Відрив ультраправих у Франції, сербські снаряди в ЗСУ, санкційні умови Орбана: новини вихідних

Сербські боєприпаси сприяють зміцненню обороноздатності України, пише Financial Times. Президент країни Вучич каже, що не стане на чийсь бік у війні і пояснює цю ситуацію бізнес-можливістю.

До речі, Сербія досі не приєдналася до західних санкцій проти Росії. А от з Угорщиною, яка принципово не надає Україні військову допомогу, про санкції проти РФ домовитися можна.

На тлі розв’язаної Росією війни проти України зростають рейтинги ультраправих у Європі, які вміло використовують небезпечні проросійські наративи у власних інтересах.

Президент Франції і 170 французьких дипломатів закликають не голосувати за крайніх правих, яким пророкують переконливу перемогу.

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Сербські снаряди в ЗСУ

Сербія непомітно збільшує продаж боєприпасів на захід, що в кінцевому підсумку сприяє зміцненню обороноздатності України.

Про це повідомило Financial Times.

Президент Сербії Александар Вучич представив цю ситуацію як бізнес-можливість.

"Це частина нашого економічного відродження, і це важливо для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати в Україну чи Росію... але у нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з цим роблять в кінцевому підсумку – це їхня робота ", – сказав він в інтерв'ю.

Вучич наполягає на тому, що не стане на чийсь бік у війні. Сербія є однією з двох європейських країн, які не приєдналися до західних санкцій проти Росії.

А от з Угорщиною, яка принципово не надає Україні військову допомогу, про санкції проти РФ домовитися можна.

Угорській службі "Радіо Свобода" з джерел стало відомо, що уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу (СПГ) в обмін на те, що жодні поточні чи майбутні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту атомної електростанції "Пакш ІІ".

Тим часом, збільшується кількість підписантів декларації першого Саміту миру, який відбувся тиждень тому у Швейцарії.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, підписи лишили ще дві держави – Барбадос і Республіка Маршаллові Острови.

Євросоюз і Китай

У неділю президент Польщі Анджей Дуда прибув до Китаю з офіційним візитом, найважливішими питаннями якого є безпека, зокрема війна РФ проти України, та економічні питання.

Під час брифінгу перед вильотом польський лідер наголосив, що представить лідеру КНР Сі Цзіньпіну "всю ситуацію з безпекою у нашій частині Європи".

Президент Польщі зауважив, що цей візит є дуже важливим для безпеки в Європі. За його словами, вплив Китаю на Росію є величезним.

В суботу в Пекіні віцеканцлер Німеччини Роберт Габек зустрівся з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату.

Він закликав Китай припинити перенаправляти експорт європейських товарів до Росії, які можуть бути використані у війні проти України, і знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.

Європейська комісія оголосила, що з 4 липня запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, якого очікували.

Напередодні Габек запевнив Китай, що запропоновані ЄС мита не є покаранням.

Китай і Євросоюз домовилися почати переговори про заплановане ЄС введення мит на електромобілі виробництва КНР, що імпортуються на європейський ринок.

Ультраправі в Британії та Франції

На тлі розв’язаної Росією війни проти України зростають рейтинги ультраправих у Європі, які вміло використовують небезпечні проросійські наративи у власних інтересах.

Лідер євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну, розширивши військовий альянс Європейського Союзу і НАТО на схід.

"Ми спровокували цю війну. Хоча, звичайно, це вина [Путіна]", – додав політик.

Прем’єр Британії назвав заяви Фараджа "абсолютно неправильними" і додав, що це лише грає на руку Путіну.

Він нагадав, що умиротворення є "небезпечним для безпеки Британії, а також наших союзників", і лише ще більше заохочує Путіна.

Міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Фарадж "повторює мерзенне виправдання Путіна для жорстокого вторгнення в Україну".

Лідер британських лейбористів також засудив "ганебні" заяви Фараджа про вторгнення РФ в Україну.

"Я завжди чітко заявляв, що Путін несе відповідальність, одноосібну відповідальність, за російську агресію в Україні, і ми завжди підтримували Україну", – наголосив Кір Стармер.

Ця підтримка України, за його словами, була надана "об'єднаним парламентом".

"І я думаю, що кожен, хто хоче бути представником у нашому парламенті, повинен чітко усвідомлювати, що незалежно від того, чи йде мова про російську агресію на полі бою, чи в Інтернеті, ми виступаємо проти цієї агресії.

Це означає стояти за Україну, але це також означає стояти за нашу свободу", – підкреслив Стармер.

Минулого тижня партія Reform UK Найджела Фараджа вперше перегнала Консервативну партію прем’єра Британії в загальнонаціональних опитуваннях. На першому місці, згідно опитувань напередодні виборів до британського парламенту, – Лейбористська партія.

Тим часом, представники провладної Консервативної партії продовжують потрапляти у скандали, у тому числі "зі ставками".

У Франції опитування прогнозують правопопулістській партії Ле Пен і соратників переконливу перемогу на парламентських виборах. Ультраправі можуть здобути абсолютну більшість на виборах.

Президент країни Емманюель Макрон перед виборами до парламенту закликав не голосувати "за крайнощі".

170 французьких дипломатів також закликали не голосувати за крайніх правих задля безпеки країни.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбований перспективою перемоги правопопулістського "Національного об’єднання" та їхніх однодумців на дострокових парламентських виборах у Франції.

Різне щодо України

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