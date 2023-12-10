Зустріч Зеленського і Орбана, Трамп обігнав Байдена, музей “волинської різанини”: все за вихідні

Напередодні саміту Євросоюзу Зеленський провів коротку зустріч з Орбаном.

За даними The Guardian, союзники Орбана просуватимуть у США зупинку допомоги України, а Білий дім активізовує зусилля в Конгресі щодо допомоги Києву.

За результатами опитувань, менше половини американців підтримують подальшу допомогу Україні, а Дональд Трамп випередив Джо Байдена.

Шольц упевнений, що Німеччині вдасться вирішити питання з "бюджетною дірою" і заявив, що країна має бути готова до збільшення підтримки України.

Кліматичні протестувальники зафарбували найвідоміший канал Венеції у зелений, а в Тбілісі йшла хода на підтримку вступу в ЄС за участі президентки.

Ще багато важливого і цікавого за вихідні, 9 та 10 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Орбан і переговори України про вступ до ЄС

Напередодні саміту ЄС, на якому розглядатимуть питання щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і подальшої фінансової та військової підтримки Києва, Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Це сталося під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента Аргентини.

Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Після обрання Володимира Зеленського на посаду президента у 2019 році обидва лідери зустрічалися лише коротко. Президент України пропонував главі угорського уряду повноцінну зустріч, однак вона так і не відбулася, хоча Київ розглядав потенційну зустріч як можливість відкрити нову сторінку у відносинах двох держав.

Після початку російського вторгнення і без того напружені відносини між Києвом та Будапештом погіршились. Орбан неодноразово заявляв, що не вірить у перемогу України.

Цього тижня, у п’ятницю, за тиждень до саміту Євросоюзу, Верховна Рада ухвалила, а Зеленський підписав законопроєкти, необхідні для відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

У тому числі, закон №10288-1 про зміни до законодавства про національні меншини.

Держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер натякає, що Угорщина вважає рішення Ради недостатнім для забезпечення прав угорської меншини.

За даними The Guardian, союзники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть закриту зустріч з республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США.

Мартон Угрошді, заступник держсекретаря політичного офісу прем’єр-міністра Угорщини, і Аттіла Демко, провідний науковець, який підтримує Орбана, разом із членами посольства Угорщини у Вашингтоні у понеділок розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, провідний переговірник від Демократичної партії, заявив, що Білий дім посилить свою взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.

За результатами опитування Pew Research Center, менше половини американців (47%) підтримують подальшу допомогу Україні.

Тим часом експрезидент США Дональд Трамп випередив чинного главу Білого дому Джо Байдена в національному опитуванні щодо президентських виборів 2024 року.

Німеччина і "бюджетна діра"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що бюджетну кризу можна подолати. За даними Reuters, лідери німецької коаліції в неділю мали відновити переговори щодо "бюджетної діри".

Виступаючи на партійній конференції Соціал-демократичної партії (СДПН), Шольц заявив, що не буде жодних скорочень соціальної держави – сфери, де міністр фінансів Крістіан Лінднер з фіскально-консервативної Вільної демократичної партії (ВДП) закликав до реформи.

Крім того, на партійній конференції керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) критично оцінило свою попередню політику щодо Росії за президентства Владіміра Путіна.

Лідер СДПН Ларс Клінгбайль заявив, що було "помилкою не дистанціюватися від путінської системи раніше". Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх визнав, що "повністю недооцінив" імперське мислення Путіна.

А, головне, канцлер Німеччини заявив, що країна має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.

"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом", – сказав він.

Тому важливо, "щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу", а саме "продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі".

Повинна бути ясність, що "кордони в Європі більше не будуть пересуватися силою", наголосив Шольц.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про недоліки в підготовці німецьких збройних сил до оборони країни і НАТО, і це треба змінювати.

Щодо Росії він сказав, що стурбований тим, як країна "озброюється в даний момент" і як позиціонує себе президент Владімір Путін.

За його словами, повернення до часів, що передували великому російському вторгненню в Україну, вже не буде. Німеччина повинна звикнути до думки, що "одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну".

Тим часом, "подруга Путіна" продовжує розвивати політичний проєкт у Німеччині. Більш того, як повідомляє Bild, її партія отримувала пожертви з-за меж ЄС.

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