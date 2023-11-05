Вибори у Молдові без агентів РФ, заручниця в аеропорту, візит глави Єврокомісії: новини вихідних

За даними NBC News, посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ. Серед іншого, на тлі ризиків ускладнення надання додаткової допомоги Україні.

Міністр оборони України Рустем Умєров у розмові зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном поінформував, що ЗСУ потрібно більше боєприпасів.

Глава МЗС Литви застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Росією: "Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них".

Швеція офіційно підтвердила передачу Україні восьми самохідних артилерійських установок Archer, а Євросоюз передав 371 автобус для українських школярів.

У Німеччині семеро росіян напали на чотирьох українців, а французькому Ліоні напали з ножем на єврейку, на дверях її дому намалювали свастику.

А у Сардинії випадково знайшли десятки тисяч стародавніх монет доби Римської імперії.

Важливі і цікаві новини вихідних 4 та 5 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Розмови про переговори?

За даними NBC News, посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

Зокрема, одне з таких обговорень відбулось минулого місяця на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили неназвані нинішні і колишні американські посадовці.

Вони кажуть, що в уряді США занепокоєні тим, наскільки менше уваги громадськості привертає війна в Україні з моменту початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Посадовці побоюються, що така зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для України.

Нещодавно представники Євросоюзу пояснили конгресменам США, чому важливо підтримувати України.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"У мене також була можливість поговорити з сенаторами та конгресменами Сполучених Штатів, де ми пояснили їм, що ми робимо, та чому ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, щоб Україна мала фінансову стабільність та прогнозованість бюджету", – резюмувала фон дер Ляєн.

Сьогодні глава Єврокомісії відвідала Київ, щоб підбити підсумки з низки питань.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ніхто не тисне на нього, щоб примусити Київ до переговорів з Росією.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що ще не час для проведення мирних переговорів між Україною і РФ.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Росією.

За його словами, для Росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися".

Міністр вважає, що західні країни небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля та забезпечити майбутнє кількох континентів.

"Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них", – резюмував Ландсбергіс.

Треба більше боєприпасів

Видання The Observer, яке вважається найдавнішою недільною газетою у Великій Британії та світі, вийшло з редакційною статтею, де наголошує, що країни Заходу не мають допустити послаблення підтримки України на тлі інших викликів.

"Володимир Зеленський вкрай потребує підтримки на тлі гальмування контрнаступу і (перед Україною) постає ризик патової ситуації", – йдеться у резюме.

Редакція зазначає, що останні події на Близькому Сході відволікли на себе увагу світової політичної спільноти і ЗМІ саме у той час, коли російсько-українська війна увійшла у критично важливий період.

"Це легко зрозуміти, але це тривожно. Адже головним вигодонабувачем від цього є президент Росії Владімір Путін, який своїм рішенням почав протиправне, неспровоковане повномасштабне вторгнення", – наголошують журналісти.

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив колезі з США Ллойду Остіну, що Україна потребує більше боєприпасів.

Умєров заявив, що сторони, серед іншого, обговорили останні оновлення на фронті.

До речі, згідно з оцінками Міністерства оборони Великої Британії, за останні три тижні під час штурму міста Авдіївка в Донецькій області російські окупаційні війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки.

За даними відомства, після таких втрат у бронетехніці окупаційні війська РФ почали використовувати мотопіхоту для атак на Авдіївку.

Тим часом, Швеція офіційно підтвердила передачу Україні восьми самохідних артилерійських установок Archer.

Радіус дії установки становить 50 кілометрів. Для розгортання, відкриття вогню та від'їзду з місця потрібно лише кілька хвилин.

На тему допомоги Україні додамо, що Євросоюз передав 371 автобус для українських школярів.

Щодо подій на Близькому Сході

У США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.

Тим часом Ізраїль поінформував французьку сторону про те, що Французький інститут в Газі потрапив під обстріл ізраїльської армії.

На момент удару ніхто зі співробітників Інституту або французьких громадян не перебував у приміщенні.

Париж вимагає від Ізраїлю пояснень.

Йорданія та Єгипет закликали США переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не погодився із такими закликами.

За словами американського посадовця, це лише дозволить палестинському бойовому угрупованню ХАМАС перегрупуватися та знову напасти на Єврейську державу, як це відбулося 7 жовтня.

"Жодна країна, жоден з нас не погодиться на це... Тому важливо підтвердити право Ізраїлю та його обов'язок захищати себе", – наголосив Блінкен.

Державний секретар США зустрівся з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Зустріч Блінкена з Аббасом відбулася у неділю в Рамаллі – на Західному березі. Перед цим з моменту ескалації на Близькому Сході 7 жовтня вони двічі зустрічалися у Йордані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що він розірвав контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після війни в Газі.

Разом з тим Ердоган повідомив, що міг би стати гарантом безпеки в секторі Гази, якщо виникне така ситуація.

5 листопада Ентоні Блінкен прибув до Туреччини з дводенним візитом.

У короткому повідомленні турецьке МЗС зазначило, що в понеділок, 6 листопада, Блінкен проведе переговори, під час яких "передбачається обмін думками щодо ситуації в Газі, регіональних питань та двосторонніх відносин".

Рада мусульман Німеччини засудила антисемітизм на пропалестинських акціях.

У Ліоні напали з ножем на єврейку, на дверях її дому намалювали свастику.

Провідна опозиційна партія Туреччини змінила лідера після поразки на виборах.

Дівчинка-заручниця в аеропорту

В аеропорту німецького міста Гамбург із вечора суботи до дня неділі тривала операція зі звільнення 4-річної дівчинки, яку взяв у заручники озброєний чоловік, який виїхав на автомобілі на злітну смугу.

У неділю вдень у поліції повідомили, що операція завершилася: 35-річний чоловік вийшов з авто разом з дочкою і здався без опору.

Дитина фізично не постраждала.

Як виявилося, що чоловік хотів забрати до Туреччини власну дочку, а дружина не дала на це згоди.

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