1 млн снарядів навесні, новий пакет зброї з Німеччини, переговори з урядом Польщі: новини дня

У Європі пророкують важчу ситуацію для України у війні, але й бачать збільшення гнучкості в оборонній тактиці ЗСУ.

Тим часом, ініціатива Чехії щодо снарядів для України, ймовірно, прискорюється і збільшується. Німеччина порадувала новим пакетом військової допомоги.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні прибув до Варшави з надією владнати суперечки щодо "аграрки" і автомобільних перевезень.

Про все це і багато іншого – в дайджесті новин четверга, 28 березня.

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Мільйон снарядів і зброя з Німеччини

Наразі російські окупаційні війська перехопили ініціативу на суші та в повітрі, однак українські сили демонструють "стійку та стабільну оборону".

Про це заявив голова ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Фройдінг розповів, що останніми тижнями і місяцями оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, оборона ведеться рухоміше.

Командувач фінської армії Тімо Ківінен, який у березні завершує роботу на цій посаді, прогнозує, що подальша ситуація з війною в Україні стане важчою.

А у Держдепі США закликали Україну не приховувати реальний стан на війні.

Керівник Центру глобальної взаємодії США при Державному департаменті, відповідального за протидію дезінформації, Джеймс Рубін вважає, що кращий доступ до інформації про поле бою посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників.

"Мати воєнних репортерів, які висвітлюють війну, навіть якщо іноді з'являються погані новини, – це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в яке Росія поставила весь свій народ", – додав американський дипломат.

Серед проблем, з якими зараз стикається Україна – дефіцит снарядів і слабкість протиповітряної оборони.

Як дізналося італійське видання Corriere della Sera, переговори щодо ініціативи Чехії завершені. Україна отримає 1 млн снарядів, які закуплять за межами ЄС.

За даними видання, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.

"Невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення, хоча чутки вказують зокрема на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку", – пише газета.

Відомо, що Росія, в свою чергу, посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Повідомлялося, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.

28 березня на засіданні Ради безпеки ООН Росія заблокувала механізм моніторингу санкцій проти Північної Кореї.

Рішення Радбезу не стосується чинності самих санкцій проти КНДР.

Тим часом, Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні.

До неї, зокрема, увійшли артилерійські й танкові боєприпаси, дрони та машини розмінування.

А ще у четвер у Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО, зустріч скликали за ініціативою Києва через останні масштабні обстріли Росією критичної інфраструктури.

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав держави-члени НАТО надати додаткові системи ППО та ПРО і ракети до них для того, щоб захистити українські міста і громадян.

Переговори у Польщі

Сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Варшави на міжурядові консультації за участі прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, щоб спробувати вирішити суперечливі питання у відносинах з сусідньою країною.

Глава польського уряду Дональд Туск після переговорів заявив про прогрес довкола вирішення проблем агроімпорту та автоперевезень. Ці проблеми призводять до блокади поляками кордону з Україною.

"Ми шукаємо рішень, які, можливо, не будуть усіх повністю влаштовувати, але які захищатимуть основні інтереси польських фермерів та виробників – і, з другого боку, українських. Ми шукаємо, і ми близькі до того, щоб знайти рішення", – сказав Туск.

Те саме стосується майбутніх автомобільних перевезень, заявив Туск.

"Тут також був конфлікт інтересів. Я радий, що ми знайшли порозуміння щодо напрямку наших дій. Йдеться про те, щоб можливості роботи для польських та українських перевізників були на однаковому рівні вимог, щоб не було нечесної конкуренції", – сказав він.

За його словами, сторони "на прямій дорозі до того, щоб конкуренція з боку українських перевізників не була болісною, як це було дотепер для польських перевізників".

На спільному брифінгу з прем’єром Польщі Денис Шмигаль заявив, що Україна домовилася з Єврокомісією про пріоритетний аналіз законодавства у сфері аграрної політики, що має посприяти зняттю напруги довкола впливу українського агроімпорту на ринки країн ЄС.

Але, як пише редактор "Європейської правди" Юрій Панченко, якихось проривних домовленостей сьогодні не досягли.

Попри це українські учасники переговорів загалом оцінюють зустріч у Варшаві радше позитивно. Докладніше – в статті Панченка.

Напередодні переговорів Туска та Шмигаля віцепрем’єрка Ольга Стефанішина розповіла "Європейській правді", що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.

До речі, сьогодні польські протестувальники призупинили блокаду вантажного транспорту на пункті пропуску на кордоні з Польщею "Угринів – Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня.

Крім того, прем’єри України та Польщі сьогодні поговорили про військову допомогу та рух у НАТО і ЄС.

Протидія РФ

В Естонії арештували журналістку, яка працювала на російських пропагандистів, а у Польщі заявили, що викрили проросійську мережу.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо на тлі викриття проросійської мережі впливу в ЄС заявив, що деяким депутатам Європейського парламенту платили за поширення російської пропаганди.

Речник Де Кроо уточнив Politico, що виступ прем'єра Бельгії стосувався рішення чеського уряду накласти санкції на сайт Voice of Europe, який Прага назвала частиною проросійської операції впливу.

Представниця Європейського парламенту Дельфіна Колар сказала, що відомство наразі "вивчає висновки" чеської влади щодо Voice of Europe.

Окрім цього порталу, до санкційного списку Чехії потрапили Віктор Медведчук і пропагандист родом з України Артем Марчевський, які нібито стояли за пропагандистською кампанією.

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