE Ільхан Кючюк відзначає, що у деяких європейських столицях поширюється небезпечний наратив про те, що існує якась альтернатива членству України в НАТО.

"Вона полягає в наступному: Україна стає певною сірою зоною між демократичним світом і Росією, постійно перебуває у стані війни, але певною мірою процвітає, з сильною армією та постійною фінансовою та політичною підтримкою західних союзників", – пише політик.

Проте, за його словами, незручна правда полягає в тому, що будь-яка альтернатива членству в НАТО буде сприйматися як ще одна поступка Заходу Кремлю, щоб не "провокувати" Росію.

"Отже, настав час покласти край вето Росії щодо приєднання третіх країн до НАТО", – пише Кючюк.

А тепер про Швецію. Ця країна сподівалася стати членом Альянсу до липневого саміту у Вільнюсі, але, вочевидь, цього вже не станеться.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв й надалі блокувати заяву Швеції на вступ до НАТО, поки "вимоги не будуть виконані".

"Ми не хочемо, щоб вони давали притулок сепаратистським організаціям і негідникам з FETÖ. І я хочу, щоб всі знали, що ми не відступимо, поки всі ці вимоги не будуть виконані", – сказав турецький президент.

FETÖ у Туреччині називають послідовників релігійного діяча Фетхуллаха Гюлена, який з 1999 року перебуває у вигнанні в американському штаті Пенсильванія. Ердоган звинуватив його в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Болгарія включається у допомогу Україні

Болгарія вже почала готувати наступний пакет військової допомоги для України, хоча часові рамки його надання ще невідомі.

Про це в інтерв’ю "Главкому" сказав новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев. Він входить до нового проєвропейського складу уряду.

"Процес пішов. Сама ж передача, звичайно, займе певний час. При цьому ми будемо керуватись пріоритетами української сторони і передаватимемо їй у першу чергу те, що для неї на цьому етапі є найнеобхіднішим. Тут потрібна гнучкість з нашого боку і ми, у принципі, готові до цього", – зазначив Тагарев.

За його словами, Болгарія може зробити свій внесок у збільшення європейської військової допомоги для України через нарощування виробництва.

"Болгарія ще з радянських часів традиційно спеціалізується на виробництві легкого озброєння та боєприпасів. Відтак, і ми готові, і це було би цілком природно, якби у Болгарії було інвестовано у розширення існуючих і створення нових виробничих збройових потужностей. Не випадково єврокомісар Тьєррі Бретон, під час своєї поїздки оборонними підприємствами Східної Європи, приїхав спочатку саме у Болгарію", – зазначив Тодор Тагарев.

У парламенті Болгарії підтримали членство України в НАТО, але після війни.

Зеленський здійснить візит у Болгарію – ЗМІ.

Підтримка України

Країни Європи витратили 43 млрд євро на біженців з України.

Нідерланди, які призначили нового спецпредставника з питань України, скерують понад 118 млн євро на гуманітарну й економічну підтримку нашої країни.

У Грузії образилися на Зеленського

Посла Грузії в Україні викликали до Міністерства закордонних справ у зв’язку зі станом ув’язненого Міхеїла Саакашвілі та попросили його повернутися у Тбілісі "для консультацій".

"Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеїла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України. У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася", – повідомили у дипломатичному відомстві України.

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив обурення станом ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе назвав образливим обурення Зеленського станом ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, а також проханням до грузинського посла повернутися до Тбілісі.

За його словами, "крок Зеленського щодо Саакашвілі є образливим", але водночас, наголосив Кобахідзе, Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України, "нехай навіть в односторонньому порядку, бо ця країна перебуває в стані війни".

А грузинське МЗС заявило, що "висловлює глибоку стурбованість" рішенням України запропонувати грузинському послу повернутись у Тбілісі для консультацій, що є "крайньою формою ескалації дипломатичних відносин".

Також у Тбілісі нагадали, що раніше Європейський суд із прав людини відхилив клопотання Саакашвілі про виїзд на лікування за кордон.

"На цьому тлі рішення української влади суттєво шкодить стратегічним відносинам двох країн і є прямим втручанням у внутрішні справи суверенної держави", – заявляє Міністерство закордонних справ Грузії.

Там висловили сподівання, що Київ перегляне своє рішення, й пообіцяли "утриматись від будь-якої додаткової реакції у відповідь на кроки України", щоб ще більше не погіршувати двосторонні відносини.

Президентка Молдови Майя Санду закликала Грузію дозволити Саакашвілі лікування за кордоном.

А ще керівник керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе сьогодні висвловився про те, що для Брюсселя нібито не має значення думка Європарламенту щодо стану ув’язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі, і це не буде перешкодою для отримання статусу кандидата.

"Зернова угода", демарш Китаю

Росія не бачить підстав продовжувати "зернову угоду". Зокрема, міністерство закордонних справ Росії у вівторок заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів.

А Китай скасував запланований візит головного дипломата ЄС.

"На жаль, китайські колеги повідомили нам, що заплановані дати наступного тижня вже неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи", – повідомила речниця ЄС Набіла Масралі.

Причини скасування візиту високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля не названі.

Тим часом, росіяни почали продавати дачі у Фінляндії після посилення обмежень на в'їзд до країни.

Італія заморозила активи росіян, але не пересічних, а олігархів, на суму 2 млрд євро.

Наслідки заворушень у Франції

У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих.

Загалом за тиждень заворушень, викликаних вбивством поліцією 17-річного підлітка, в країні затримали близько 3500 осіб, спалили майже 6 тисяч авто.

Бізнес у Франції зазнав збитків щонайменше на 1 млрд євро внаслідок заворушень.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував надзвичайне законодавство для прискорення відновлення країни після масових заворушень.

Макрон не думає, що пік заворушень вже позаду.

Решта новин дня

Німеччина збирається ввести курс жорсткої економії бюджету.

У Франції оштрафували оператора залізниці через смерть кішки на вокзалі.

Нідерландським школярам заборонять користуватись телефонами на уроках.