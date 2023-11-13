"План Б" допомоги Києву, експрем'єр Британії очолив МЗС, виверження вулкану в Італії: новини дня

Угорщина продовжує блокувати допомогу Україні на 500 млн євро з Європейського фонду миру, а ЄС нібито знайшов шлях вирішення цієї проблеми.

Глава Міноборони Німеччини анонсував "сильний сигнал" для України, а в Румунії відкрився навчальний центр, де готуватимуть українців на F-16.

Британія передала ЗСУ пакет допомоги перед зимою, а Норвегія виділила ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України.

У Польщі почав роботу новий Сейм, а прем'єр Португалії, як виявилося, помилково втрапив у корупційний скандал, через який пішов з посади.

А ще радимо подивитися виверження вулкану на Сицилії.

Важливі і цікаві новини понеділка, 13 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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"План Б" допомоги Україні

Угорщина продовжує блокаду 500 млн євро з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю.

Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто нагадав, що згадані 500 мільйонів євро йдуть не безпосередньо Україні, а державам ЄС на компенсацію постачання їхньої зброї, тому "ніхто не стримує нікого від підтримки України".

"Звісно, я це не підтримав, оскільки ми й далі дотримуємось позиції, що, поки не отримаємо від антикорупційного агентства України гарантії, що (угорський банк. – Ред.) OTP чи будь-яку угорську компанію не будуть вносити в перелік міжнародних спонсорів війни на підставі надуманих звинувачень, ми не можемо рухатись уперед у цьому питанні", – сказав Сійярто.

Згадані 500 млн хочуть виділити на підтримку України з Європейського фонду миру.

Країни Євросоюзу обговорюють варіант фінансування військової допомоги для України за участю не всіх країн-членів, якщо запланований формат через Європейський фонд миру не вийде погодити.

"Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли цього не робити. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе більше навантаження. Ми, Литва, готові на це… Тобто це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн", – пояснив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Крім того, в грудні Євросоюз відправить до Києва місію з пропозицією безпекових зобов’язань для України.

"Мій заступник з питань безпеки та оборони приїде до України з презентацією пропозицій, які країни-члени ще обговорюють", – зазначив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Сильний сигнал" з Німеччини

Глава Міноборони Німеччини анонсував "сильний сигнал" для України.

В ефірі німецького телеканалу ARD Борис Пісторіус опосередковано підтвердив повідомлення столичної студії ARD та Bild am Sonntag, згідно з якими підтримка України у 2024 році має бути збільшена вдвічі: з чотирьох до восьми мільярдів євро.

За словами джерел, рішення про додаткову допомогу для України буде ухвалене на черговому засіданні бюджетного комітету Бундестагу, яке розпочнеться в четвер.

"Путін занадто рано радіє, зважаючи на драматичну ситуацію в усьому світі. Тому що ми не тільки продовжимо нашу підтримку України – ми продовжимо її розширювати і збільшувати", – підкреслила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона оголосила про значне збільшення підтримки України.

"Наша підтримка буде значно розширена, особливо в наступному році", – сказала німецька міністерка.

А посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T.

"Оборонна промисловість нашої країни теж зацікавлена вибудовувати довготривалі стратегічні відносини з вашою країною. Наша підтримка в основному спрямовується на галузь ППО – це Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказав німецький дипломат.

Також він наголосив, що Німеччина робить свій значний внесок у напрямку зміцнення українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей.

США: позиція щодо поступок РФ, 60 Gepard

Сполучені Штати не підтримують ідею територіальних поступок України на користь РФ в обмін на мир.

"Ми не підтримуємо подібну ідею, тому що, на мій погляд, це майже оксюморон: "земля в обмін на мир". Поступка імперським апетитам Росії – це не шлях до миру", – пояснив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

Крім того, за даними Financial Times, США хочуть зірвати прагнення РФ стати провідним експортером скрапленого природного газу (СПГ).

А ще, як повідомляє De Telegraaf, Україна незабаром може отримати 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які США викупили для неї у Йорданії.

Вайомінг став 32-м штатом США, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та оголосив листопад місяцем пам’яті про нього.

Тим часом, Сполученим Штатам доводиться звертати увагу і на події на Близькому Сході. Менш ніж за добу американські сили в Сирії чотири рази були атаковані дронами і ракетами.

З початку жовтня, після нападу ХАМАС на Ізраїль, американські війська і сили міжнародної коаліції зазнали нападів в Іраку і Сирії щонайменше 40 разів.

США покладають відповідальність за напади на угруповання, підтримувані Іраном.

Збройні сили США завдали ударів у відповідь по військових об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаними з ним угрупованнями.

"Для президента (Джо Байдена) немає вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і сьогоднішніми діями він дав зрозуміти, що США захищатимуть себе, свій персонал та свої інтереси", – зазначив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Інше щодо допомоги Україні

В Румунії відкрився навчальний центр, де готуватимуть українців на F-16.

Британія передала ЗСУ пакет допомоги перед зимою, а Норвегія виділила ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України.

Експрем'єр Британії очолив МЗС

Експрем’єр Британії Кемерон призначений новим главою МЗС.

Докладніше про нове призначення – у свіжій статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Прем’єр закордонних справ: Британія змінює міністрів та повертає до влади Девіда Кемерона.

Новий Сейм Польщі

У Польщі починає роботу новий Сейм.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час інавгураційного засідання Сейму 10-го скликання подав свою заяву про відставку.

Згідно з польською конституцією, глава уряду подає заяву про відставку на першому засіданні Сейму нової каденції.

Маршалком нижньої палати польського парламенту – Сейму – у понеділок став лідер опозиційної партії "Польща-2050" Шимон Головня, а кандидатка поки що керівної партії "Право і справедливість" програла.

"Після цього голосування ніхто не може сумніватися в тому, що в цьому парламенті є більшість, готова взяти владу", – сказав Головня, коментуючи результат.

Главою польського Сенату також стала кандидатка опозиції, представниця опозиційної "Громадянської платформи" Малгожата Кідава-Блонська.

Президент Польщі Анджей Дуда в понеділок увечері офіційно доручив представнику партії влади "Право і справедливість" Матеушу Моравецькому, який за попереднього скликання Сейму був прем’єром, сформувати новий уряд.

Нагадаємо, партія "Право і справедливість", що має майже нульові шанси отримати вотум довіри у Сеймі.

Тим часом, польські перевізники не погодилися зняти блокаду кордону після переговорів з Україною.

До того ж, на кордоні з Румунією один з КПП закрили для важкого транспорту через "втомлений" міст.

Решта новин

На Сицилії прокинувся вулкан Етна.

У ЄС нарешті схвалили цифрові візи.

В Естонії на 400 євро оштрафували росіянина з георгіївською стрічкою на авто, а Литва шукатиме серед іноземців із литовським громадянством прихильників війни РФ і Путіна.

Відставку прем'єра Португалії спричинила помилка прокуратури. Прокуратура країни визнала, що через помилку в шифруванні прослуханої телефонної розмови випадково вказала в обвинувальному акті ім’я експрем’єра Антоніу Кошти, який подав у відставку на тлі корупційного скандалу. Щодо фігурантів справи, то суд залишив їх на волі.